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Чудеса с небес Чудеса с небес
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Miracles From Heaven

Чудеса с небес, 2016

2016 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мартин и Кристи Бим – счастливая супружеская чета, воспитывающая троих прелестных дочерей. У них есть все, чего только может пожелать дружная семья: уютное жилье, замечательный двор, комнаты наполнены детским хохотом. Но однажды выясняется, что Анна, десятилетняя дочь пары, больна: врачи диагностируют девочке серьезную патологию пищеварительной системы, которую не может вылечить даже современная медицина. Кристи изо всех сил пытается помочь дочке, но никакие меры, даже самые отчаянные, не дают желаемого результата. Все неожиданно меняется, когда происходит несчастный случай…

  • В каждом эпизоде, где должно произойти что-то чудесное, можно заметить бабочку.
  • Фильм основан на событиях из жизни реальной семьи из Техаса, Бурлесон.
  • В одной из сцен можно заметить настоящего доктора Нурко.
  • Одна из дочек пары говорит, что ей 13 лет, а мать, роль которой исполнила Дженнифер Гарнер, отвечает: «Я знаю, почти взрослая». Это отсылка к фильму «Из 13 в 30» об обмене телами, где Дженнифер сыграла главную роль – девочку, которая внезапно стала тридцатилетней.
  • В эпизоде, происходящем в бостонском аквариуме, показана китовая акула. Но в бостонском таких рыб нет, сцена на самом деле снималась в Джорджии.

Удивительная история, в которую невозможно поверить, не увидев собственными глазами. Когда кажется все потеряно, и впереди только боль и отчаяние, небеса дарят надежду тем, кто верит.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 марта 2016
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 16 марта 2016
Возраст 12+
Режиссер
Патрисия Ригген
В ролях
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон
Куин Латифа
Куин Латифа
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч
Брайтон Шарбино
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудеса с небес 2 постера
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Чудеса с небес
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Фото: Дженнифер Гарнер и Куин Латифа на премьере «Чудеса с небес» В минувшую среду в Лос-Анджелесе состоялась официальная премьера фильма «Чудеса с небес», на красной дорожке которой для фанатов и фотографов позировали две звезды картины – Дженнифер Гарнер и Куин
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11 марта 2016 00:00
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