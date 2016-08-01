Неоспоримый 4, 2016

Действие происходит через несколько месяцев после окончания событий предыдущего фильма. Мастер боевых искусств Юрий Бойка теперь свободный человек, однако он до сих пор участвует в подпольных матчах в Киеве. В одном из боев Бойка случайно убивает своего соперника Виктора. После этого он начинает переосмысливать свою жизнь, и решает посетить жену Виктора, Альму, чтобы извиниться перед ней, и для этого отправляется в Россию. Однако на месте Юрий узнает, что та задолжала крупную сумму местному криминальному боссу. Чтобы заработать для женщины свободу, Бойке приходится снова выйти на ринг…