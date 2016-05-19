Gimme Danger. История Игги и The Stooges, 2016

Фильм «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» снял культовый независимый режиссёр Джим Джармуш («Мертвец», «Кофе и сигареты», «Выживут только любовники»). Картина является документальной и расскажет о великой рок-н-ролл группе The Stooges Игги Попа. Она появилась на свет в конце 60-х и потрясла музыкальный мир своими хитами. Именно The Stooges принято считать отцами панка и альтернативного рока.
В картине «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» собраны самые разные кусочки воспоминаний о жизни группы. Фильм расскажет историю, которая началась с основания группы и закончилась её распадом. Зрители увидят фрагменты старых и новых интервью, записи с выступлений и многие другие архивные материалы, при помощи которых Джим Джармуш выражает свою бесконечную любовь к этому коллективу. лет
- Фильм «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» был показан во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Его лично представили Джармуш и Игги Поп
- Помимо документальной ленты, Джармуш также представил в Каннах художественную картину «Патерсон»
- Работа над фильмом «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» длилась на протяжении шести
GIMME DANGER – это история группы The Stooges, одной из величайших рок-н-ролл групп всех времен. Появившись в Анн-Арбор (Мичиган) в эпоху контркультурной революции, яркий и агрессивный рок-н-ролл The Stooges перевернул музыкальный мир конца 60-х. Обрушив на аудиторию замес рока, блюза, R&B и джаза, группа дала начало тому, что впоследствии назовут панком и альтернативным роком.