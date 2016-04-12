Ученик, 2016

Картина Кирилла Серебренникова «Ученик» была представлена на Каннском кинофестивале и получила тёплые оценки критиков. Также ей удалось забрать приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре» в Сочи. Главная роль досталась молодому Петру Скворцову («Птичка», «Без кожи»). Для него это первая столь значимая роль в карьере. Также в фильме снялись Виктория Исакова («Остров», «Оттепель»), Юлия Ауг («Метаморфозис») и Александр Горчиллин («Папины дочки», «Да и да»).
Фильм «Ученик» рассказывает о жизни юноши по имени Вениамин, который сталкивается со всей несправедливостью этого мира. Несмотря на окружающую его мрачную действительность, он является хранителем духовных ценностей и моральных принципов, которые он принимает за аксиому. Однако окружающие воспринимают его поступки и поведение иначе, что наталкивает на вопросы о том, является ли главный герой действительно святым или же он пал жертвой собственных неверных убеждений.
- В основу фильма лёг спектакль, поставленный Кириллом Серебренниковым по пьесе Мариуса фон Майенбурга под названием «Мученик», только действие перенесено из Германии в Россию
- Фильм «Ученик» получил в Каннах премию Франсуа Шале, которая присуждается с 1997 года специальным независимым жюри
- Картина «Ученик» снималась в Калининграде
- В постановке роль Вениамина играл 25-летний Никита Кукушкин, который также проходил пробы и в киноадаптацию. Однако он сам согласился, что выглядит слишком взрослым в кадре
- Из спектакля в фильм перекочевало несколько актёров: Александр Горчилин, Александра Ревенко, игравшие одноклассников Вениамина, а также Юлия Ауг, Антон Васильев, Светлана Брагарник.
Мир устроен неправильно. Мир погряз во зле. Много лжи, вранья, лицемерия. Добродетель поругана. Вера утрачена. Главный герой, мальчик Вениамин, считает, что знает все о моральных нормах. Как их надо соблюдать, от кого их надо защищать, что такое хорошо и что такое плохо. Его поведение для окружающих становится серьезным испытанием. Где граница между моралью и нетерпимостью, свободой и вседозволенностью, проповедью и терроризмом, религией и манипуляцией?