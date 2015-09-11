Идем со мной, 2015

Шведский режиссёр Даниэль Альфредсон, экранизировавший две части культовых романов Стига Ларсона, объединённых общим названием «Миллениум», выпускает свой второй зарубежный фильм «Идём со мной». Одну из главных ролей в фильме «Идём со мной» сыграл Энтони Хопкинс («Ганнибал», «Молчание ягнят»). Также в картине снялись Джулия Стайлз из сериала «Декстер» и фильмов о Джесоне Борне, Рэй Лиотта («Револьвер», «Славные парни») и Александр Людвиг из «Голодных игр».

Лиллиан живёт в небольшом городке и после окончания колледжа устраивается работать в бар. Там она знакомится с подозрительным мужчиной, который начинает её преследовать. Однажды ночью он проникает в дом девушки и там же насилует. После этого она поклялась найти преступника и отомстить. Лиллиан обращается за помощью к мужчине по имени Лестер (Хопкинс), который во что бы то ни стало желает наказать злодея. Вместе они начинают поиски человека, известного как Блэквей. Но они связались с тем, кого бояться все в округе, поэтому вывести его на чистую воду будет не только сложно, но и опасно.