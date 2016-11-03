- Фильм «Прикосновение ветра» был представлен на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге, откуда увёз две награды: Спецприз Фонда им. Саввы Кулиша «За творческий поиск», а также Диплом за лучшую роль в картине

- У картины уже состоялась международная премьера на Всемирном кинофестивале в Монреале 3 сентября

- Съёмочная группа фильма была небольшой, съемки проходили в Республике Бурятия, а также на Байкале и в священных дацанах: Иволгинском и Баргузинском

- Съемки картины "Прикосновение ветра" прошли ещё в 2013 году

- Музыку для фильма написал петербургский композитор Анджей Петрас, который задействовал множесто редких инструментов (буддийские колокольчики, домра, морин хур). Вокал принадлежит оперной певице Аюне Базарсадаевой. Также в "Прикосновении ветра" звучат классические арии немецких и австрийских композиторов в исполнении сыгравшего главную роль Эдуарда Жагбаева.

- Часть денег на производство фильма была собрана посредством краудфандинговой кампании