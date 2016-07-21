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Ричард III
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Richard III

Ричард III, 2016

2016 / Великобритания
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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О фильме

Образ горбатого короля продолжает привлекать титанов актерской школы: из самых недавних Ричардов первым делом вспоминаются Кевин Спейси (из спектакля Сэма Мендеса) и Бенедикт Камбербэтч (из сериала «Пустая корона»).

В новой постановке художественного руководителя лондонского театра «Алмейда» Руперта Гулда кровавого монарха играет неподражаемый Рэйф Файнс – Евгений Онегин и Волан-де-Морт, Хитклифф и бондовский М, виртуоз актерской техники, переигравший, кажется, всего Шекспира – от Ромео, Гамлета и Ричарда II до Кориолана, Марка Антония и Просперо – и наконец-то добравшийся до роли последнего Плантагенета.

Файнсу, как никому другому в современном театре, удается совмещать гений и злодейство – а также ярость, надменность, тщеславие и презрение ко всему на свете – и именно таким написал своего Ричарда Шекспир.

7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 сентября 2016
Премьера в мире 21 июля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Руперт Гулд
Руперт Гулд
В ролях
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Джоанна Вандерхем
Финбар Линч
Дэвид Аннен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ричард III 2 постера
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