Призрачная красота, 2016

- Изначально к актёрскому составу была прикреплена Руни Мара, однако по неизвестным причинам она выбыла из проекта

- Роль Уилла Смита изначально должен был играть Хью Джекман

- Режиссёром картины был назначен Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка»), однако покинул проект из-за разногласий со студией

- Одна из главных ролей была предложена Рейчел МакАдамс, однако она не отклонила его из-за занятости в «Докторе Стрэндже»

- Наоми Харрис и Кира Найтли уже играли вместе в фильме «Пираты Карбиского моря: На краю света»

- Любовь, альтер-эго персонажа Киры Найтли, в фильме зовут Aimee Moore, имя Aimee происходит от французского слова aimer, что означает "любить"

- В финальных титрах играет специальная версия песни Let’s Hurt Tonight, которую исполняет группа OneRepublic

- По большей части съёмки проходили на натурных объектах в Нью-Йорке, что зачастую приводило к неизбежным импровизациям