Разрушение, 2015

Это новая картина известного в Голливуде Жана-Марка Валле, который снял «Даласский клуб покупателей», «Молодую Викторию» и «Дикую». За его плечами номинация на «Оскар», а уже в этом году вы сможете увидеть его сериал «Маленькая ложь по-крупному». Главные роли в «Разрушении» сыграли блистательная Наоми Уоттс («Кинг-Конг», «Малхолланд драйв», «Бёрдмен») и Джейк Джилленхол («Исходный код», «Горбатая гора»). Также там снялся Крис Купер, которого сейчас вы можете увидеть в новом сериале по Стивену Кингу «11/22/63».

Молодой и успешный банкир, жизнь которого отличается однообразием, неожиданно попадает в аварию вместе со своей женой. Сработала подушка безопасности, и он остался в порядке, а Джулию срочно отвезли в реанимацию. Пока герой ждёт врачей в больничном коридоре, он пытается купить в автомате конфет, но тот зажёвывает их. Сразу после этого ему сообщают, что жена скончалась. Тогда он решает написать письмо с жалобой на автомат, в котором рассказывает свою трагичную историю. С этого письма всё и начинается. Он случайно знакомится с прекрасной девушкой, которая помогает ему разрушить прошлые представления о жизни и построить новые. Для начала он сносит дом, в котором жил с женой, а затем начинает смотреть на мир другими глазами. Способна ли настоящая трагедия изменить всё к лучшему?