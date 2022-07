Gimme Danger. История Игги и The Stooges, 2016

Фильм «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» снял культовый независимый режиссёр Джим Джармуш («Мертвец», «Кофе и сигареты», «Выживут только любовники»). Картина является документальной и расскажет о великой рок-н-ролл группе The Stooges Игги Попа. Она появилась на свет в конце 60-х и потрясла музыкальный мир своими хитами. Именно The Stooges принято считать отцами панка и альтернативного рока.

В картине «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» собраны самые разные кусочки воспоминаний о жизни группы. Фильм расскажет историю, которая началась с основания группы и закончилась её распадом. Зрители увидят фрагменты старых и новых интервью, записи с выступлений и многие другие архивные материалы, при помощи которых Джим Джармуш выражает свою бесконечную любовь к этому коллективу. лет