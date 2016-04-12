Ученик, 2016

Картина Кирилла Серебренникова «Ученик» была представлена на Каннском кинофестивале и получила тёплые оценки критиков. Также ей удалось забрать приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре» в Сочи. Главная роль досталась молодому Петру Скворцову («Птичка», «Без кожи»). Для него это первая столь значимая роль в карьере. Также в фильме снялись Виктория Исакова («Остров», «Оттепель»), Юлия Ауг («Метаморфозис») и Александр Горчиллин («Папины дочки», «Да и да»).

Фильм «Ученик» рассказывает о жизни юноши по имени Вениамин, который сталкивается со всей несправедливостью этого мира. Несмотря на окружающую его мрачную действительность, он является хранителем духовных ценностей и моральных принципов, которые он принимает за аксиому. Однако окружающие воспринимают его поступки и поведение иначе, что наталкивает на вопросы о том, является ли главный герой действительно святым или же он пал жертвой собственных неверных убеждений.