Кольца мира, 2015

Картина «Кольца мира» перенесёт вас по другую сторону одного из главных событий, когда-либо проводившихся в России. Речь идёт об Олимпийских играх в Сочи. Создатели ленты провели множество бесед со спортсменами, которые откровенно высказались как о самых важных и общезначимых вопросах, так и о личных. Благодаря этому фильму, вы получите не только возможность услышать эксклюзивные интервью, а также вновь увидеть самые яркие и запоминающиеся моменты Олимпиады.

Режиссёр ленты «Кольца мир» Сергей Мирошниченко известен на отечественном телевидении, благодаря циклу передач «Рождённые в СССР», которые своими корнями уходят в 90-е годы. Так как кино документальное, соответственно, в главных ролях задействованы реальные люди. Среди них как зарубежные спортсмены, например, Коллин Матель, Виктор Ан, Йоррит Бергсма и Дэвид Моррис, так и наши соотечественники, среди которых Евгений Плющенко, Юрий Подладчиков и Павел Дацюк. И, конечно же, многие другие. Подобное кино примечательно тем, что способно вызвать одинаковый интерес у жителей самых разных стран.