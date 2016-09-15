Reel Rock 11, 2016

Это "Young guns" о скалолазах-подростках делающих самые сложные болдеринговые трассы мира. "Boys in the Bugs" — история об отчаянных, но профессиональных скалолазах, которые 4 года безуспешно штурмовали один и тот же маршрут — самый сложный в Альпах. "Rad/Dad" — история путешественника National Geoghraphic Майка Лебеки, который побывал в самых удаленных уголках планеты, в одиночку совершая умопомрачительные первовосхождения. Став отцом он умудряется совмещать экстремальные путешествия и быть заботливым отцом для своей дочери. И сумашсшедшая веселая история экипажа маленькой яхты "Dodo's Delight", которая отправляется в музыкальное плавание за Полярный круг, чтобы совершить новые восхождения, на еще не покоренные большие стены.