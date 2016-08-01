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Неоспоримый 4 Неоспоримый 4
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Boyka: Undisputed IV

Неоспоримый 4, 2016

2016 / США / Болгария
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие происходит через несколько месяцев после окончания событий предыдущего фильма. Мастер боевых искусств Юрий Бойка теперь свободный человек, однако он до сих пор участвует в подпольных матчах в Киеве. В одном из боев Бойка случайно убивает своего соперника Виктора. После этого он начинает переосмысливать свою жизнь, и решает посетить жену Виктора, Альму, чтобы извиниться перед ней, и для этого отправляется в Россию. Однако на месте Юрий узнает, что та задолжала крупную сумму местному криминальному боссу. Чтобы заработать для женщины свободу, Бойке приходится снова выйти на ринг… 

  • Легендарный режиссер боевиков Айзек Флорентайн, который работал над двумя предыдущими фильмами серии, не смог вернуться на проект в качестве режиссера в связи с трагической кончиной своей жены. Однако он продолжил направлять проект как продюсер.
  • Не смотря на то, что по сюжету действие фильма происходит в Украине и в России, он был полностью снят в Болгарии, на студии Nu Boyana Film.
  • Это первый фильм франшизы «Неоспоримый», в котором Бойка использует огнестрельное оружие.
  • Болгарский актер Валентин Ганев второй раз вернулся к роли Уордона Маркова. Помимо Скотта Эдкинса, исполнителя главной роли, он является единственным актером, появившимся в серии больше двух раз.

Бойка пробует свои силы в высшей лиге, но случайная смерть на ринге заставляет его подвергнуть сомнению всё, во что он верит.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера онлайн 4 февраля 2019
Премьера в мире 1 августа 2016
Возраст 16+
Режиссер
Тодор Чапканов
В ролях
Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Теодора Духовникова
Алон Абутбул
Алон Абутбул
Юлиан Вергов
Брахим Ачаббаке
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Неоспоримый 4
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