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В фокусе, 2015

2015 / Бразилия / Канада
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

«В фокусе» - это второй полнометражный фильм режиссёра Педро Морелли («Кожа ягнёнка»). В главных ролях снялись узнаваемые молодые актёры, среди которых Элисон Пилл («Скотт Пилигрим против всех», «Полночь в Париже»), Гаэль Гарсиа Берналь («Моцарт в джунглях», «Дурное воспитание») и бразильянка Мариана Шименес («Память забвения»).

Фильм «В фокусе» рассказывает две истории, между которыми существует связь. Эмма работает художницей и целыми днями рисует комиксы. Однажды она создаёт на бумаге парня своей мечты, режиссёра-ловеласа, который попадает в разные истории. А Мишель необходимо срочно написать книгу, героиней которой становится она сама. В какой-то момент грань между реальностью и вымыслом стирается, и творцов настигают их же творения.

- Картина «В фокусе» была представлена на кинофестивале в Торонто в 2015 году

- Фильм является игровым, но в нём также присутствуют анимационные сцены

- Для создания анимации использовалось ротоскопирование (кадр за кадром), для чего пришлось нарисовать 20000 изображений

Интеллектуальная комедия от продюсера фильма «Город Бога» с Гаэлем Гарсиа Берналем в роли режиссера, застрявшего в круговороте историй с участием топ-модели, резиновых женщин,  исчезающего пениса и много другого! Сумасшедший фильм внутри другого фильма. Что бывает, когда жизнь пытается быть похожей на искусство, а искусство подражает жизни. 

Эдвард - успешный режиссер. Но ему до смерти надоели однотипные боевики, и он хочет снять что-то действительно выдающееся. Его  новый фильм будет о Мишель, известной супермодели.  Мишель наскучила её модельная карьера, и она хочет написать книгу. Книгу о девушке по имени Эмма, которая работает на фабрике по производству резиновых женщин для секс-шопов. А еще, в свободное от работы время, она рисует комикс об… Эдварде - успешном режиссере боевиков…

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 15 декабря 2016
Премьера в мире 11 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Педро Морелли
Педро Морелли
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Элисон Пилл
Элисон Пилл
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин
Дон МакКеллар
Дон МакКеллар
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма В фокусе 2 постера
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В прокат выходит лента «В фокусе» от режиссёра Педро Морелли, который до её появления на свет ещё не успел засветиться на международном кинорынке. Фильм в 2015 году был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, однако до России добрался спустя почти год. И его отечественный релиз не может не радовать. Эмма работает в компании по производству резиновых женщин, а в свободное время рисует комикс, главным героем в котором является мужчина её мечты. Однако из-за того, что…
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14 декабря 2016 15:52
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