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Призрачная красота Призрачная красота
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Collateral Beauty

Призрачная красота, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Новый фильм оскароносного режиссёра Дэвида Фрэнкела («Марли и я», «Дьявол носит Prada», сериал «Секс в большом городе») «Призрачная красота» собрал в себе поистине впечатляющий звёздный состав. Главную роль исполнил Уилл Смит («Семь жизней», «Люди в чёрном», «Отряд самоубийц»). Также в съёмках приняли участие такие известные актёры, как Кейт Уинслет («Титаник», «Джобс»), Кира Найтли («Пираты Карбиского моря», «Искупление»), Хелен Миррен («Королева»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Майкл Пенья («Марсианин», «Человек-муравей») и Наоми Харрис («Такой же предатель, как и мы»). 

В центре сюжета фильма «Призрачная красота» герой по имени Говард, который пережил ужасную трагедию и впал в затяжную депрессию. Его друзья и близкие больше не могут видеть, как он страдает, и поэтому придумывают решение всех его проблем. Однако очень часто задуманное очень отличается от действительного, и ситуация приобретает совершенно неожиданные обороты.

- Изначально к актёрскому составу была прикреплена Руни Мара, однако по неизвестным причинам она выбыла из проекта

- Роль Уилла Смита изначально должен был играть Хью Джекман

- Режиссёром картины был назначен Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка»), однако покинул проект из-за разногласий со студией

- Одна из главных ролей была предложена Рейчел МакАдамс, однако она не отклонила его из-за занятости в «Докторе Стрэндже»

- Наоми Харрис и Кира Найтли уже играли вместе в фильме «Пираты Карбиского моря: На краю света»

- Любовь, альтер-эго персонажа Киры Найтли, в фильме зовут Aimee Moore, имя Aimee происходит от французского слова aimer, что означает "любить"

- В финальных титрах играет специальная версия песни Let’s Hurt Tonight, которую исполняет группа OneRepublic

- По большей части съёмки проходили на натурных объектах в Нью-Йорке, что зачастую приводило к неизбежным импровизациям

Главный герой работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.

7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 декабря 2016
Премьера онлайн 9 ноября 2021
Премьера в мире 6 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Фрэнкел
Дэвид Фрэнкел
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Кира Найтли
Кира Найтли
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Призрачная красота
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Наша рецензия
Еще три года назад фирма Говарда считалась одной из лучших. Бизнес бодрым шагом шествовал в гору, прибыль росла. Ничего странного в этом не было: рекламный рынок (а контора занималась рекламой) – дело выгодное, эдакая золотая жила, правда, при условии, что «золотодобытчик» знает, где и как нужно «копать». Но Говард знал. У него даже концепция своя имелась. Мол, жизнью человека управляют три понятия: Любовь, Время и Смерть. И создавая рекламу, нужно помнить об этих…
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Роман Филиппов 16 декабря 2016, 21:35
Смотрели сегодня. Идешь на Вил Смита драму и ожидаешь,как минимум "Семь жизней", тут не то. Идея фильма очень узка, людям, не имеющим детей - не… Читать дальше…
SKY 15 декабря 2016, 00:52
Смотрел кто то? 🙏 😟
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