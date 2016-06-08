И гаснет свет..., 2016

У режиссёра Дэвида Ф. Сандберга, который родом из Швеции, за спиной множество коротких метров. Картина «Мрак» стала для него дебютом в большом кино. А в 2017 году в прокат также выйдет «Аннабель 2», который возглавил опять же Сандберг. Главную роль в картине исполнила актриса Тереза Палмер («Тепло наших тел», «Я – четвёртый»). Компанию ей составили Алисия Вела-Бэйли («Судная ночь», «Хостел 3») и Билли Бёрк («Сумерки», «Красная шапочка»).
Не многие способны признаться в том, что боятся темноты. Речь, конечно же, идёт не о детях, а о взрослых. Однако для главной героини этой картины такой страх не является безосновательным. Она видит жуткий силуэт каждый раз, когда в доме выключается свет. Большинство скажет, что это, скорее, походит на сумасшествие. Но они безумно заблуждаются. У героини есть подозрения, что это призрак одной её хорошей подруги, которая трагически скончалась. Как же это проверить? Ведь приведение настроено агрессивно, а при свете оно будто перестаёт существовать. Да и кто поверит в такое безумие?
- Изначально фильм «И гаснет свет» был трёхминутной короткометражкой («Без света»), которую впоследствии Дэвид Сандберг развил до полнометражного фильма
- Одним из продюсеров картины является Джеймс Ван, один из лучших постановщиков современных хорроров. Он снял такие картины, как «Заклятие», «Астрал» и «Пила»
- Бюджет фильма «И гаснет свет» составил всего 5 миллионов долларов
Когда Ребекка покинула родной дом, она думала, что ее детские страхи остались позади. Будучи ребенком, она никогда не понимала, что реально вокруг нее, а что нет, когда гаснет свет. Теперь и ее младший брат, Мартин, переживает те же необъяснимые и вселяющие ужас события. Но на этот раз Ребекка подбирается к разгадке истины и уже нет сомнений, что их жизнь в опасности, когда гаснет свет.
хотя, трейлер понравился и хотелось посмотреть именно на большом экране!
слабоват фильм, на мой… Читать дальше…