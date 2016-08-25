Спарта, 2015

Николай Кудряшов известен прежде всего как российский первопроходец в турнирах по смешанным единоборствам. Имея за плечами большой опыт в борьбе, он решил поделиться им со зрителями. Главную роль в фильме «Спарта» он исполнил самостоятельно. Также в ленте приняли участие Денис Никифоров, более известный по «Бою с тенью», Владимир Епифанцев («Я остаюсь», «Непобедимый») и Ян Цапник («Пятница», «Призрак», «Шеф»). Известно также, что

Главный герой, Николай Кудряшов, занимается боями без правил. Победив в очередной раз на ринге, он ввязывается в потасовку с участием Андрея Филатова, который проиграл ему. Всё это приводит к печальным последствиям для героя, и он оказывается за решёткой. Однако после выхода на свободу, он решает изменить свою разрушенную жизнь, построив нечто новое. Таким образом, он попадает в турнир, никогда не проводившийся прежде, и называется он «Спарта». Сумеет ли Николай одолеть сильнейших соперников и вернуть всё на свои места?