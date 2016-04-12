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Ученик Ученик
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Ученик, 2016

2016 / Россия
7.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Картина Кирилла Серебренникова «Ученик» была представлена на Каннском кинофестивале и получила тёплые оценки критиков. Также ей удалось забрать приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре» в Сочи. Главная роль досталась молодому Петру Скворцову («Птичка», «Без кожи»). Для него это первая столь значимая роль в карьере. Также в фильме снялись Виктория Исакова («Остров», «Оттепель»), Юлия Ауг («Метаморфозис») и Александр Горчиллин («Папины дочки», «Да и да»).

Фильм «Ученик» рассказывает о жизни юноши по имени Вениамин, который сталкивается со всей несправедливостью этого мира. Несмотря на окружающую его мрачную действительность, он является хранителем духовных ценностей и моральных принципов, которые он принимает за аксиому. Однако окружающие воспринимают его поступки и поведение иначе, что наталкивает на вопросы о том, является ли главный герой действительно святым или же он пал жертвой собственных неверных убеждений.

- В основу фильма лёг спектакль, поставленный Кириллом Серебренниковым по пьесе Мариуса фон Майенбурга под названием «Мученик», только действие перенесено из Германии в Россию

- Фильм «Ученик» получил в Каннах премию Франсуа Шале, которая присуждается с 1997 года специальным независимым жюри

- Картина «Ученик» снималась в Калининграде

- В постановке роль Вениамина играл 25-летний Никита Кукушкин, который также проходил пробы и в киноадаптацию. Однако он сам согласился, что выглядит слишком взрослым в кадре

- Из спектакля в фильм перекочевало несколько актёров: Александр Горчилин, Александра Ревенко, игравшие одноклассников Вениамина, а также Юлия Ауг, Антон Васильев, Светлана Брагарник. 

Мир устроен неправильно. Мир погряз во зле. Много лжи, вранья, лицемерия. Добродетель поругана. Вера утрачена. Главный герой, мальчик Вениамин, считает, что знает все о моральных нормах. Как их надо соблюдать, от кого их надо защищать, что такое хорошо и что такое плохо. Его поведение для окружающих становится серьезным испытанием. Где граница между моралью и нетерпимостью, свободой и вседозволенностью, проповедью и терроризмом, религией и манипуляцией?

7.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 апреля 2016
Премьера в мире 12 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
В ролях
Петр Скворцов
Петр Скворцов
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Александра Ревенко
Александра Ревенко
Александр Горчилин
Александр Горчилин
Все актеры и съемочная группа
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В рамках Международного кинофестиваля «Послание к человеку» состоялся показ нашумевшей ленты Кирилла Серебренникова «Ученик», которая вместе с короткометражным мультфильмом «Слушая Бетховена» Гарри Бардина в этом году отправилась покорять каннскую публику, что ей однозначно удалось. Принято считать, что если в Канны едет российское кино, то это обязательно или чернуха, или нечто остро политическое. Отчасти этим критериям «Ученик» удовлетворяет,…
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