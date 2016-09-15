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Жених Жених
Киноафиша Фильмы Жених

Жених, 2016

2016 / Россия
5.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Каждый, кто следит за новостями в мире кино, в курсе шумихи, разразившейся вокруг фильма «Майские», который должен был появиться в прокате в начале мая. Его релиз перенесли на сентябрь, поэтому название сменилось на «Жених», но сюжет всё равно остался прежним. Как признались сами авторы, новое имя даже ещё больше к лицу их творению. Режиссёром выступил популярный резидент Comedy Club Александр Незлобин. Сценарий он писал совместно с Сергеем Светлаковым, исполнившим главную роль, а также ставшим продюсером. Помимо него, в фильме снялись известная на телевидении актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич и актёр из Швейцарии Филипп Рейнхартд, до этого уже участвовавший в съёмках российских лент («Сталинград», «Матч»).

Когда Алёна была в Германии, она познакомилась с обаятельным местным жителем. Она в разводе и теперь собирается снова выйти замуж. Её жених Гельмут приезжает в родную деревню девушки, дабы познакомиться с родственниками и друзьями. Мир, открывшийся немцу в сельской глубинке России, не перестаёт его шокировать своими безумиями. Ко всему прочему, внезапно объявился Толик, бывший муж Алёны, который полон решимости вернуть её обратно. Между мужчинами разворачивается уморительное, международное противостояние за сердце девушки. Кто же победит?

- Картина изначально называлась «Майские», однако релиз фильма перенесли, чтобы все разъехавшиеся на дачи и в отпуска граждане смогли с большей долей вероятности посмотреть картину. Также во время майских праздников была бы слишком большая конкуренция со стороны голливудских блокбастеров, поэтому дату передвинули на сентябрь, из-за чего название пришлось сменить на «Жених»

- В апреле 2016 года проходили досъёмки фильма в Геленджике

- Картина «Жених» является режиссёрским дебютом Александра Незлобина

- Главный саундтрек к фильму исполнила певица Elvira T

- Александр Незлобин согласился стать режиссёром фильма только при условии, что главную роль исполнит Сергей Светлаков, а Светлаков заявил, что сыграет её, только если фильм поставит Незлобин

9 мая. Расторопный немец Гельмут приезжает в Россию, чтобы сделать предложение русской красавице Алене, с которой они познакомились в Берлине. Они едут в деревню, к родственникам Алёны. Туда же, приезжает её бывший муж Толя, который вдруг, решил вернуть жену. Все оборачивается романтическим соперничеством, в которое кроме Толи и Гельмута оказываются вмешаны их друзья и родственники. А так же, другие жители деревни - богач, купивший дом по соседству, заблудившийся танкист и даже одна змея.

5.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 сентября 2016
Премьера в мире 15 сентября 2016
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Александр Незлобин
Александр Незлобин
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Филипп Рейнхардт
Филипп Рейнхардт
Ольга Картункова
Ольга Картункова
Дмитрий Никулин
Дмитрий Никулин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жених 4 постера
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Наша рецензия
На экраны выходит режиссерский дебют известного резидента «Comedy Club» Александра Незлобина, написанный им в соавторстве с не менее узнаваемым комедиантом Сергеем Светлаковым. Как известно, изначально комедия «Жених» носила название «Майские» и к выходу на экраны планировалась, соответственно, в самый разгар майских праздников. Однако после монтажа финал картины было решено изменить, поэтому её создателям пришлось проявить смекалку и выбрать новое название.…
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alex 25 сентября 2016, 00:41
[Smmile] один разик глянуть можно
[facepalm] грубоватый местами, но всё честно (герои картины люди добрые, понятливые, высоко духовные, всегда… Читать дальше…
Алексей Алексеев 1 октября 2016, 10:24
Фильм интересный, динамичный, смешной, в то же время есть о чём подумать. В общем рекомендую
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