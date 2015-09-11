Идем со мной, 2015

Шведский режиссёр Даниэль Альфредсон, экранизировавший две части культовых романов Стига Ларсона, объединённых общим названием «Миллениум», выпускает свой второй зарубежный фильм «Идём со мной». Одну из главных ролей в фильме «Идём со мной» сыграл Энтони Хопкинс («Ганнибал», «Молчание ягнят»). Также в картине снялись Джулия Стайлз из сериала «Декстер» и фильмов о Джесоне Борне, Рэй Лиотта («Револьвер», «Славные парни») и Александр Людвиг из «Голодных игр».
Лиллиан живёт в небольшом городке и после окончания колледжа устраивается работать в бар. Там она знакомится с подозрительным мужчиной, который начинает её преследовать. Однажды ночью он проникает в дом девушки и там же насилует. После этого она поклялась найти преступника и отомстить. Лиллиан обращается за помощью к мужчине по имени Лестер (Хопкинс), который во что бы то ни стало желает наказать злодея. Вместе они начинают поиски человека, известного как Блэквей. Но они связались с тем, кого бояться все в округе, поэтому вывести его на чистую воду будет не только сложно, но и опасно.
- Фильм «Идём со мной» в оригинале называется Blackway (Блэквей). Именно так зовут преступника, которого разыскивают герои. Go with me является альтернативным названием
- В основе сюжета лежит одноимённая книга Касла Фримана младшего
- Одним из сценаристов стал Грегори Джейкобс, более всего известный по своему тесному сотрудничеству со Стивеном Содербергом («11 друзей Оушена», «Солярис»)
- Это вторая совместная работа режиссёра Дэниэля Альфредсона и актёра Энтони Хокинса. До этого он играл главную роль в картине «Похищение Фредди Хайнекена»
Джулия возвращается в родной город после учебы и становится жертвой сексуальных домогательств со стороны человека по имени Блэквэй. Когда девушка понимает, что полицейские порядки в городе не действуют, она обращается за помощью к друзьям: бывшему леснику и его приятелю. В процессе поиска они узнают, что Джулия — далеко не единственная жертва преступника. Услышав имя Блэквэя, жители городка испытывают страх и отказываются помогать, избегая общения. Джулия и её помощники остаются один на один с сумасшедшим преступником