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Девятая жизнь Луи Дракса Девятая жизнь Луи Дракса
Киноафиша Фильмы Девятая жизнь Луи Дракса
The 9th Life of Louis Drax

Девятая жизнь Луи Дракса, 2015

2015 / США / Великобритания / Канада
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Александр Ажа явно тяготеет к различным мистическим сюжетам. Он снял такие фильмы, как «У холмов есть глаза», «Зеркала» и «Рога» с Дэниэлом Рэдклиффом. В его новой картине «Девятая жизнь Луи Дракса» снялись известные актёры, среди которых Джейми Дорнан, завоевавший известность после главной роли в «50 оттенков серого», Сара Гадон, которую можно увидеть в новом сериале по Стивену Кингу «11.22.63», и Аарон Пол, звезда сериала «Во все тяжкие».

Однажды простая английская семья отправляется на пикник в горы. Но происходит несчастный случай, и мальчик срывается со смертоносного обрыва. Чудом Луи выживает, однако теперь он находится в глубокой коме. Он пребывает на некой границе между мирами, а мать продолжает надеяться на его пробуждение. Но пока ребёнок находится в столь плачевном состоянии, она вынуждена общаться с психологом Алланом Паскалем, который понимает, что во всей этой истории творится что-то неладное.

- Фильм «Девятая жизнь Луи Дракса» является экранизацией одноимённой книги британской писательницы Лиз Дженсен, ставшей бестселлером

- Сценаристом картины выступил актёр Макс Мингелла, известный по фильмам «Социальная сеть» и «Кадры». Он впервые пробует себя в этом качестве

- Режиссёр фильма Александр Ажа отметил, что эмоциональная сторона картины создана в духе работ Альфреда Хичкока

Знаменитый психолог Аллан Паскаль пытается раскрыть тайны, которые хранит сознание 9-летнего Луи Дракса, впавшего в кому после таинственного несчастного случая. Влюбленный в мать мальчика доктор подозревает в случившемся отца. Но чем глубже он погружается в подсознание ребенка, тем сильнее размываются границы между мистикой и реальностью…

7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 сентября 2016
Премьера онлайн 16 марта 2017
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Александр Ажа
Александр Ажа
В ролях
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Сара Гадон
Сара Гадон
Аарон Пол
Аарон Пол
Молли Паркер
Молли Паркер
Барбара Херши
Барбара Херши
Все актеры и съемочная группа
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Девятая жизнь Луи Дракса
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В жизни происходит много неприятностей. Какие-то мелкие и незаметные, какие-то крупные. А если люди, которые, как иногда кажется, притягивают к себе проблемы. О таком человеке новый фильм режиссёра Александра Ажа «Девятая жизнь Луи Дракса» («The 9th Life of Louis Drax»). «Девятая жизнь Луи Дракса» – это история про мальчика, который всю жизнь притягивал несчастья. На него падала люстра, его било током – каждый год по одному несчастью. Но каждый…
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Юрий 1 сентября 2016, 20:04
Большой шаг вперед режиссера Александра Ажа, который после серии стандартных фильмов ужасов (но не лишенных узнаваемого режиссерского почерка), без… Читать дальше…
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