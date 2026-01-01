Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Архив Архив 1981

Архив премьер 1981 года

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1904 1902
1 января 1981
Я — Хортица, Александр Игишев, СССР Шофёр на один рейс, Вадим Зобин, СССР Старый Новый год, Наум Ардашников, Олег Ефремов, СССР Тайна третьей планеты, Роман Качанов, СССР Золотой цыпленок, Украина
2 января 1981
Кот Котофеевич, Галина Баринова, СССР
5 января 1981
Однажды двадцать лет спустя, Юрий Егоров, СССР Бибигон, Борис Аблынин, СССР
21 января 1981
Однажды утром, Инесса Ковалевская, СССР
1 февраля 1981
Ва-банк, Юлиуш Махульский, Польша
2 февраля 1981
Зимняя сказка, Юрий Бутырин, СССР Двадцать шесть дней из жизни Достоевского, Александр Зархи, СССР Халиф-аист, Валерий Угаров, СССР Ивашка из дворца пионеров, Геннадий Сокольский, СССР
6 февраля 1981
Форт Апач, Бронкс, Дэниел Питри, США
7 февраля 1981
Как будто, Иван Уфимцев, СССР
8 февраля 1981
Поросёнок в колючей шубке, Владимир Данилевич, СССР
9 февраля 1981
Гражданин Лёшка, Виктор Крючков, СССР
13 февраля 1981
Свидетель, Питер Йетс, США Поп Америка, Ральф Бакши, США
20 февраля 1981
Мы смерти смотрели в лицо, Наум Бирман, СССР
1 марта 1981
Хлеб, золото, наган, Самвел Гаспаров, СССР
6 марта 1981
Всю ночь напролет, Жан-Клод Трамон, США
19 марта 1981
Притворщики, Йос Стеллинг, Нидерланды Шляпа, Леонид Квинихидзе, СССР
20 марта 1981
Почтальон всегда звонит дважды, Боб Рейфелсон, США / Германия
1 апреля 1981
Космические пришельцы, Алексей Соловьев, СССР
3 апреля 1981
Тайна острова чудовищ, Хуан Пике Симон, Испания / США
9 апреля 1981
Две строчки мелким шрифтом, Виталий Мельников, СССР / ГДР
10 апреля 1981
Рыцари-наездники, Джордж А. Ромеро, США Экскалибур, Джон Бурмен, США / Великобритания Ночные ястребы, Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, США
17 апреля 1981
Пещерный человек, Карл Готтлиб, США
20 апреля 1981
Мой папа — идеалист, Владимир Бортко, СССР
22 апреля 1981
Зимовье зверей, Наталия Голованова, СССР
23 апреля 1981
Мороз Иванович, Иван Аксенчук, СССР
24 апреля 1981
Приключение на плоту, Борис Бутаков, СССР Рука, Оливер Стоун, США
25 апреля 1981
Скандальное происшествие в Брикмилле, Юрий Соломин, СССР
2 мая 1981
Дерево Джамал, Ходжакули Нарлиев, СССР
13 мая 1981
Приходи на каток, Борис Дежкин, СССР
18 мая 1981
Из жизни отдыхающих, Николай Губенко, СССР
22 мая 1981
Чужая земля, Питер Хайамс, Великобритания
25 мая 1981
Одержимая, Анджей Жулавски, Франция / ФРГ
31 мая 1981
Раз – горох, два – горох..., Александр Давыдов, СССР
2 июня 1981
Было у отца три сына, Геннадий Иванов, СССР
5 июня 1981
Дорожная сказка, Гарри Бардин, СССР
6 июня 1981
Мужики!, Искра Бабич, СССР Будьте моим мужем, Алла Сурикова, СССР В небе "Ночные ведьмы", Евгения Жигуленко, СССР Право на выстрел, Виктор Живолуб, СССР Приказ: огонь не открывать, Валерий Исаков, СССР Приключения Васи Куролесова, Владимир Попов, СССР Ответный ход, Михаил Туманишвили, СССР Александр Маленький, Владимир Фокин, СССР / ГДР Душа, Александр Стефанович, СССР Бедная Маша, Николай Александрович, СССР
12 июня 1981
Схватка титанов, Десмонд Дэвис, США Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, Стивен Спилберг, США
19 июня 1981
Гонки "Пушечное ядро", Хэл Нидэм, США
22 июня 1981
Идеальный муж, Виктор Георгиев, СССР
24 июня 1981
Только для твоих глаз, Джон Глен, Великобритания / США
29 июня 1981
Любовник леди Чаттерлей, Жюст Жакен, Великобритания / ФРГ / Франция
6 июля 1981
Ночь председателя, Лев Мирский, СССР
7 июля 1981
Победа, Джон Хьюстон, США
10 июля 1981
Лис и пес, Тед Берман, Ричард Рич, Арт Стивенс, США Бандиты во времени, Терри Гиллиам, Великобритания
17 июля 1981
Бесконечная любовь, Франко Дзеффирелли, США
24 июля 1981
Прокол, Брайан Де Пальма, США
29 июля 1981
Тяжелый металл, Джеральд Поттертон, Канада / США
3 августа 1981
Проданный смех, Леонид Нечаев, СССР
14 августа 1981
Все они смеялись, Питер Богданович, США
19 августа 1981
Принц города, Сидни Люмет, США
26 августа 1981
Черная курица, или Подземные жители, Виктор Гресь, СССР
28 августа 1981
Хочу, чтоб он пришел, Эдуард Гаврилов, СССР Женщина французского лейтенанта, Карел Рейш, Великобритания
1 сентября 1981
Сильва, Ян Фрид, СССР
7 сентября 1981
Тигрёнок на подсолнухе, Леонид Носырев, СССР
11 сентября 1981
Трижды о любви, Виктор Трегубович, СССР Селеста, Перси Адлон, ФРГ
14 сентября 1981
Андрей и злой чародей, Геннадий Харлан, СССР
15 сентября 1981
Смотри в оба!, Эльдор Уразбаев, СССР
28 сентября 1981
Всем чертям назло, Леонид Кощеников, СССР
29 сентября 1981
Ничуть не страшно, Леонид Каюков, СССР
3 октября 1981
Пес в сапогах, Ефим Гамбург, СССР
9 октября 1981
Богатые и знаменитые, Джордж Кьюкор, США
11 октября 1981
Мой ужин с Андре, Луи Маль, США
12 октября 1981
У матросов нет вопросов, Владимир Роговой, СССР
15 октября 1981
Фальшивка, Фолькер Шлендорф, ФРГ / Франция Зловещие мертвецы, Сэм Рэйми, США
19 октября 1981
Пропавшие среди живых, Владимир Фетин, СССР Хан Аспарух, Людмил Стайков, Болгария
20 октября 1981
Опасный возраст, Александр Прошкин, СССР
21 октября 1981
Все наоборот, Виталий Фетисов, Владимир Грамматиков, СССР
30 октября 1981
Хэллоуин 2, Рик Розенталь, США
9 ноября 1981
Цыганское счастье, Сергей Никоненко, СССР
13 ноября 1981
Преследование Д. Б. Купера, Роджер Споттисвуд, Базз Кьюлик, США
15 ноября 1981
Без злого умысла, Сидни Поллак, США
20 ноября 1981
Рэгтайм, Милош Форман, США
1 декабря 1981
Тристан и Изольда, Том Донован, США Праздники детства, Ренита Григорьева, СССР
2 декабря 1981
Чья это жизнь в конце концов?, Джон Бэдэм, США
3 декабря 1981
Красные, Уоррен Битти, США
4 декабря 1981
На Золотом пруду, Марк Райделл, США / Великобритания
9 декабря 1981
Отбой, Хэролд Беккер, США
11 декабря 1981
Гроши с неба, Херберт Росс, США Друг-приятель, Билли Уайлдер, США
12 декабря 1981
Они были актерами, Георгий Натансон, СССР
16 декабря 1981
Звездопад, Игорь Таланкин, СССР
20 декабря 1981
Фронт в тылу врага, Игорь Гостев, СССР
31 декабря 1981
Пластилиновая ворона, Александр Татарский, СССР
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1904 1902
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Во власти страха
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Демонолог
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше