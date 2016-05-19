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Gimme Danger. История Игги и The Stooges Gimme Danger. История Игги и The Stooges
Киноафиша Фильмы Gimme Danger. История Игги и The Stooges
Gimme Danger

Gimme Danger. История Игги и The Stooges, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Фильм «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» снял культовый независимый режиссёр Джим Джармуш («Мертвец», «Кофе и сигареты», «Выживут только любовники»). Картина является документальной и расскажет о великой рок-н-ролл группе  The Stooges Игги Попа. Она появилась на свет в конце 60-х и потрясла музыкальный мир своими хитами. Именно The Stooges принято считать отцами панка и альтернативного рока.

В картине  «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» собраны самые разные кусочки воспоминаний о жизни группы. Фильм расскажет историю, которая началась с основания группы и закончилась её распадом. Зрители увидят фрагменты старых и новых интервью, записи с выступлений и многие другие архивные материалы, при помощи которых Джим Джармуш выражает свою бесконечную любовь к этому коллективу. лет

- Фильм  «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» был показан во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Его лично представили Джармуш и Игги Поп

- Помимо документальной ленты, Джармуш также представил в Каннах художественную картину «Патерсон»

- Работа над фильмом  «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» длилась на протяжении шести

GIMME DANGER  – это история группы The Stooges, одной из величайших рок-н-ролл групп всех времен. Появившись в Анн-Арбор (Мичиган) в эпоху контркультурной революции, яркий и агрессивный рок-н-ролл The Stooges перевернул музыкальный мир конца 60-х. Обрушив на аудиторию замес рока, блюза, R&B и джаза, группа дала начало тому, что впоследствии назовут панком и альтернативным роком. 

 

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 ноября 2016
Премьера в мире 19 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Игги Поп
Игги Поп
Джим Джармуш
Джим Джармуш
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Джеймс Уильямсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Gimme Danger. История Игги и The Stooges 3 постера
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Пять звезд на Смоленской
19:55 от 850 ₽
Полное расписание и билеты

Gimme Danger. История Игги и The Stooges смотреть онлайн

Gimme Danger. История Игги и The Stooges
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за 1 рубль
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Взрывной коллаж из харизмы, пестрых архивных съемок, пульсирующий в голове и в сердце рок-н-ролл, выжженный на цветочных полянах 60-х: в прокат выходит фильм Джима Джармуша ««Gimme danger». История Игги и The Stooges».Фильм о беснующемся Игги Попе и The Stooges стал вторым в документальной музыкальной копилке Джармуша: первый – «Год лошади» - о творческом пути Нила Янга вышел в 1997. Немудрено, что именно Джармуш стал безбашенным кукловодом в…
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15 ноября 2016 12:29
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«Gimme Danger. История Игги и The Stooges» в кинотеатрах

чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
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Как купить билеты на сеанс фильма «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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