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Постер фильма Полуночник
5.1
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5.1

Полуночник

, 2016
The Midnight Man
США / триллер, криминал / 18+
Постер фильма Полуночник
5.1

Причины посмотреть

О фильме

Перед вами независимый триллер под названием «The Midnight Man», который пока что не получил локализации для российского проката. Снял его режиссёр Дэвид Хэмилтон, для которого фильм является дебютным. Главную роль в картине исполнил британец Уилл Кемп, в послужном списке которого пока что по большей части второстепенные роли и участие в ТВ-проектах. Увидеть его можно в таких картинах, как «Ван Хельсинг» и «Шаг вперёд 2: Улицы». Также в ленте «The Midnight Man» приняли участие известные актёры, среди которых Даг Джонс («Хеллбой», «Лабиринт Фавна»), вечный гангстер Винни Джонс, известный по фильму «Карты, деньги, два ствола» и Брент Спайнер, постоянный герой сериала «Звёздный путь».

В центре сюжета фильма «The Midnight Man» хладнокровный убийца по имени Грейди. Он наделён особой генной структурой, благодаря чему можно спокойно забивать гвозди ему прямо в тело – всё равно не почувствует. Но одно задание меняет его жизнь навсегда. Теперь он стал таким же, как все остальные, уязвимым, и ему придётся узнать много нового об окружающем мире. И в этом открывшемся многообразии ощущений он столкнётся лицом к лицу с непредсказуемой опасностью.

Когда Грейди, убийца с генетическим расстройством, которое делает его не восприимчивым к боли, отправляется на задание, его мир переворачивается вверх дном. У него случается приступ, и когда он просыпается, то обнаруживает, что может впервые в жизни чувствовать боль. Грейди придется столкнуться со своими самыми большими страхами и новыми врагами, а мир вокруг окажется совсем не таким, как он только представлял.

В ролях

Уилл Кемп
Уилл Кемп
Грейди
Уильям Форсайт
Уильям Форсайт
Fairbanks
Брент Спайнер
Ezekiel
Даг Джонс
Даг Джонс
Vick
Винни Джонс
Винни Джонс
Pearl
Стив Валентайн
Escort
Бринна Келли
Зэн
Макс Адлер
Simmons
Уильям Миллер
Nomack
Доминик Пэйс
Hugh
Режиссер Дэвид Хэмилтон
Сценарист Дэвид Хэмилтон, Бринна Келли
Композитор Торин Борроудэйл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 9 марта 2017
Премьера в мире 1 марта 2016
Дата выхода
1 марта 2016 Россия Экспонента
1 марта 2016 Казахстан
1 марта 2016 США
1 марта 2016 Украина
Бюджет $1 000 000
Производство Maindiner Music & Film, Midnight Man Film
Другие названия
The Midnight Man, Gece Yarısı Tetikçisi, O Homem da Meia-Noite, Полуночник, ザ・ミッドナイトマン, O Homem da Meia Noite, Geceyarisi Tetikçisi

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb

Цитаты

Zan Так откуда ты?
Grady Кингс Лэнгли, Хартфордшир
Zan Да я нихрена не понимаю, что это за слова. Я американец, и мы знаем только "Лондон" и "Хогвартс".

Отзывы о фильме

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