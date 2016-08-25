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Спарта, 2015

2015 / Россия
5.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Николай Кудряшов известен прежде всего как российский первопроходец в турнирах по смешанным единоборствам. Имея за плечами большой опыт в борьбе, он решил поделиться им со зрителями. Главную роль в фильме «Спарта» он исполнил самостоятельно. Также в ленте приняли участие Денис Никифоров, более известный по «Бою с тенью», Владимир Епифанцев  («Я остаюсь», «Непобедимый») и Ян Цапник («Пятница», «Призрак», «Шеф»). Известно также, что

Главный герой, Николай Кудряшов, занимается боями без правил. Победив в очередной раз на ринге, он ввязывается в потасовку с участием Андрея Филатова, который проиграл ему. Всё это приводит к печальным последствиям для героя, и он оказывается за решёткой. Однако после выхода на свободу, он решает изменить свою разрушенную жизнь, построив нечто новое. Таким образом, он попадает в турнир, никогда не проводившийся прежде, и называется он «Спарта». Сумеет ли Николай одолеть сильнейших соперников и вернуть всё на свои места?

- В фильме играют настоящие спортсмены и коллеги Николая Кудряшова, среди которых Виктор Смоляр, Михаил Малютин, Андрей Семёнов и прочие

- Денису Никифорову пришлось кардинально сменить имидж ради роли, а именно поменять причёску. В интервью актёр говорил, что больше не станет воплощать роль боксёра, однако согласился ради друзей

- Владимир Епифанцев во время съёмок получил травму спины, пытаясь отработать приёмы, которые у него отлично получались буквально пару лет назад

Прямоугольный ринг и две команды бойцов друг напротив друга. Когда силы кончаются, товарища сменяет тот, кто за спиной… Это – Спарта! Новый зрелищный вид единоборств. «Спарта» для бывшего чемпиона по боям без правил Николая – единственная возможность вернуться в большой спорт и решить все проблемы, которые свалились на него три года назад: драка за честь подруги и тюрьма, предательство возлюбленной и отказ тренера в возвращении в команду. Вместе с верными друзьями спортсмен готов бросить вызов всему миру, и ставкой в бои станет его будущая жизнь.

5.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 25 августа 2016
Премьера в мире 25 августа 2016
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Николай Кудряшов
Николай Кудряшов
В ролях
Ян Цапник
Ян Цапник
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Наталья Власова
Наталья Власова
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спарта 1 постер
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Спарта
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Стыдно сказать, но на той тренировке он попросту сдох. Сдох унизительно, позорно. По факту, его обыграли даже «шестерки» - желторотые пацаны, которым и на Первенстве Мытищ ничего не светит. А ведь еще каких-то три года назад он – Николай Кудряшов – выиграл чемпионский пояс. И не где-нибудь в Урюпинске – на Чемпионате Мира. Но несколько лет отсидки сделали свое дело – и на карьере спортсмена теперь красуется жирный крест. И дело не в репутации – она…
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Лариса Кузьмина 24 августа 2016, 04:55
Надеюсь, что ребята, посмотрев «Спарту», найдут себя в спорте. Единоборства многих привлекают, и в этом фильме, даже судя по трейлеру, мужской… Читать дальше…
profightleague 25 августа 2016, 18:33
Собираемся всем клубом сходить. Трейлер понравился. Да и в целом интересный вид спорта придумали в этот раз. Не так чтоб это было что-то новое в мире, но вот в русском кино я такого не встречал.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с актером Владимиром Епифанцевым 25 августа на экраны выходит спортивная драма «Спарта». Идейным вдохновителем фильма «Спарта» стал основатель Российской федерации боев без правил, неоднократный чемпион по
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18 августа 2016 12:30
Эксклюзивная премьера «Спарты» в Синема Парке 19 августа в 19:00 в кинотеатре Синема Парк «Радуга» пройдёт эксклюзивный показ картины «Спарта», который состоится за неделю до официального проката! Фильм будет представлен
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16 августа 2016 15:14
Картина «Спарта» получила награду до выхода в прокат В Москве прошла IV Международная премия в области профессионального бокса «TheGoldenGloves». Она была организована известным промоутером Владимиром Хрюновым несколько лет назад. За всё
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22 июля 2016 09:54
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