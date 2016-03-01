Перед вами независимый триллер под названием «The Midnight Man», который пока что не получил локализации для российского проката. Снял его режиссёр Дэвид Хэмилтон, для которого фильм является дебютным. Главную роль в картине исполнил британец Уилл Кемп, в послужном списке которого пока что по большей части второстепенные роли и участие в ТВ-проектах. Увидеть его можно в таких картинах, как «Ван Хельсинг» и «Шаг вперёд 2: Улицы». Также в ленте «The Midnight Man» приняли участие известные актёры, среди которых Даг Джонс («Хеллбой», «Лабиринт Фавна»), вечный гангстер Винни Джонс, известный по фильму «Карты, деньги, два ствола» и Брент Спайнер, постоянный герой сериала «Звёздный путь».

В центре сюжета фильма «The Midnight Man» хладнокровный убийца по имени Грейди. Он наделён особой генной структурой, благодаря чему можно спокойно забивать гвозди ему прямо в тело – всё равно не почувствует. Но одно задание меняет его жизнь навсегда. Теперь он стал таким же, как все остальные, уязвимым, и ему придётся узнать много нового об окружающем мире. И в этом открывшемся многообразии ощущений он столкнётся лицом к лицу с непредсказуемой опасностью.