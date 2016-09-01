Девятая жизнь Луи Дракса, 2015

Режиссёр Александр Ажа явно тяготеет к различным мистическим сюжетам. Он снял такие фильмы, как «У холмов есть глаза», «Зеркала» и «Рога» с Дэниэлом Рэдклиффом. В его новой картине «Девятая жизнь Луи Дракса» снялись известные актёры, среди которых Джейми Дорнан, завоевавший известность после главной роли в «50 оттенков серого», Сара Гадон, которую можно увидеть в новом сериале по Стивену Кингу «11.22.63», и Аарон Пол, звезда сериала «Во все тяжкие».

Однажды простая английская семья отправляется на пикник в горы. Но происходит несчастный случай, и мальчик срывается со смертоносного обрыва. Чудом Луи выживает, однако теперь он находится в глубокой коме. Он пребывает на некой границе между мирами, а мать продолжает надеяться на его пробуждение. Но пока ребёнок находится в столь плачевном состоянии, она вынуждена общаться с психологом Алланом Паскалем, который понимает, что во всей этой истории творится что-то неладное.