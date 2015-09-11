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Идем со мной Идем со мной
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Blackway

Идем со мной, 2015

2015 / США
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Шведский режиссёр Даниэль Альфредсон, экранизировавший две части  культовых романов Стига Ларсона, объединённых общим названием «Миллениум», выпускает свой второй зарубежный фильм «Идём со мной». Одну из главных ролей в фильме «Идём со мной» сыграл Энтони Хопкинс («Ганнибал», «Молчание ягнят»). Также в картине снялись Джулия Стайлз из сериала «Декстер» и фильмов о Джесоне Борне, Рэй Лиотта («Револьвер», «Славные парни») и Александр Людвиг из «Голодных игр».

Лиллиан живёт в небольшом городке и после окончания колледжа устраивается работать в бар. Там она знакомится с подозрительным мужчиной, который начинает её преследовать. Однажды ночью он проникает в дом девушки и там же насилует. После этого она поклялась найти преступника и отомстить. Лиллиан обращается за помощью к мужчине по имени Лестер (Хопкинс), который во что бы то ни стало желает наказать злодея. Вместе они начинают поиски человека, известного как Блэквей. Но они связались с тем, кого бояться все в округе, поэтому вывести его на чистую воду будет не только сложно, но и опасно.

- Фильм «Идём со мной» в оригинале называется Blackway (Блэквей). Именно так зовут преступника, которого разыскивают герои. Go with me является альтернативным названием

- В основе сюжета лежит одноимённая книга Касла Фримана младшего

- Одним из сценаристов стал Грегори Джейкобс, более всего известный по своему тесному сотрудничеству со Стивеном Содербергом («11 друзей Оушена», «Солярис»)

- Это вторая совместная работа режиссёра Дэниэля Альфредсона и актёра Энтони Хокинса. До этого он играл главную роль в картине «Похищение Фредди Хайнекена»

Джулия возвращается в родной город после учебы и становится жертвой сексуальных домогательств со стороны человека по имени Блэквэй. Когда девушка понимает, что полицейские порядки в городе не действуют, она обращается за помощью к друзьям: бывшему леснику и его приятелю. В процессе поиска они узнают, что Джулия — далеко не единственная жертва преступника. Услышав имя Блэквэя, жители городка испытывают страх и отказываются помогать, избегая общения. Джулия и её помощники остаются один на один с сумасшедшим преступником

4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 июля 2016
Премьера онлайн 10 июня 2016
Премьера в мире 11 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик AKM
Режиссер
Даниэль Альфредсон
Даниэль Альфредсон
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Александр Людвиг
Александр Людвиг
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Локлин Манро
Локлин Манро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Идем со мной 3 постера
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Наступило лето, и череда нескончаемых блокбастеров хоть ненадолго притормозила, уступив место жанровому кино. В прокат выходит триллер «Идём со мной» от режиссёра Даниэля Альфредсона, снявшего сразу две части шведской «Девушки с татуировкой дракона». На постере красуется имя культового актёра Энтони Хопкинса, который уже, кстати, имел честь работать с постановщиком на съёмках картины «Похищение Фредди Хайнекена». Но не обольщайтесь раньше времени, ведь…
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саундтрек фильма Идем со мной
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6 июля 2016 16:19
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