Чудеса с небес, 2016

Мартин и Кристи Бим – счастливая супружеская чета, воспитывающая троих прелестных дочерей. У них есть все, чего только может пожелать дружная семья: уютное жилье, замечательный двор, комнаты наполнены детским хохотом. Но однажды выясняется, что Анна, десятилетняя дочь пары, больна: врачи диагностируют девочке серьезную патологию пищеварительной системы, которую не может вылечить даже современная медицина. Кристи изо всех сил пытается помочь дочке, но никакие меры, даже самые отчаянные, не дают желаемого результата. Все неожиданно меняется, когда происходит несчастный случай…