Призрачная красота, 2016

Новый фильм оскароносного режиссёра Дэвида Фрэнкела («Марли и я», «Дьявол носит Prada», сериал «Секс в большом городе») «Призрачная красота» собрал в себе поистине впечатляющий звёздный состав. Главную роль исполнил Уилл Смит («Семь жизней», «Люди в чёрном», «Отряд самоубийц»). Также в съёмках приняли участие такие известные актёры, как Кейт Уинслет («Титаник», «Джобс»), Кира Найтли («Пираты Карбиского моря», «Искупление»), Хелен Миррен («Королева»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Майкл Пенья («Марсианин», «Человек-муравей») и Наоми Харрис («Такой же предатель, как и мы»).
В центре сюжета фильма «Призрачная красота» герой по имени Говард, который пережил ужасную трагедию и впал в затяжную депрессию. Его друзья и близкие больше не могут видеть, как он страдает, и поэтому придумывают решение всех его проблем. Однако очень часто задуманное очень отличается от действительного, и ситуация приобретает совершенно неожиданные обороты.
- Изначально к актёрскому составу была прикреплена Руни Мара, однако по неизвестным причинам она выбыла из проекта
- Роль Уилла Смита изначально должен был играть Хью Джекман
- Режиссёром картины был назначен Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка»), однако покинул проект из-за разногласий со студией
- Одна из главных ролей была предложена Рейчел МакАдамс, однако она не отклонила его из-за занятости в «Докторе Стрэндже»
- Наоми Харрис и Кира Найтли уже играли вместе в фильме «Пираты Карбиского моря: На краю света»
- Любовь, альтер-эго персонажа Киры Найтли, в фильме зовут Aimee Moore, имя Aimee происходит от французского слова aimer, что означает "любить"
- В финальных титрах играет специальная версия песни Let’s Hurt Tonight, которую исполняет группа OneRepublic
- По большей части съёмки проходили на натурных объектах в Нью-Йорке, что зачастую приводило к неизбежным импровизациям
Главный герой работает в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Его коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако план срабатывает неожиданным для коллег образом.