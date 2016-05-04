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Любовь не по размеру Любовь не по размеру
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Un homme à la hauteur

Любовь не по размеру, 2016

2016 / Франция
7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Режиссёр фильма «Астерикс и Обеликс в Британии», а также автор известных во Франции картин про маленького Николя снимает романтическую комедию «Любовь не по размеру». Главную роль тут исполнил Жан Дюжарден, получивший «Оскар» за роль в немой ленте «Артист». Также с ним сыграла Виржини Эфира. Её с лёгкостью могут знать любители французских мелодрам, которых в фильмографии актрисы весьма много. Такого Дюжардена вы точно не видели, так как над его обликом потрудились специалисты по компьютерной графике, сделав красавца-актёра практически карликом.

Неосторожность адвоката Дианы, забывшей в ресторане свой мобильный телефон, приводит ее к знакомству с успешным архитектором Александром. На первом же свидании Диана выясняет, что ее новый поклонник галантен, харизматичен и обладает отличным чувством юмора. Единственный его недостаток – крайне маленький рост – не становится помехой отношениям героев, в отличие от родственников, друзей и бывшего мужа Дианы, которые считают ее роман недоразумением и всячески препятствуют его развитию.

  • Персонаж Жана Дюжардена – мужчина ростом 136 см. В реальности рост актера составляет 182 см, что на 7 см выше роста Виржини Эфира, исполнительницы роли Дианы.
  • Съемки прошли в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег.
  • Персонажа Жана Дюжардена “уменьшали” с помощью различных операторских трюков: так, например, в некоторых сценах Дюжардену приходилось стоять на коленках, пока его снимали сверху. При съемках его диалогов с Виржини Эфира использовался зеленый фон, и Жану приходилось смотреть вверх, над головой партнерши, а Виржини – вниз, на грудь актера. В съемках героя со спины был задействован дублер.
  • Картина является вторым по счету ремейком латиноамериканской картины “Львиное сердце” 2013 года.
  • Жан Дюжарден согласился на участие в фильме спустя сутки после того, как получил сценарий.

Потерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным человеком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного… Его рост – чуть больше метра. Это небольшое препятствие оказывается источником огромных проблем и множества неудобных и смешных ситуаций для Дианы. Но настоящая любовь может победить всё, если, конечно, это очень большая любовь.

7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 мая 2016
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 4 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Лоран Тирар
Лоран Тирар
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Седрик Кан
Седрик Кан
Сезар Домбой
Сезар Домбой
Мириам Текаиа
Мириам Текаиа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь не по размеру 4 постера
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Любовь не по размеру
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Любовь метр с кепкой Фильмов о любви много. Строго говоря, почти в каждом фильме есть что-то про любовь. Но в новой картине Лорана Тирара «Любовь не по размеру» на любви делается особый акцент. Но какой смысл снимать очередной фильм о любви, подумаете вы? О, а смысл определённо был, потому что фильм получился очень даже ничего.  Кадр из фильма «Любовь не по размеру» Сюжет не претендует на особую оригинальность: красотка-адвокат Диана влюбляется в…
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Андрей 24 февраля 2017, 15:47
французское кино не становиться ни лучше, не хуже - на мой взгляд, хороший уровень кинематографа.
простой и добрый фильм о любви :)) и о человеческих стереотипах ;((
Настя Соснович 23 октября 2017, 11:34
В целом немного затянуто и скучно. Фильм можно посмотреть один раз.
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