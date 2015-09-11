В фокусе, 2015

«В фокусе» - это второй полнометражный фильм режиссёра Педро Морелли («Кожа ягнёнка»). В главных ролях снялись узнаваемые молодые актёры, среди которых Элисон Пилл («Скотт Пилигрим против всех», «Полночь в Париже»), Гаэль Гарсиа Берналь («Моцарт в джунглях», «Дурное воспитание») и бразильянка Мариана Шименес («Память забвения»).

Фильм «В фокусе» рассказывает две истории, между которыми существует связь. Эмма работает художницей и целыми днями рисует комиксы. Однажды она создаёт на бумаге парня своей мечты, режиссёра-ловеласа, который попадает в разные истории. А Мишель необходимо срочно написать книгу, героиней которой становится она сама. В какой-то момент грань между реальностью и вымыслом стирается, и творцов настигают их же творения.