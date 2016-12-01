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Наган Наган
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Наган, 2016

2016 / Россия
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Факты О фильме

- Фильм «Наган» снимался в Уфе. В основном съемки проходили в павильоне компании «Живая Лента», но также были и выездные съемки: в Мемориальном доме- музее Мажита - Гафури, в живописных местах у реки Дема и реки Сим, в УГНТУ, на территории

-  Музыку к фильму написал известный в республике композитор Владислав Савватеев.

- Тэм Булатов, солист популярной рок - группы «Lumen», исполнил в фильме песню чекиста.

- Текст и музыку песни «Ветер», которую в фильме исполняет Даша, написал один из создателей фильма - Ренад Еникеев.

- На роль главного героя рассматривался актер из Якутии – Гаврил Менкяров.

- Когда проводили кастинг на роль Василия Находкина - объявился настоящий Василий Находкин.

- Более 1000 актеров приняли участие в массовке. ресторана «Версаль»

 Студенту – архитектору Василию Находкину повезло пройти летнюю практику в одной очень крупной строительной компании. В первый же день Василий пытается защитить от сноса объект деревянного зодчества XIX века, где и находит старинную реликвию - золотой наган. Парень моментально становится объектом внимания для тех, кто «должен» был найти этот револьвер. 

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера в мире 1 декабря 2016
Возраст 12+
Режиссер
Булат Юсупов
В ролях
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Владимир Латыпов-Догадов
Вадим Магасумов
Анастасия Едрёнкина
Рушанна Бабич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наган 1 постер
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