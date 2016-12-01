Наган, 2016

- Фильм «Наган» снимался в Уфе. В основном съемки проходили в павильоне компании «Живая Лента», но также были и выездные съемки: в Мемориальном доме- музее Мажита - Гафури, в живописных местах у реки Дема и реки Сим, в УГНТУ, на территории

- Музыку к фильму написал известный в республике композитор Владислав Савватеев.



- Тэм Булатов, солист популярной рок - группы «Lumen», исполнил в фильме песню чекиста.



- Текст и музыку песни «Ветер», которую в фильме исполняет Даша, написал один из создателей фильма - Ренад Еникеев.



- На роль главного героя рассматривался актер из Якутии – Гаврил Менкяров.



- Когда проводили кастинг на роль Василия Находкина - объявился настоящий Василий Находкин.



- Более 1000 актеров приняли участие в массовке. ресторана «Версаль»