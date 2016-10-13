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Жизнь подходит к началу

, 2016
Россия / документальный / 18+

О фильме

Чулпан Хаматова, народная артистка России, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь", Валерий Чеканов, кардиохирург, доктор медицинских наук, многие годы проработавший заместителем директора института сердечной хирургии им. Бакулева, народный артист России Александр Градский, Рута Марьяш, в прошлом, известный латвийский юрист и политик, депутат Сейма Латвии, эксперт Совета Европы, поэт - герои повествования. Вместе с ними мы отправимся в ностальгическое путешествие по местам, где они провели свое детство и юность. В Ярославль, Казань, Ригу, Москву. Слушая их, пытается понять сложные для ребенка размышления о жизни 10-летний Арсений Фокин, постепенно становясь одним из героев фильма, комментируя рассказы взрослых и вступая с ними в диалог и противоречие.

В ролях

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Валерий Чеканов
Александр Градский
Александр Градский
Рута Марьяш
Арсений Фокин
Режиссер Олеся Фокина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 13 октября 2016
Дата выхода
13 октября 2016 Россия 12+
13 октября 2016 Казахстан
13 октября 2016 Украина

Рейтинг фильма

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