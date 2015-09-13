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Образцовые семьи Образцовые семьи
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Belles familles

Образцовые семьи, 2015

2015 / Франция
6.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Преуспевающий финансист Жером Варен львиную долю своего времени проводит в Шанхае, а на родине, во Франции, бывает лишь проездом. В один из таких коротких визитов Жером узнает, что у его близких возникли проблемы с продажей родового имения. Чтобы разобраться в запутанной ситуации, мужчина отправляется в городок, где прошло все его детство и юношеские годы. Здесь он знакомится с Луизой - мать этой девушки когда-то крутила роман с отцом Жерома. Несмотря на то, что у Луизы есть парень, а Жером в скором времени собирается жениться, между ним и новой знакомой возникает влечение. Чем же закончится эта поездка во французскую глубинку?

  • Премьера фильма состоялась 25 августа 2015 года на франкоязычном фестивале в Ангулеме.
  • Изначально главную женскую роль должна была исполнить Леа Сейду.
  • Исполнитель главной мужской роли Матье Амальрик нечасто появляется в комедийных картинах - во Франции он больше известен как драматический актер.
  • Съемки фильма проходили в четырех странах: во Франции, Великобритании, Танзании и Китае. 
  • “Образцовые семьи” - первый фильм режиссера Жан-Поля Раппно, снятый за 12 лет. Его предыдущая полнометражная картина “Бон вояж!”, получившая 11 номинаций на кинопремию “Сезар”, вышла в свет в 2003 году. 

Стремясь отстоять интересы семьи, успешный бизнесмен Жером Варен начинает действовать как «сорви-голова». Он прерывает деловую поездку и отправляется в родовое поместье, ставшее причиной судебной тяжбы. Здесь, встречаясь с друзьями детства, герой оказывается в плену немыслимых интриг, в центре которых — женщина. В нее он влюбляется без оглядки…

6.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 31 марта 2016
Премьера в мире 13 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Жан-Поль Раппно
Жан-Поль Раппно
В ролях
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Марина Вакт
Марина Вакт
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Николь Гарсия
Николь Гарсия
Карин Вьяр
Карин Вьяр
Все актеры и съемочная группа
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Образцовые семьи
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