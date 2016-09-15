Жених, 2016

Каждый, кто следит за новостями в мире кино, в курсе шумихи, разразившейся вокруг фильма «Майские», который должен был появиться в прокате в начале мая. Его релиз перенесли на сентябрь, поэтому название сменилось на «Жених», но сюжет всё равно остался прежним. Как признались сами авторы, новое имя даже ещё больше к лицу их творению. Режиссёром выступил популярный резидент Comedy Club Александр Незлобин. Сценарий он писал совместно с Сергеем Светлаковым, исполнившим главную роль, а также ставшим продюсером. Помимо него, в фильме снялись известная на телевидении актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич и актёр из Швейцарии Филипп Рейнхартд, до этого уже участвовавший в съёмках российских лент («Сталинград», «Матч»).
Когда Алёна была в Германии, она познакомилась с обаятельным местным жителем. Она в разводе и теперь собирается снова выйти замуж. Её жених Гельмут приезжает в родную деревню девушки, дабы познакомиться с родственниками и друзьями. Мир, открывшийся немцу в сельской глубинке России, не перестаёт его шокировать своими безумиями. Ко всему прочему, внезапно объявился Толик, бывший муж Алёны, который полон решимости вернуть её обратно. Между мужчинами разворачивается уморительное, международное противостояние за сердце девушки. Кто же победит?
- Картина изначально называлась «Майские», однако релиз фильма перенесли, чтобы все разъехавшиеся на дачи и в отпуска граждане смогли с большей долей вероятности посмотреть картину. Также во время майских праздников была бы слишком большая конкуренция со стороны голливудских блокбастеров, поэтому дату передвинули на сентябрь, из-за чего название пришлось сменить на «Жених»
- В апреле 2016 года проходили досъёмки фильма в Геленджике
- Картина «Жених» является режиссёрским дебютом Александра Незлобина
- Главный саундтрек к фильму исполнила певица Elvira T
- Александр Незлобин согласился стать режиссёром фильма только при условии, что главную роль исполнит Сергей Светлаков, а Светлаков заявил, что сыграет её, только если фильм поставит Незлобин
9 мая. Расторопный немец Гельмут приезжает в Россию, чтобы сделать предложение русской красавице Алене, с которой они познакомились в Берлине. Они едут в деревню, к родственникам Алёны. Туда же, приезжает её бывший муж Толя, который вдруг, решил вернуть жену. Все оборачивается романтическим соперничеством, в которое кроме Толи и Гельмута оказываются вмешаны их друзья и родственники. А так же, другие жители деревни - богач, купивший дом по соседству, заблудившийся танкист и даже одна змея.
[facepalm] грубоватый местами, но всё честно (герои картины люди добрые, понятливые, высоко духовные, всегда… Читать дальше…