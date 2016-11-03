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Постер фильма Прикосновение ветра
Постер фильма Прикосновение ветра
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Прикосновение ветра

Прикосновение ветра

Prikosnovenie vetra 18+
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О фильме

Фильм "Прикосновение ветра" является уникальным экспериментом, сочетающим в себе документальное и игровое кино. Режиссёром документальных сцен выступила Елена Демидова, которая до этого работала исключительно с документалистикой. Автором сценария и вторым режиссёром стала Ольга Веремеева, впервые дебютирующая на экране. В картине снялись: Юлия Ауг ("Ученик"), а также Эдуард Жагбаев, солист Бурятского Государственного театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова. На экране также появляются жители Бурятии и съёмочная группа.

Сюжет фильма "Прикосновение ветра" представляет собой уникальное сочетание игровой и документальной историй. В обеих главной героиней стала актриса Юлия. Первая Юлия, вымышленный персонаж, приезжает в Бурятию из Москвы на съёмки фильмы и пытается найти человека из прошлого по имени Батор. Однако вместо него она находит Эдуарда, который показывает её истинную Бурятию. Вторая героиня, актриса Юлия Ауг, также приезжает на съёмки картины ("Прикосновение ветра"). В этом путешествии ей предстоит познать себя и получить бесценный опыт.

- Фильм «Прикосновение ветра» был представлен на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге, откуда увёз две награды: Спецприз Фонда им. Саввы Кулиша «За творческий поиск», а также Диплом за лучшую роль в картине

- У картины уже состоялась международная премьера на Всемирном кинофестивале в Монреале 3 сентября

- Съёмочная группа фильма была небольшой, съемки проходили в Республике Бурятия, а также на Байкале и в священных дацанах: Иволгинском и Баргузинском

- Съемки картины "Прикосновение ветра" прошли ещё в 2013 году

- Музыку для фильма написал петербургский композитор Анджей Петрас, который задействовал множесто редких инструментов (буддийские колокольчики, домра, морин хур). Вокал принадлежит оперной певице Аюне Базарсадаевой. Также в "Прикосновении ветра" звучат классические арии немецких и австрийских композиторов в исполнении сыгравшего главную роль Эдуарда Жагбаева.

- Часть денег на производство фильма была собрана посредством краудфандинговой кампании

На экране мы увидим две судьбы одной героини, Юлии — вымышленную и реальную, которые, переплетаясь в монтаже, создадут одну цельную историю о Женщине и о Бурятии, о судьбе, о жизни и смерти, о взаимодействии различных культур, о любви, чуде и красоте. Юлия, актриса из Москвы, отправляясь в Бурятию на съемки фильма, одновременно хочет найти там человека, которого когда-то любила. Она тяжело больна и теперь вынуждена рассказать Батору, что у них есть взрослая дочь. Но вместо Батора она встречает другого человека — молодого бурята Эдуарда, который становится ее «проводником» по бурятской земле. Юлия не верит в чудеса, но Бурятия дает ей второй шанс…Одновременно мы увидим реальную историю актрисы Юлии Ауг, которая так же, как и ее героиня, впервые приезжает в Бурятию, чтобы сыграть написанную для нее роль, но открывает для себя Бурятию реальную. Во время своего путешествия со съемочной группой Юлия, как и ее героиня, попадает в буддистский дацан и идет к реальному ламе, чтобы спросить о своей дальнейшей судьбе…

Прикосновение ветра - трейлер
Прикосновение ветра  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 ноября 2016
Дата выхода
17 ноября 2016 Россия Парадиз 16+
17 ноября 2016 Беларусь
17 ноября 2016 Казахстан
17 ноября 2016 Украина
Сборы в мире $1 055
Производство Камер-Тон-Фильм-Русь
Другие названия
Prikosnovenie vetra, A Touch of Wind, Dotyk wiatru, La soif du vent, Прикосновение ветра
Режиссер
Ольга Веремеева
Ольга Веремеева
В ролях
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Эдуард Жагбаев
Эдуард Жагбаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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Вы верите в духов? Можете ли вы отбросить свойственную человеку рациональность и поверить в то, что с деревьями можно разговаривать, а поклонение святым местам действительно может принести свои плоды? Тем, кому не чужды эти темы, может прийтись по душе документальный фильм «Прикосновение ветра», который большое внимание уделяет мистике. Его режиссёрами стали документалист Елена Демидова и Ольга Веремеева, которая является ещё и сценаристом картины. Кадр из фильма…
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