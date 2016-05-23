До встречи с тобой, 2016

В основе фильма «До встречи с тобой» лежит книга известной молодёжной писательницы Джоджо Мойес. Режиссёром назначили известную в театральных кругах Теа Шэррок, для которой лента стала дебютом в большом кино. Главные роли исполнили популярные молодые актёры. Во-первых, это Эмилия Кларк, прославившаяся после участия в сериале «Игра престолов». Во-вторых, это Сэм Клафлин, который сыграл в трёх частях «Голодных игр». Также в картине снялись другие известные британские актёры, среди которых Мэттью Льюис, он же Невилл Долгопупс из «Гарри Поттера», Дженна Коулман из «Доктора Кто» и Чарльз Дэнс, который является напарником Эмилии по сериалу.

Лу Кларк и Уилл Трейнор совершенно разные, и вряд ли бы они встретились при обычных обстоятельствах. Однако звёзды всё же рискнули свести их вместе. Жизнь Лу рушится прямо на глазах: девушка теряет не только работу, но также любимого человека. Теперь ей надо срочно искать что-то, способное вдохновить на новые свершения. Она приходит на собеседование к Уиллу, которому нужна сиделка. Когда-то он попал в страшную аварию, и теперь всё его тело парализовано. Юноша потерял интерес ко всему вокруг, но тут он встретил девушку, которая смогла зажечь внутри огонь. Их любви суждено пройти множество препятствий, но даже их преодоление не гарантируют счастливый исход.