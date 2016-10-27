Клад, 2015

«Клад» - это второй полнометражный фильм Ирины Вилковой, снявшей картину «Диалоги». В главных ролях в её новой ленте снялись как известные, так и начинающие актёры. Среди них: Руслан Цедрин («2 дня»), Ефросинья Кушнир (сериал «Ангел или демон»), Евгений Стычкин («День выборов», «Пятница») и Наталья Коляканова («Свадьба», «Олигарх»). Сценарий к ленте написали Марина Сочинская («След») и Иван Попов («Превращение»).

В центре сюжета фильма «Клад» двое подростков, Гоша и Катя, которым становится известен секрет одного краеведческого музея. Дело в том, что там находится ценный медальон, который недавно был похищен. А как раз незадолго до преступления в городе объявился бродячий цирк. Дети вступают в дело, отправляясь в удивительное приключение на поиски древнего клада, спрятанного Белым Рыцарем.