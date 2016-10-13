Чулпан Хаматова, народная артистка России, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь", Валерий Чеканов, кардиохирург, доктор медицинских наук, многие годы проработавший заместителем директора института сердечной хирургии им. Бакулева, народный артист России Александр Градский, Рута Марьяш, в прошлом, известный латвийский юрист и политик, депутат Сейма Латвии, эксперт Совета Европы, поэт - герои повествования. Вместе с ними мы отправимся в ностальгическое путешествие по местам, где они провели свое детство и юность. В Ярославль, Казань, Ригу, Москву. Слушая их, пытается понять сложные для ребенка размышления о жизни 10-летний Арсений Фокин, постепенно становясь одним из героев фильма, комментируя рассказы взрослых и вступая с ними в диалог и противоречие.
|13 октября 2016
|Россия
|12+
|13 октября 2016
|Казахстан
|13 октября 2016
|Украина