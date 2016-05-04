Любовь не по размеру, 2016

Режиссёр фильма «Астерикс и Обеликс в Британии», а также автор известных во Франции картин про маленького Николя снимает романтическую комедию «Любовь не по размеру». Главную роль тут исполнил Жан Дюжарден, получивший «Оскар» за роль в немой ленте «Артист». Также с ним сыграла Виржини Эфира. Её с лёгкостью могут знать любители французских мелодрам, которых в фильмографии актрисы весьма много. Такого Дюжардена вы точно не видели, так как над его обликом потрудились специалисты по компьютерной графике, сделав красавца-актёра практически карликом.
Неосторожность адвоката Дианы, забывшей в ресторане свой мобильный телефон, приводит ее к знакомству с успешным архитектором Александром. На первом же свидании Диана выясняет, что ее новый поклонник галантен, харизматичен и обладает отличным чувством юмора. Единственный его недостаток – крайне маленький рост – не становится помехой отношениям героев, в отличие от родственников, друзей и бывшего мужа Дианы, которые считают ее роман недоразумением и всячески препятствуют его развитию.
Потерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным человеком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного… Его рост – чуть больше метра. Это небольшое препятствие оказывается источником огромных проблем и множества неудобных и смешных ситуаций для Дианы. Но настоящая любовь может победить всё, если, конечно, это очень большая любовь.
простой и добрый фильм о любви :)) и о человеческих стереотипах ;((