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Reel Rock 11
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Reel Rock 11

Reel Rock 11, 2016

2016 / США
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Это "Young guns" о скалолазах-подростках делающих самые сложные болдеринговые трассы мира. "Boys in the Bugs" — история об отчаянных, но профессиональных скалолазах, которые 4 года безуспешно штурмовали один и тот же маршрут — самый сложный в Альпах. "Rad/Dad" — история путешественника National Geoghraphic Майка Лебеки, который побывал в самых удаленных уголках планеты, в одиночку совершая умопомрачительные первовосхождения. Став отцом он умудряется совмещать экстремальные путешествия и быть заботливым отцом для своей дочери. И сумашсшедшая веселая история экипажа маленькой яхты "Dodo's Delight", которая отправляется в музыкальное плавание за Полярный круг, чтобы совершить новые восхождения, на еще не покоренные большие стены.

8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 сентября 2016
Премьера в мире 15 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Питер Мортиме
В ролях
Николас Фаврессе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Reel Rock 11 2 постера
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