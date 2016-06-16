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Кольца мира, 2015

2015 / Россия
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Причины посмотреть О фильме

Картина «Кольца мира» перенесёт вас по другую сторону одного из главных событий, когда-либо проводившихся в России. Речь идёт об Олимпийских играх в Сочи. Создатели ленты провели множество бесед со спортсменами, которые откровенно высказались как о самых важных и общезначимых вопросах, так и о личных. Благодаря этому фильму, вы получите не только возможность услышать эксклюзивные интервью, а также вновь увидеть самые яркие и запоминающиеся моменты Олимпиады.

Режиссёр ленты «Кольца мир» Сергей Мирошниченко известен на отечественном телевидении, благодаря циклу передач «Рождённые в СССР», которые своими корнями уходят в 90-е годы. Так как кино документальное, соответственно, в главных ролях задействованы реальные люди. Среди них как зарубежные спортсмены, например, Коллин Матель, Виктор Ан, Йоррит Бергсма и Дэвид Моррис, так и наши соотечественники, среди которых Евгений Плющенко, Юрий Подладчиков и Павел Дацюк. И, конечно же, многие другие. Подобное кино примечательно тем, что способно вызвать одинаковый интерес у жителей самых разных стран.

Боль, страх, борьба, радость побед и горечь поражений: официальный фильм об Олимпийских Играх в Сочи покажет великих спортсменов современности с другой, человеческой стороны. Захватывающие кадры соревнований чередуются с интервью легенд зимних видов спорта, которые высказывают свою точку зрения на роль спортсмена в современном мире, а также говорят о войне, патриотизме, морали, балансе мужского и женского начала, который меняется как в спорте, так и в обществе…

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Продолжительность 2 часа 59 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 16 июня 2016
Премьера в мире 16 июня 2016
Возраст 6+
Прокатчик МВК
Режиссер
Сергей Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
В ролях
Колин Маттель
Колин Маттель
Виктор Ан
Виктор Ан
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кольца мира 2 постера
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Наша рецензия
Фильмы о спорте — довольно специфическое зрелище, на которое пойдёт не каждый зритель. Такие фильмы довольно часто являются документальными — характеристика, тоже не самая способствующая просмотру массовым зрителем. Но к рассматриваемому фильму не стоит относиться предвзято, ведь это не просто документальный фильм о спорте — это история Олимпийских игр в Сочи с уникального ракурса. Итак, речь идёт о фильме Сергея Мирошниченко «Кольца мира» — официальном…
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