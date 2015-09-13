Образцовые семьи, 2015

Преуспевающий финансист Жером Варен львиную долю своего времени проводит в Шанхае, а на родине, во Франции, бывает лишь проездом. В один из таких коротких визитов Жером узнает, что у его близких возникли проблемы с продажей родового имения. Чтобы разобраться в запутанной ситуации, мужчина отправляется в городок, где прошло все его детство и юношеские годы. Здесь он знакомится с Луизой - мать этой девушки когда-то крутила роман с отцом Жерома. Несмотря на то, что у Луизы есть парень, а Жером в скором времени собирается жениться, между ним и новой знакомой возникает влечение. Чем же закончится эта поездка во французскую глубинку?