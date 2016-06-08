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И гаснет свет... И гаснет свет...
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Lights Out

И гаснет свет..., 2016

2016 / США
7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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У режиссёра Дэвида Ф. Сандберга, который родом из Швеции, за спиной множество коротких метров. Картина «Мрак» стала для него дебютом в большом кино. А в 2017 году в прокат также выйдет «Аннабель 2», который возглавил опять же Сандберг. Главную роль в картине исполнила актриса Тереза Палмер («Тепло наших тел», «Я – четвёртый»). Компанию ей составили Алисия Вела-Бэйли («Судная ночь», «Хостел 3») и Билли Бёрк («Сумерки», «Красная шапочка»).

Не многие способны признаться в том, что боятся темноты. Речь, конечно же, идёт не о детях, а о взрослых. Однако для главной героини этой картины такой страх не является безосновательным. Она видит жуткий силуэт каждый раз, когда в доме выключается свет. Большинство скажет, что это, скорее, походит на сумасшествие. Но они безумно заблуждаются. У героини есть подозрения, что это призрак одной её хорошей подруги, которая трагически скончалась. Как же это проверить? Ведь приведение настроено агрессивно, а при свете оно будто перестаёт существовать. Да и кто поверит в такое безумие?

- Изначально фильм «И гаснет свет» был трёхминутной короткометражкой («Без света»), которую впоследствии Дэвид Сандберг развил до полнометражного фильма

- Одним из продюсеров картины является Джеймс Ван, один из лучших постановщиков современных хорроров. Он снял такие картины, как «Заклятие», «Астрал» и «Пила»

- Бюджет фильма «И гаснет свет» составил всего 5 миллионов долларов

Когда Ребекка покинула родной дом, она думала, что ее детские страхи остались позади. Будучи ребенком, она никогда не понимала, что реально вокруг нее, а что нет, когда гаснет свет. Теперь и ее младший брат, Мартин, переживает те же необъяснимые и вселяющие ужас события. Но на этот раз Ребекка подбирается к разгадке истины и уже нет сомнений, что их жизнь в опасности, когда гаснет свет.

7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 июля 2016
Премьера онлайн 15 февраля 2020
Премьера в мире 8 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Ф. Сандберг
Дэвид Ф. Сандберг
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Эмили Элин Линд
Эмили Элин Линд
Алисия Вела-Бэйли
Алисия Вела-Бэйли
Амия Миллер
Амия Миллер
Гэбриел Бейтман
Гэбриел Бейтман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И гаснет свет... 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Боязнь темноты, наверно, один из самых популярных человеческих страхов. Отсутствие нормальной видимости и богатая фантазия, которую развивают многочисленные сюжеты про ужасы во тьме, делают своё дело, заставляя людей опасаться того, что скрыто во мраке. Именно на этом страхе и строится сюжет новой картины шведского режиссёра Дэвида Ф. Сандберга «И гаснет свет...» («Lights Out»). Кстати, в 2013 году он снял короткометражку «Без света» («Lights…
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Андрей 29 августа 2016, 00:14
не дошел я на него в кино и правильно сделал!
хотя, трейлер понравился и хотелось посмотреть именно на большом экране!
слабоват фильм, на мой… Читать дальше…
Julie Wonders 21 октября 2016, 17:49
Не самый сильный фильм Джеймса Вана. В разы слабее двух частей "Заклятия". Хотя, конечно, сама идея реализована неплохо. Хотелось большего развития… Читать дальше…
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саундтрек фильма И гаснет свет...
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