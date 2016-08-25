Спарта, 2015

Николай Кудряшов известен прежде всего как российский первопроходец в турнирах по смешанным единоборствам. Имея за плечами большой опыт в борьбе, он решил поделиться им со зрителями. Главную роль в фильме «Спарта» он исполнил самостоятельно. Также в ленте приняли участие Денис Никифоров, более известный по «Бою с тенью», Владимир Епифанцев («Я остаюсь», «Непобедимый») и Ян Цапник («Пятница», «Призрак», «Шеф»). Известно также, что
Главный герой, Николай Кудряшов, занимается боями без правил. Победив в очередной раз на ринге, он ввязывается в потасовку с участием Андрея Филатова, который проиграл ему. Всё это приводит к печальным последствиям для героя, и он оказывается за решёткой. Однако после выхода на свободу, он решает изменить свою разрушенную жизнь, построив нечто новое. Таким образом, он попадает в турнир, никогда не проводившийся прежде, и называется он «Спарта». Сумеет ли Николай одолеть сильнейших соперников и вернуть всё на свои места?
- В фильме играют настоящие спортсмены и коллеги Николая Кудряшова, среди которых Виктор Смоляр, Михаил Малютин, Андрей Семёнов и прочие
- Денису Никифорову пришлось кардинально сменить имидж ради роли, а именно поменять причёску. В интервью актёр говорил, что больше не станет воплощать роль боксёра, однако согласился ради друзей
- Владимир Епифанцев во время съёмок получил травму спины, пытаясь отработать приёмы, которые у него отлично получались буквально пару лет назад
Прямоугольный ринг и две команды бойцов друг напротив друга. Когда силы кончаются, товарища сменяет тот, кто за спиной… Это – Спарта! Новый зрелищный вид единоборств. «Спарта» для бывшего чемпиона по боям без правил Николая – единственная возможность вернуться в большой спорт и решить все проблемы, которые свалились на него три года назад: драка за честь подруги и тюрьма, предательство возлюбленной и отказ тренера в возвращении в команду. Вместе с верными друзьями спортсмен готов бросить вызов всему миру, и ставкой в бои станет его будущая жизнь.