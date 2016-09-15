Жених, 2016

Каждый, кто следит за новостями в мире кино, в курсе шумихи, разразившейся вокруг фильма «Майские», который должен был появиться в прокате в начале мая. Его релиз перенесли на сентябрь, поэтому название сменилось на «Жених», но сюжет всё равно остался прежним. Как признались сами авторы, новое имя даже ещё больше к лицу их творению. Режиссёром выступил популярный резидент Comedy Club Александр Незлобин. Сценарий он писал совместно с Сергеем Светлаковым, исполнившим главную роль, а также ставшим продюсером. Помимо него, в фильме снялись известная на телевидении актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич и актёр из Швейцарии Филипп Рейнхартд, до этого уже участвовавший в съёмках российских лент («Сталинград», «Матч»).

Когда Алёна была в Германии, она познакомилась с обаятельным местным жителем. Она в разводе и теперь собирается снова выйти замуж. Её жених Гельмут приезжает в родную деревню девушки, дабы познакомиться с родственниками и друзьями. Мир, открывшийся немцу в сельской глубинке России, не перестаёт его шокировать своими безумиями. Ко всему прочему, внезапно объявился Толик, бывший муж Алёны, который полон решимости вернуть её обратно. Между мужчинами разворачивается уморительное, международное противостояние за сердце девушки. Кто же победит?