Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний Далай-лама?
Киноафиша Фильмы Последний Далай-лама?
The Last Dalai Lama?

Последний Далай-лама?, 2016

2016 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Сострадание в изгнании - личный портрет Тензина Гьяцо, Его Святейшества 14-го Далай-ламы Тибета. Неотъемлемой частью жизни этого лауреата Нобелевской Премии Мира является сага о страданиях тибетского народа под китайской оккупацией. На протяжении более шестидесяти лет Далай-лама вел ненасильственную борьбу за судьбу своего народа, сохранение его уникальной культуры и религии. Он является воплощением идеала буддийского наследия и практики, а история его жизни является вдохновляющим примером сострадания и мира.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 декабря 2016
Премьера в мире 30 декабря 2016
Возраст 16+
Режиссер
Микки Лемле
В ролях
Микки Лемле
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последний Далай-лама? 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши