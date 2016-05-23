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До встречи с тобой, 2016

2016 / США
8.3 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В основе фильма «До встречи с тобой» лежит книга известной молодёжной писательницы Джоджо Мойес. Режиссёром назначили известную в театральных кругах Теа Шэррок, для которой лента стала дебютом в большом кино. Главные роли исполнили популярные молодые актёры. Во-первых, это Эмилия Кларк, прославившаяся после участия в сериале «Игра престолов». Во-вторых, это Сэм Клафлин, который сыграл в трёх частях «Голодных игр». Также в картине снялись другие известные британские актёры, среди которых Мэттью Льюис, он же Невилл Долгопупс из «Гарри Поттера», Дженна Коулман из «Доктора Кто» и Чарльз Дэнс, который является напарником Эмилии по сериалу.

Лу Кларк и Уилл Трейнор совершенно разные, и вряд ли бы они встретились при обычных обстоятельствах. Однако звёзды всё же рискнули свести их вместе. Жизнь Лу рушится прямо на глазах: девушка теряет не только работу, но также любимого человека. Теперь ей надо срочно искать что-то, способное вдохновить на новые свершения. Она приходит на собеседование к Уиллу, которому нужна сиделка. Когда-то он попал в страшную аварию, и теперь всё его тело парализовано. Юноша потерял интерес ко всему вокруг, но тут он встретил девушку, которая смогла зажечь внутри огонь. Их любви суждено пройти множество препятствий, но даже их преодоление не гарантируют счастливый исход.

- Автор книги «До встречи с тобой» Джоджо Мойес сама написала сценарий к фильму по ней. Этот проект является для неё первым сценарным опытом

- Уже в первые месяцы после выхода романа «До встречи с тобой» было продано свыше полумиллиона копий. Он также попал в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и был переведён на 31 язык

- Премьеру фильма за всё время работы над ним переносили целых 4 раза. Изначально он должен был выйти на экраны в августе 2015 года

- В фильме играют сразу несколько актёров из культовых сериалов британского производства. Эмилия Кларк и Чарльз Дэнс вместе снялись в «Игре престолов», Дженна Коулман в «Докторе Кто», а Брендан Койл в «Аббатстве Даунтон»

- В фильме «До встречи с тобой» героиня Эмилии Кларк Лу очень любит пчёл и делает себе татуировку, изображающую маленькую пчёлку. Актриса сделала её на самом деле

 

Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы.

Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга.

8.3 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 июля 2016
Премьера онлайн 1 мая 2022
Премьера в мире 23 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Теа Шэррок
Теа Шэррок
В ролях
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Дженна Коулман
Дженна Коулман
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Мэттью Льюис
Мэттью Льюис
Все актеры и съемочная группа
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До встречи с тобой
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Она любит свою семью, платья с сердечками и туфли в горошек. И прически а-ля «лохматая школьница». И улыбаться до ушей без всякой на то причины. И … И, собственно, это всё, что она любит. В общем, она проста, наивна и жизнерадостна. Так что ж еще нужно уважающей себя Золушке?! Ах да, ей нужен принц. С собственным замком и интересной бледностью. Печальный, разочарованный и одинокий. Эдакий Чарльз Гарольд. Сэм Клафлин. Кадр из фильма «До встречи с…
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Роман Анисимов 18 января 2018, 03:11
Отличная романтика с не менее выдающейся ужасной концовкой!

Только что посмотрел романтику с Дайнерис из «Игр престолов».

Не ждал от фильма… Читать дальше…
Мария Мироненко 27 октября 2017, 11:50
Согласна с предыдущим отзывом. Сама читала большинство произведений Мойес, и фильмы по книгам смотрела. Нравится то, что актеров подбирают… Читать дальше…
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