В фокусе, 2015

«В фокусе» - это второй полнометражный фильм режиссёра Педро Морелли («Кожа ягнёнка»). В главных ролях снялись узнаваемые молодые актёры, среди которых Элисон Пилл («Скотт Пилигрим против всех», «Полночь в Париже»), Гаэль Гарсиа Берналь («Моцарт в джунглях», «Дурное воспитание») и бразильянка Мариана Шименес («Память забвения»).
Фильм «В фокусе» рассказывает две истории, между которыми существует связь. Эмма работает художницей и целыми днями рисует комиксы. Однажды она создаёт на бумаге парня своей мечты, режиссёра-ловеласа, который попадает в разные истории. А Мишель необходимо срочно написать книгу, героиней которой становится она сама. В какой-то момент грань между реальностью и вымыслом стирается, и творцов настигают их же творения.
- Картина «В фокусе» была представлена на кинофестивале в Торонто в 2015 году
- Фильм является игровым, но в нём также присутствуют анимационные сцены
- Для создания анимации использовалось ротоскопирование (кадр за кадром), для чего пришлось нарисовать 20000 изображений
Интеллектуальная комедия от продюсера фильма «Город Бога» с Гаэлем Гарсиа Берналем в роли режиссера, застрявшего в круговороте историй с участием топ-модели, резиновых женщин, исчезающего пениса и много другого! Сумасшедший фильм внутри другого фильма. Что бывает, когда жизнь пытается быть похожей на искусство, а искусство подражает жизни.
Эдвард - успешный режиссер. Но ему до смерти надоели однотипные боевики, и он хочет снять что-то действительно выдающееся. Его новый фильм будет о Мишель, известной супермодели. Мишель наскучила её модельная карьера, и она хочет написать книгу. Книгу о девушке по имени Эмма, которая работает на фабрике по производству резиновых женщин для секс-шопов. А еще, в свободное от работы время, она рисует комикс об… Эдварде - успешном режиссере боевиков…