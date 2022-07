Идем со мной, 2015

- Фильм «Идём со мной» в оригинале называется Blackway (Блэквей). Именно так зовут преступника, которого разыскивают герои. Go with me является альтернативным названием

- В основе сюжета лежит одноимённая книга Касла Фримана младшего

- Одним из сценаристов стал Грегори Джейкобс, более всего известный по своему тесному сотрудничеству со Стивеном Содербергом («11 друзей Оушена», «Солярис»)

- Это вторая совместная работа режиссёра Дэниэля Альфредсона и актёра Энтони Хокинса. До этого он играл главную роль в картине «Похищение Фредди Хайнекена»