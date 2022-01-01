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Архив премьер 2022 года

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1 января 2022
Портрет незнакомца, Сергей Осипьян, Россия МУЛЬТ в кино. Выпуск №134. Санки, горки, два конька , Мария Быстрова, Алексей Миронов, Станислав Шахов, Анастасия Чернова, Россия Ник и нефритовое дерево, Ваге Саргсян, Россия / Китай
2 января 2022
Щенячий патруль: миссия «Рождество», Чарльз Е. Бастьен, Дэвид Нотт, Джеймс Лопез, США
6 января 2022
Джигалоу, Руслан Бальтцер, Россия Звериные бои, Рикард Куссо, Австралия Руки прочь!, Гэбриел Болонья, США Проклятие монахинь, Мики Рис, США Свингеры , Андрейс Экис, Россия Черный ящик, Ян Гозлан, Франция Наш двор. 25 лет спустя , Аршо Арутюнян, Армения (Не)идеальные парочки, Паоло Костелла, Италия Однажды в кино, Пан Налин, Индия / США / Франция Звездный разум, Вячеслав Лисневский , Россия Самый лучший босс, Фернандо Леон Де Араноа, Испания
13 января 2022
Тайна, Артем Аксененко, Россия King’s man: Начало, Мэттью Вон, США / Великобритания Одни дома, Алекс Меркин, США Робот Ари, Стив Шимек, США Даже мыши попадают в рай, Ян Бубеничек, Дениза Гриммова, Чехия / Франция / Словакия / Польша Фальшивомонетчик, Шон Пенн, США Крик, Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт, США Лакричная пицца, Пол Томас Андерсон, США
20 января 2022
Команда котиков, Грег Кэмерон, Кейн Краудас, ЮАР Аллея кошмаров, Гильермо дель Торо, США 9 причин, чтобы жить, Кристоф Барратье, Франция / Италия Она - океан, Инна Блохина, Россия / США / Индонезия / Португалия Код 355, Саймон Кинберг, США / Китай Камелот: Возвращение короля, Александр Астье, Франция / Бельгия Тихая ночь, Камилль Гриффин, Великобритания Проклятый дом 5, Джеймисон М. ЛоКасцио, США Событие, Одри Диван, Франция Всё прошло хорошо, Франсуа Озон, Франция
27 января 2022
Спасти планету, Мэтт Р. Брэйди, США Мы - монстры! 2 , Хольгер Таппе, Великобритания / Германия Исправь меня, если сможешь, Джорджо Пазотти, Италия / Австрия Любовь как бестселлер, Аналейне Каль-и-Майор, Мексика / Великобритания Вальдо, Тим Киркби, США Я — Златан, Йенс Сьёгрен, Швеция / Дания / Нидерланды Чемпион из Освенцима, Мацей Барчевски, Польша Агент 117: Из Африки с любовью, Николя Бедос, Франция Мой легионер, Рэйчел Лэнг, Бельгия / Франция Обходные пути, Екатерина Селенкина, Россия / Нидерланды
29 января 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №135. Улыбка до ушей, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов, Светлана Болдина, Мила Румянцева, Россия
3 февраля 2022
Хинтерленд: город грехов, Штефан Рузовицки, Австрия / Люксембург Ятаган, Андрей Андонов, Болгария Маленький воин, Илья Ермолов, Россия Фантазии для взрослых, Давид Фонкинос, Франция Другое имя, Вета Гераськина, Россия Непослушник, Владимир Котт, Россия Один на один, Уберто Пазолини, Великобритания / Италия / Румыния Паранормальные, Эскиль Вогт, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия День слепого Валентина, Александр Баршак, Россия Падение Луны, Роланд Эммерих, США / Канада / Китай Голос любви, Валери Лемерсье, Канада / Франция Параллельные матери, Педро Альмодовар, Испания Седьмая печать, Ингмар Бергман, Швеция Щенячий Патруль и подсказки Бульки для всех: Новые герои, Чарльз Е. Бастьен, Джереми Слатскин, Джен Шерман, США Прыгучая братва, Стив Шимек, Франция
10 февраля 2022
Первый встречный, Кэт Койро, США Анчартед: на картах не значится, Рубен Флейшер, США Яйцо Фаберже, Илья Фарфель, Россия Гоу, Феликс!, Николя Лемэй, Канада Короче, я женюсь!, Виталий Манюков, Россия Помогите, я уменьшил своих друзей!, Гранц Хенман, Германия Ведьма: Возрождение, Лука Габриэле Россетти, Великобритания Смерть на Ниле, Кеннет Брана, США / Великобритания Венецианские тайны, Стефано Мордини, Италия Книжный в Париже, Серджио Кастеллитто, Италия / Франция
11 февраля 2022
The Beatles: Get Back — Концерт на крыше, Питер Джексон, США
12 февраля 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №136. Для котиков и солнышек, Екатерина Полякова, Полина Грекова, Роман Сафаров, Мила Румянцева, Россия Пламенное сердце, Теодор Ти, Лоран Зэйтун, Франция / Канада
17 февраля 2022
Синдром, Вячеслав Руденко, Россия Иллюзия контроля, Владэк Занковски, Великобритания / Украина / Германия Одиннадцать молчаливых мужчин, Алексей Пиманов, Россия Однажды в пустыне, Андрей Кравчук, Россия / Сирия Внебрачные связи, Арно Деплешен, Франция Жажда золота, Энтони Хэйес, Австралия Любовники, Николь Гарсия, Франция Когда она приходит, Александр Цой, Россия Сожженный заживо, Лорел Вэйл, Карлота Мартинес-Переда, Эрика Скоггинс, Аргентина / Новая Зеландия Ночь на земле, Джим Джармуш, США Гонка со временем, Филлип Нойс, США Камон Камон, Майк Миллс, США Пиноккио. Правдивая история, Василий Ровенский, Россия Лулу и Бриггс, Ченнинг Татум, Рид Каролин, США
23 февраля 2022
Волк и Лев, Жиль Де Мэтр, Франция / Канада Кролецып и Хомяк Тьмы, Бен Стассен, Бенжамен Муске, Бельгия / Франция Папы, Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков, Михаил Погосов, Россия Игра теней, Марк Уильямс, США / Китай / Австралия
24 февраля 2022
Многоэтажка, Антон Маслов, Россия Клаустрофобы. Начало, Роберто Заззара, Италия / Франция Сирано, Джо Райт, США Русские грузины. Фильм второй, Сергей Нурмамед, Россия Лунные приключения, Али Самади Ахади, Германия / Австрия Шкатулка дьявола: Пробуждение зла, Лоуренс Фаулер, Великобритания
26 февраля 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №137. Зиме мы скажем "До свидания!", Полина Грекова, Станислав Шахов, Алина Золотарёва, Россия
3 марта 2022
История моей жены, Ильдико Эньеди, Венгрия / Франция / Италия / Германия Опасная вечеринка, Рут Пэкстон, Великобритания Брат во всем, Александр Золотухин, Россия Первый снег, Наталия Кончаловская, Россия Авантюристки, Джулиана Гамба, Италия / Марокко Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание, Чарльз Е. Бастьен, Мигель Мартинез-Хоффре, США Герой, Асгар Фархади, Франция / Иран
5 марта 2022
Эта безумная любовь, Режис Руансар, Франция Хочу замуж, Соня Карпунина, Россия
10 марта 2022
Наемник, Тарик Салех, США Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера, Таити Исидатэ, Харука Фудзита, Япония Вайолет Эвергарден. Фильм, Таити Исидатэ, Япония Человек божий, Елена Попович, Греция Проклятие. Дом с прислугой, Ли Тхонгкхам, Таиланд Счастье в конверте, Светлана Суханова, Россия Школа магических зверей, Грегор Шнитцлер, Германия / Австрия Мой сосед Тоторо, Хаяо Миядзаки, Япония Потустороннее, У Лок-Кван, Китай Ван Гог. С любовью, Винсент, Дорота Кобела, Хью Велчман, Великобритания / Польша
11 марта 2022
Радхе Шьям, К.К. Радхакришна Кумар, Индия
12 марта 2022
МУЛЬТ в кино 138. Весна в тренде, Роман Сафаров, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Зубцова, Полина Грекова, Россия
17 марта 2022
Убить босса, Алексей Зотов, Россия Ласточки Христовы, Юлия Бочарова, Россия Жмурки, Алексей Балабанов, Россия Добро пожаловать в Рим. Новые приключения, Риккардо Милани, Италия Помпеи: Город грехов, Паппи Корсикато, Италия Solo, Ольга Панкратова, Россия Братья Медведи: Тайна трех миров, Линь Хуэйда, Дин Лян, Китай Доктор Свисток, Араик Оганесян, Россия Еще по одной, Томас Винтерберг, Дания / Швеция / Нидерланды Флирт с дьяволом, Луис Прието, США Утраченные иллюзии, Ксавье Джанноли, Франция Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали, Дмитрий Тархов, Армен Акопян, Россия Парящий тигр, Рэй Джиаратана, США Парни под прикрытием, Марк Невелдайн, Пуэрто-Рико / США Шимпанзе под прикрытием, Али Замани, Франция
24 марта 2022
Худший человек на свете, Йоаким Триер, Норвегия / Франция / Швеция / Дания Брат 2, Алексей Балабанов, США / Россия Мания, Лорен Хэдэвей, США Моя ужасная сестра, Александр Галибин, Россия Как убили Джона Кеннеди, Оливер Стоун, США Золушка и тайна волшебного камня, Элис Блехарт, США Сквозь снег, Пон Чжун-хо, Корея / США / Франция Панчер, Михаил Музалевский, Россия Отец, Флориан Зеллер, Великобритания / Франция Кандиша: демон мести, Александр Бустильо, Жюльен Мори, Франция Взаперти, Ди Джей Карузо, США Финник, Денис Чернов, Россия Королевские каникулы, Кевин Джонсон, Канада / США Брат, Алексей Балабанов, Россия Служебный роман, Эльдар Рязанов, СССР
25 марта 2022
RRR, С.С. Раджамули, Индия
26 марта 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №139. Пираты мультяшного моря, Алексей Игнатов, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов, Россия Кощей. Начало, Андрей Колпин, Россия
31 марта 2022
Из Неаполя с любовью, Джанлука Анcанелли, Италия Последнее пришествие дьявола, Алехандро Идальго, Мексика / Венесуэла Бабки, Никита Владимиров, Россия Большая афера в маленьком городе, Массимо Гаудиозо, Италия Закону тут не место, Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Италия Стажёр, Валерио Аттаназио, Италия Фантазеры, Франческо Миччикэ, Италия Итальянские каникулы, Массимо Венье, Италия Сядь за руль моей машины, Рюсукэ Хамагути, Япония Мегрэ и таинственная девушка, Патрис Леконт, Франция Потеряшки и тайна волшебной пирамиды, Франческо Дафано, Лука Делла Гротта, Италия Осада, Эдвард Дрейк, Канада / США Начать с нуля!, Гуидо Кьеза, Италия Роман служанки, Ева Хассон, Великобритания Чупакабра, Григорий Коломийцев, Россия Прятки, Джоэль Мур, США
6 апреля 2022
Мистер нокаут, Артем Михалков, Россия
7 апреля 2022
Балканский рубеж, Андрей Волгин, Россия / Сербия Бабушка, Пако Пласа, Испания / Франция Салют-7, Клим Шипенко, Россия Морфий, Алексей Балабанов, Россия Грэйс и Джо. История любви, Дэвид Л. Каннингэм, США Дело Коллини, Марко Кройцпайнтнер, Германия Призрак монахини из Борли, Стивен М. Смит, Великобритания Панда против пришельцев. План спасения Земли, Шон Патрик О’Рейли, Канада / Китай Скрежет, Ханна Бергхольм, Финляндия / Швеция Прыг-скок: В поисках сокровищ, Арман Бейсембаев, Казахстан / Россия Тролль: История с хвостом, Кевин Манро, Канада / Норвегия / Китай Всё везде и сразу, Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, США 100% Волк, Алекс Стадерманн, Австралия Тарас Бульба, Владимир Бортко, Россия Гарри Хафт: Последний бой, Барри Левинсон, Канада / Венгрия / США Бодибилдер, Андрей Грачев, Россия Мальчик-дельфин, Мохамед Хамедани, Россия / Турция
9 апреля 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №140. Все мультики - детям!, Мария Коршунова, Рафаэль Тер-Саргсян, Валерия Лян, Россия
14 апреля 2022
Дочь рыбака, Исмаил Сафарали, Россия / Азербайджан Пласт, Станислав Сапачёв, Россия Жена художника, Том Долби, США Красавица и дракон, Мамору Хосода, Япония Стражи Терракоты, Дин Лян, Линь Юнчан, Китай Закат, Мишель Франко, Франция / Мексика / Швеция Последний богатырь, Дмитрий Дьяченко, Россия Мне не больно, Алексей Балабанов, Россия Дьяволик, Антонио Манетти, Марко Манетти, Италия KGF 2, Прашантх Нил, Индия Чудеса, Аличе Рорвахер, Италия Я иду искать, Евгений Дудчак, Россия Последний Богатырь: Посланник Тьмы, Дмитрий Дьяченко, Россия Альпийские приключения, Ксавьер Коллер, Швейцария Последний богатырь: Корень зла, Дмитрий Дьяченко, Россия Родители строгого режима, Никита Владимиров, Россия Вне закона, Джим Джармуш, США / ФРГ Добро пожаловать в семью, Владимир Зинкевич, Беларусь Подельники, Евгений Григорьев, Россия Девять жизней, Гиги Гастон, США Обратимая реальность, Дмитрий Константинов, Россия Близнец, Танели Мустонен, Финляндия
21 апреля 2022
Оторви и выбрось, Кирилл Соколов, Россия Гулливер возвращается, Илья Максимов, Украина Слэпфейс, Джереми Кипп, США Призраки квартиры 203, Бен Джаггер, США Стикер, Дмитрий Баран, Россия Отчаянные мстители, Габриэль Майнетти, Италия / Бельгия Казнь, Ладо Кватания, Россия Этот новый мир, Луи Гаррель, Франция Бүгүн-былыр, Александр Лукин, Россия Братцы Кролики: Пасхальный переполох, Уте фон Мюнхов-Поль, Германия Тед К. Унабомбер, Тони Стоун, США До встречи с Грейс, Дэниэл Робак, США Кочегар, Алексей Балабанов, Россия Первый Оскар, Сергей Мокрицкий, Россия На игле, Дэнни Бойл, Великобритания Королевская битва, Киндзи Фукасаку, Япония Руками, Евгений Григорьев, Россия
22 апреля 2022
Джерси, Говтам Тиннанури, Индия
23 апреля 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек станет всем теплей., Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Полина Зубцова, Антон Ланшаков, Россия
28 апреля 2022
Лето 1941 года, Бекболат Шекеров, Казахстан Бука. Мое любимое чудище, Виктор Глухушин, Максим Волков, Россия 1941. Крылья над Берлином, Константин Буслов, Россия Злость, Брайан Меткалф, США Вивариум, Лоркан Финнеган, США Отчаянные дольщики, Илья Фарфель, Россия Крио, Барретт Бергин, США Команда мечты, Максим Зыков, Филипп Абрютин, Россия Я тоже хочу, Алексей Балабанов, Россия Малхолланд Драйв, Дэвид Линч, Франция / США Ла-Ла Ленд, Дэмьен Шазелл, США Осло, 31-го августа, Йоаким Триер, Норвегия Пост Мортем, Петер Бергенди, Венгрия ФиксиКИНО. Вселенная приключений, Марина Мошкова, Иван Пшонкин, Дмитрий Яковенко, Алексей Горбунов, Россия Семь пар нечистых, Кирилл Белевич, Россия Операция «Мясной фарш», Джон Мэдден, США / Великобритания Артек. Большое путешествие, Карен Захаров, Армен Ананикян, Россия
29 апреля 2022
Полоса 34, Аджай Девган, Индия
1 мая 2022
Суворов: Великое путешествие, Виктор Стрельченко, Сергей Антонов, Россия
5 мая 2022
Подольские курсанты, Вадим Шмелев, Россия Супергерои, Паоло Дженовезе, Италия Брестская крепость, Александр Котт, Россия / Беларусь Проклятие плачущей: Безвременье, Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон, США Уроки фарси, Вадим Перельман, Россия / Германия / Беларусь Освобождение: Последний штурм, Юрий Озеров, СССР / Польша / ГДР / Италия Телохранитель жены киллера, Патрик Хьюз, США Белль и Себастьян, Николя Ванье, Франция Телохранитель киллера, Патрик Хьюз, США Коридор бессмертия, Федор Попов, Россия Где Анна Франк, Ари Фольман, Бельгия / Нидерланды / Израиль / Люксембург Хэллбендер, Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузер, США Мария. Спасти Москву, Вера Сторожева, Россия Вечеринка на вылет, Николя Плескоф, Франция Пролетая над гнездом кукушки, Милош Форман, США Красный призрак, Андрей Богатырев, Россия
6 мая 2022
Право на любовь 2, Ахмед Кхан, Индия
7 мая 2022
Мульт в кино. Выпуск №142. Лучший мой подарочек — это мульт, Мария Коршунова, Роман Сафаров, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Грекова, Россия
12 мая 2022
Нелегал, Дмитрий Давыдов, Россия Этому быть!, Бернар Кампан, Франция Заклятье: Спуск к дьяволу, Брендан Малдауни, Ирландия Ботан и супербаба, Дмитрий Меняйло, Россия Улей, Блерта Басхолли, Швейцария / Албания Тайна амулета, Елена Бычкова, Россия Сияющая звезда, Пак Иль-хо, Корея Дышите свободно, Сергей Бодров, Россия Флешбэк, Мартин Кэмпбелл, США Грешное тело, Амария Олсон, Обин Олсон, США Маруся Фореvа!, Александр Галибин, Россия Выйти из группы, Мария Тумова, Россия
13 мая 2022
Джаешбхай Могучий, Дивьянг Таккар, Индия
19 мая 2022
Приключения Царя, Айк Саакянц, Давид Саакянц, Армения Приплыли!, Юрий Ярушников, Россия Клон, Райли Стернс, США / Финляндия Будь моими глазами, Рэндолл Окита, Канада Узник, Локеш Канагарадж, Индия Крутые яйца 2, Габриэль Рива Паласио Алатристе, Мексика Ника, Василиса Кузьмина , Россия Четыре хороших дня, Родриго Гарсиа, Канада / США Марадона: Смерть бога, Иван Казанцев, Аргентина Решала: Брат, Александр Амиров, Россия
21 мая 2022
Мульт в кино. Выпуск №143. На горизонте — лето!, Екатерина Полякова, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов, Дмитрий Илюшин, Россия
26 мая 2022
Мой папа – вождь, Егор Кончаловский, Россия Точка кипения, Фил Барантини, Великобритания Эскортницы, Мария Садовска, Польша Аманат, Антон Сиверс, Рауф Кубаев, Россия Отряд «Призрак», Уэс Миллер, США Остров призраков, Расселл Оуэн, Великобритания
27 мая 2022
Святым тут не место, Альфонсо Пинеда Ульоа, Мексика
1 июня 2022
Коати. Легенда джунглей, Родриго Перес-Кастро, Мексика Три кота и море приключений, Дмитрий Высоцкий, Россия
2 июня 2022
Модель, Ольга Ланд, Россия Своя война: Шторм в пустыне, Алексей Чадов, Россия Волк, Натали Бьянчери, Ирландия / Великобритания / Польша Вендетта. Банды Атланты, Джаред Кон, США Рэпер, Стас Крючков, Россия
9 июня 2022
Эннио. Маэстро, Джузеппе Торнаторе, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония Кощей. Похититель невест, Роман Артемьев, Россия Молодой человек, Александр Фомин , Россия Одержимые, Крис Сан, Австралия Одна, Дмитрий Суворов, Россия Голоса Арктики, Иван Вдовин, Россия Американская «мечта», Логан Джордж, Селин Хелд, США Пропавшая, Брайан Гудман, США
16 июня 2022
Экстрасенс. Дело Софи, Абель Ван, Берли Ван, США Невидимый мир, Лаура Вандел, Бельгия Реки, Дженнифер Пидом, Джозеф Ницети, Австралия Время патриотов, Серикбол Утепбергенов, Казахстан Бультерьер, Василий Быстров, Россия Ненастоящий папа, Ариэль Виноград, Аргентина Криминальный город 2, Ли Сан-ён, Корея Каникулы в конном лагере, Джоэл Пауль Рейсиг, США Афера по-неаполитански, Джанлука Анcанелли, Италия
18 июня 2022
Мульт в кино. Выпуск №144. А мы тут мультиками балуемся, Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Юлия Мельникова, Полина Грекова, Татьяна Новикова, Антон Худяков, Россия
23 июня 2022
Дикая, Владимир Котт, Россия Межсезонье, Александр Хант, Россия Мамочки, Войцех Моравец, Чехия Род мужской, Алекс Гарленд, Великобритания Селфимания, Франческо Коланджело, Элизабетта Пеллини, Элли Зенгер-Вайс, Алексей Воробьев, Италия / Австрия / Россия / США
30 июня 2022
Главная роль, Мариано Кон, Гастон Дюпра, Испания / Аргентина Проклятие Артура, Бартелеми Гроссманн, Франция Черная гора, Игорь Каленов, Анна Боровская, Россия Школа волшебства, Паола Ранди, Италия Боец: король ринга, Дэниэл Грэм, Великобритания Птицы, как мы, Фарук Сабанович, Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар Коммандо, Азиф Акбар, США Паранормальные явления. Медиум, Банйонг Писантханакун, Таиланд Развод. Фильм первый, Константин Колесов, Россия Танцы на высоте!, Амет Пики, Россия
7 июля 2022
Булки, Олег Асадулин, Россия СоюзКиноМульт Выпуск №1, Ринат Газизов, Максим Волков, Анна Кузина, Евгения Щербакова, Ольга Громова, Россия Влюблённые в небо, Масаки Татибана, Япония Супер Майки, Йохан Нийенхейс, Нидерланды Молох, Нико ван ден Бринк, Нидерланды Обряд, Рич Рэгсдэйл, США Первая любовь, А.Дж. Эдвардс, США Венецияфрения, Алекс де ла Иглесиа, Испания Джейн глазами Шарлотты, Шарлотта Гeнcбур, Франция Побег из космоса, Линь Хуэйда, Китай
14 июля 2022
Самый лучший друг, Патрик Ри, США Страна Саша, Юлия Трофимова, Россия Открытое море: Монстр глубины, Эндрю Трауки, Австралия Месть Банши, Джон Кейес, США Одержимая, Игорь Волошин, Россия
16 июля 2022
Забытое чудо, Андрей Колпин, Россия МУЛЬТ в кино. Выпуск №145. Летние. Классные. Твои, Екатерина Полякова, Ольга Михалева, Станислав Шахов, Татьяна Новикова, Россия
21 июля 2022
Финальный аккорд, Малачи Смит, Великобритания Неувольняемый, Жером Коммандёр, Франция Держать удар, Джефф Челентано, США Кукла. Последнее проклятье, Генри Бедуэлл, Мексика Охотница: Руна мертвых, Расмус Тирзитис, Швеция Хронос, Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов, Россия Тёмные очки, Дарио Ардженто, Франция / Италия Пес-самурай и город кошек, Роб Минкофф, Крис Бейли, Великобритания / Китай / США
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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