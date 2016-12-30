Последний Далай-лама?, 2016

Сострадание в изгнании - личный портрет Тензина Гьяцо, Его Святейшества 14-го Далай-ламы Тибета. Неотъемлемой частью жизни этого лауреата Нобелевской Премии Мира является сага о страданиях тибетского народа под китайской оккупацией. На протяжении более шестидесяти лет Далай-лама вел ненасильственную борьбу за судьбу своего народа, сохранение его уникальной культуры и религии. Он является воплощением идеала буддийского наследия и практики, а история его жизни является вдохновляющим примером сострадания и мира.