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Архив премьер 1981 года

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1 января 1981
Шофёр на один рейс, Вадим Зобин, СССР Старый Новый год, Наум Ардашников, Олег Ефремов, СССР Тайна третьей планеты, Роман Качанов, СССР
2 января 1981
Кот Котофеевич, Галина Баринова, СССР
5 января 1981
Бибигон, Борис Аблынин, СССР Однажды двадцать лет спустя, Юрий Егоров, СССР
21 января 1981
Однажды утром, Инесса Ковалевская, СССР
1 февраля 1981
Ва-банк, Юлиуш Махульский, Польша
2 февраля 1981
Ивашка из дворца пионеров, Геннадий Сокольский, СССР Двадцать шесть дней из жизни Достоевского, Aлександр Зархи, СССР Зимняя сказка, Юрий Бутырин, СССР Халиф-аист, Валерий Угаров, СССР
6 февраля 1981
Форт Апач, Бронкс, Дэниел Питри, США
8 февраля 1981
Поросёнок в колючей шубке, Владимир Данилевич, СССР
13 февраля 1981
Свидетель, Питер Йетс, США Поп Америка, Ральф Бакши, США
20 февраля 1981
Мы смерти смотрели в лицо, Наум Бирман, СССР
1 марта 1981
Хлеб, золото, наган, Самвел Гаспаров, СССР
6 марта 1981
Отпуск без конца, Джим Джармуш, США Всю ночь напролет, Жан-Клод Трамон, США
19 марта 1981
Притворщики, Йос Стеллинг, Нидерланды Шляпа, Леонид Квинихидзе, СССР
20 марта 1981
Почтальон всегда звонит дважды, Боб Рейфелсон, США / Германия
1 апреля 1981
Космические пришельцы, Алексей Соловьев, СССР
3 апреля 1981
Тайна острова чудовищ, Хуан Пике Симон, Испания / США
9 апреля 1981
Две строчки мелким шрифтом, Виталий Мельников, СССР / ГДР
10 апреля 1981
Экскалибур, Джон Бурмен, США / Великобритания Ночные ястребы, Брюс Мэлмат, Гэри Нельсон, США Рыцари-наездники, Джордж А. Ромеро, США
17 апреля 1981
Пещерный человек, Карл Готтлиб, США
20 апреля 1981
Мой папа — идеалист, Владимир Бортко, СССР
23 апреля 1981
Мороз Иванович, Иван Аксенчук, СССР
24 апреля 1981
Приключение на плоту, Борис Бутаков, СССР Рука, Оливер Стоун, США
2 мая 1981
Дерево Джамал, Ходжакули Нарлиев, СССР
13 мая 1981
Приходи на каток, Борис Дежкин, СССР
18 мая 1981
Из жизни отдыхающих, Николай Губенко, СССР
22 мая 1981
Чужая земля, Питер Хайамс, Великобритания
25 мая 1981
Одержимая, Анджей Жулавски, Франция / ФРГ
6 июня 1981
Право на выстрел, Виктор Живолуб, СССР Будьте моим мужем, Алла Сурикова, СССР Мужики!, Искра Бабич, СССР Душа, Александр Стефанович, СССР Александр Маленький, Владимир Фокин, СССР / ГДР В небе "Ночные ведьмы", Евгения Жигуленко, СССР Ответный ход, Михаил Туманишвили, СССР Приключения Васи Куролесова, Владимир Попов (III), СССР Приказ: огонь не открывать, Валерий Исаков, СССР
12 июня 1981
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, Стивен Спилберг, США Схватка титанов, Десмонд Дэвис, США
19 июня 1981
Гонки "Пушечное ядро", Хэл Нидэм, США
22 июня 1981
Идеальный муж, Виктор Георгиев, СССР
24 июня 1981
Только для твоих глаз, Джон Глен, Великобритания / США
29 июня 1981
Любовник леди Чаттерлей, Жюст Жэкин, Великобритания / ФРГ / Франция
6 июля 1981
Ночь председателя, Лев Мирский, СССР
7 июля 1981
Победа, Джон Хьюстон, США
10 июля 1981
Бандиты во времени, Терри Гиллиам, Великобритания Лис и пес, Тед Берман, Ричард Рич, Арт Стивенс, США
17 июля 1981
Бесконечная любовь, Франко Дзеффирелли, США
24 июля 1981
Прокол, Брайан Де Пальма, США
29 июля 1981
Тяжелый металл, Джеральд Поттертон, Канада / США
3 августа 1981
Проданный смех, Леонид Нечаев, СССР
14 августа 1981
Все они смеялись, Питер Богданович, США
19 августа 1981
Принц города, Сидни Люмет, США
26 августа 1981
Черная курица, или Подземные жители, Виктор Гресь, СССР
28 августа 1981
Хочу, чтоб он пришел, Эдуард Гаврилов, СССР Женщина французского лейтенанта, Карел Рейш, Великобритания
1 сентября 1981
Сильва, Ян Фрид, СССР
7 сентября 1981
Тигрёнок на подсолнухе, Леонид Носырев, СССР
11 сентября 1981
Трижды о любви, Виктор Трегубович, СССР Селеста, Перси Адлон, ФРГ
14 сентября 1981
Андрей и злой чародей, Геннадий Харлан, СССР
15 сентября 1981
Смотри в оба!, Эльдор Уразбаев, СССР
29 сентября 1981
Ничуть не страшно, Леонид Каюков, СССР
3 октября 1981
Пес в сапогах, Ефим Гамбург, СССР
9 октября 1981
Богатые и знаменитые, Джордж Кьюкор, США
11 октября 1981
Мой ужин с Андре, Луи Маль, США
12 октября 1981
У матросов нет вопросов, Владимир Роговой, СССР
15 октября 1981
Фальшивка, Фолькер Шлендорф, ФРГ / Франция Зловещие мертвецы, Сэм Рэйми, США
19 октября 1981
Хан Аспарух, Людмил Стайков, Болгария Пропавшие среди живых, Владимир Фетин, СССР
20 октября 1981
Опасный возраст, Александр Прошкин, СССР
21 октября 1981
Все наоборот, Виталий Фетисов, Владимир Грамматиков, СССР
30 октября 1981
Хэллоуин 2, Рик Розенталь, США
9 ноября 1981
Цыганское счастье, Сергей Никоненко, СССР
13 ноября 1981
Преследование Д. Б. Купера, Роджер Споттисвуд, Базз Кьюлик, США
15 ноября 1981
Без злого умысла, Сидни Поллак, США
20 ноября 1981
Рэгтайм, Милош Форман, США
1 декабря 1981
Праздники детства, Ренита Григорьева, СССР Тристан и Изольда, Том Донован, США
2 декабря 1981
Чья это жизнь в конце концов?, Джон Бэдэм, США
3 декабря 1981
Красные, Уоррен Битти, США
4 декабря 1981
На Золотом пруду, Марк Райделл, США / Великобритания
9 декабря 1981
Отбой, Хэролд Беккер, США
11 декабря 1981
Гроши с неба, Херберт Росс, США Друг-приятель, Билли Уайлдер, США
12 декабря 1981
Они были актерами, Георгий Натансон, СССР
20 декабря 1981
Фронт в тылу врага, Игорь Гостев, СССР
31 декабря 1981
Пластилиновая ворона, Александр Татарский, СССР
1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
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Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
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2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
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