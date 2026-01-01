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1 января 1981
Я — Хортица
, Александр Игишев, СССР
Шофёр на один рейс
, Вадим Зобин, СССР
Старый Новый год
, Наум Ардашников, Олег Ефремов, СССР
Тайна третьей планеты
, Роман Качанов, СССР
Золотой цыпленок
, Украина
2 января 1981
Кот Котофеевич
, Галина Баринова, СССР
5 января 1981
Однажды двадцать лет спустя
, Юрий Егоров, СССР
Бибигон
, Борис Аблынин, СССР
21 января 1981
Однажды утром
, Инесса Ковалевская, СССР
1 февраля 1981
Ва-банк
, Юлиуш Махульский, Польша
2 февраля 1981
Зимняя сказка
, Юрий Бутырин, СССР
Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
, Александр Зархи, СССР
Халиф-аист
, Валерий Угаров, СССР
Ивашка из дворца пионеров
, Геннадий Сокольский, СССР
6 февраля 1981
Форт Апач, Бронкс
, Дэниел Питри, США
7 февраля 1981
Как будто
, Иван Уфимцев, СССР
8 февраля 1981
Поросёнок в колючей шубке
, Владимир Данилевич, СССР
9 февраля 1981
Гражданин Лёшка
, Виктор Крючков, СССР
13 февраля 1981
Свидетель
, Питер Йетс, США
Поп Америка
, Ральф Бакши, США
20 февраля 1981
Мы смерти смотрели в лицо
, Наум Бирман, СССР
1 марта 1981
Хлеб, золото, наган
, Самвел Гаспаров, СССР
6 марта 1981
Всю ночь напролет
, Жан-Клод Трамон, США
19 марта 1981
Притворщики
, Йос Стеллинг, Нидерланды
Шляпа
, Леонид Квинихидзе, СССР
20 марта 1981
Почтальон всегда звонит дважды
, Боб Рейфелсон, США / Германия
1 апреля 1981
Космические пришельцы
, Алексей Соловьев, СССР
3 апреля 1981
Тайна острова чудовищ
, Хуан Пике Симон, Испания / США
9 апреля 1981
Две строчки мелким шрифтом
, Виталий Мельников, СССР / ГДР
10 апреля 1981
Рыцари-наездники
, Джордж А. Ромеро, США
Экскалибур
, Джон Бурмен, США / Великобритания
Ночные ястребы
, Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, США
17 апреля 1981
Пещерный человек
, Карл Готтлиб, США
20 апреля 1981
Мой папа — идеалист
, Владимир Бортко, СССР
22 апреля 1981
Зимовье зверей
, Наталия Голованова, СССР
23 апреля 1981
Мороз Иванович
, Иван Аксенчук, СССР
24 апреля 1981
Приключение на плоту
, Борис Бутаков, СССР
Рука
, Оливер Стоун, США
25 апреля 1981
Скандальное происшествие в Брикмилле
, Юрий Соломин, СССР
2 мая 1981
Дерево Джамал
, Ходжакули Нарлиев, СССР
13 мая 1981
Приходи на каток
, Борис Дежкин, СССР
18 мая 1981
Из жизни отдыхающих
, Николай Губенко, СССР
22 мая 1981
Чужая земля
, Питер Хайамс, Великобритания
25 мая 1981
Одержимая
, Анджей Жулавски, Франция / ФРГ
31 мая 1981
Раз – горох, два – горох...
, Александр Давыдов, СССР
2 июня 1981
Было у отца три сына
, Геннадий Иванов, СССР
5 июня 1981
Дорожная сказка
, Гарри Бардин, СССР
6 июня 1981
Мужики!
, Искра Бабич, СССР
Будьте моим мужем
, Алла Сурикова, СССР
В небе "Ночные ведьмы"
, Евгения Жигуленко, СССР
Право на выстрел
, Виктор Живолуб, СССР
Приказ: огонь не открывать
, Валерий Исаков, СССР
Приключения Васи Куролесова
, Владимир Попов, СССР
Ответный ход
, Михаил Туманишвили, СССР
Александр Маленький
, Владимир Фокин, СССР / ГДР
Душа
, Александр Стефанович, СССР
Бедная Маша
, Николай Александрович, СССР
12 июня 1981
Схватка титанов
, Десмонд Дэвис, США
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
, Стивен Спилберг, США
19 июня 1981
Гонки "Пушечное ядро"
, Хэл Нидэм, США
22 июня 1981
Идеальный муж
, Виктор Георгиев, СССР
24 июня 1981
Только для твоих глаз
, Джон Глен, Великобритания / США
29 июня 1981
Любовник леди Чаттерлей
, Жюст Жакен, Великобритания / ФРГ / Франция
6 июля 1981
Ночь председателя
, Лев Мирский, СССР
7 июля 1981
Победа
, Джон Хьюстон, США
10 июля 1981
Лис и пес
, Тед Берман, Ричард Рич, Арт Стивенс, США
Бандиты во времени
, Терри Гиллиам, Великобритания
17 июля 1981
Бесконечная любовь
, Франко Дзеффирелли, США
24 июля 1981
Прокол
, Брайан Де Пальма, США
29 июля 1981
Тяжелый металл
, Джеральд Поттертон, Канада / США
3 августа 1981
Проданный смех
, Леонид Нечаев, СССР
14 августа 1981
Все они смеялись
, Питер Богданович, США
19 августа 1981
Принц города
, Сидни Люмет, США
26 августа 1981
Черная курица, или Подземные жители
, Виктор Гресь, СССР
28 августа 1981
Хочу, чтоб он пришел
, Эдуард Гаврилов, СССР
Женщина французского лейтенанта
, Карел Рейш, Великобритания
1 сентября 1981
Сильва
, Ян Фрид, СССР
7 сентября 1981
Тигрёнок на подсолнухе
, Леонид Носырев, СССР
11 сентября 1981
Трижды о любви
, Виктор Трегубович, СССР
Селеста
, Перси Адлон, ФРГ
14 сентября 1981
Андрей и злой чародей
, Геннадий Харлан, СССР
15 сентября 1981
Смотри в оба!
, Эльдор Уразбаев, СССР
28 сентября 1981
Всем чертям назло
, Леонид Кощеников, СССР
29 сентября 1981
Ничуть не страшно
, Леонид Каюков, СССР
3 октября 1981
Пес в сапогах
, Ефим Гамбург, СССР
9 октября 1981
Богатые и знаменитые
, Джордж Кьюкор, США
11 октября 1981
Мой ужин с Андре
, Луи Маль, США
12 октября 1981
У матросов нет вопросов
, Владимир Роговой, СССР
15 октября 1981
Фальшивка
, Фолькер Шлендорф, ФРГ / Франция
Зловещие мертвецы
, Сэм Рэйми, США
19 октября 1981
Пропавшие среди живых
, Владимир Фетин, СССР
Хан Аспарух
, Людмил Стайков, Болгария
20 октября 1981
Опасный возраст
, Александр Прошкин, СССР
21 октября 1981
Все наоборот
, Виталий Фетисов, Владимир Грамматиков, СССР
30 октября 1981
Хэллоуин 2
, Рик Розенталь, США
9 ноября 1981
Цыганское счастье
, Сергей Никоненко, СССР
13 ноября 1981
Преследование Д. Б. Купера
, Роджер Споттисвуд, Базз Кьюлик, США
15 ноября 1981
Без злого умысла
, Сидни Поллак, США
20 ноября 1981
Рэгтайм
, Милош Форман, США
1 декабря 1981
Тристан и Изольда
, Том Донован, США
Праздники детства
, Ренита Григорьева, СССР
2 декабря 1981
Чья это жизнь в конце концов?
, Джон Бэдэм, США
3 декабря 1981
Красные
, Уоррен Битти, США
4 декабря 1981
На Золотом пруду
, Марк Райделл, США / Великобритания
9 декабря 1981
Отбой
, Хэролд Беккер, США
11 декабря 1981
Гроши с неба
, Херберт Росс, США
Друг-приятель
, Билли Уайлдер, США
12 декабря 1981
Они были актерами
, Георгий Натансон, СССР
16 декабря 1981
Звездопад
, Игорь Таланкин, СССР
20 декабря 1981
Фронт в тылу врага
, Игорь Гостев, СССР
31 декабря 1981
Пластилиновая ворона
, Александр Татарский, СССР
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