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Разрушение Разрушение
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Demolition

Разрушение, 2015

2015 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это новая картина известного в Голливуде Жана-Марка Валле, который снял «Даласский клуб покупателей», «Молодую Викторию» и «Дикую». За его плечами номинация на «Оскар», а уже в этом году вы сможете увидеть его сериал «Маленькая ложь по-крупному». Главные роли в «Разрушении» сыграли блистательная Наоми Уоттс («Кинг-Конг», «Малхолланд драйв», «Бёрдмен») и Джейк Джилленхол («Исходный код», «Горбатая гора»). Также там снялся Крис Купер, которого сейчас вы можете увидеть в новом сериале по Стивену Кингу «11/22/63».

Молодой и успешный банкир, жизнь которого отличается однообразием, неожиданно попадает в аварию вместе со своей женой. Сработала подушка безопасности, и он остался в порядке, а Джулию срочно отвезли в реанимацию. Пока герой ждёт врачей в больничном коридоре, он пытается купить в автомате конфет, но тот зажёвывает их. Сразу после этого ему сообщают, что жена скончалась. Тогда он решает написать письмо с жалобой на автомат, в котором рассказывает свою трагичную историю. С этого письма всё и начинается. Он случайно знакомится с прекрасной девушкой, которая помогает ему разрушить прошлые представления о жизни и построить новые. Для начала он сносит дом, в котором жил с женой, а затем начинает смотреть на мир другими глазами. Способна ли настоящая трагедия изменить всё к лучшему?

- Фильм «Разрушение» открыл Кинофестиваль в Торонто в 2015 году

- Из предполагаемых 2-3 миллионов прибыли в премьерный уикенд картине «Разрушение» удалось собрать всего 1. Её конкурентами стали «Хардкор» Ильи Найшуллера и лента с Мелиссой МакКарти «Большой босс»

- Джейк Джилленхол, сыгравший главного героя, и Крис Купер, исполнивший роль отца его жены, уже в третий раз снимаются в одной картине. До этого были «Морпехи» и «Октябрьское небо»

- Ещё в 2007 году сценарий к фильму «Разрушение» был занесён в список лучших нереализованных сценариев

- Для актёра Джуды Льюиса, сыгравшего сына персонажа Наоми Уоттс, роль в ленте «Разрушение» стала дебютом на большом экране. Его имя на английском означает «Иуда»

Инвестиционный банкир тяжело переживает трагическую смерть своей жены; находясь в эмоциональной пропасти между реальностью и своим горем, он пытается понять, что же пошло в его жизни не так, где он допустил ошибку. Его спасает женщина, с которой он случайно знакомится…

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 21 апреля 2016
Премьера онлайн 4 марта 2022
Премьера в мире 10 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Жан-Марк Валле
Жан-Марк Валле
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Уасс М. Стивенс
Уасс М. Стивенс
Хезер Линд
Хезер Линд
Крис Купер
Крис Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Разрушение 4 постера
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Наша рецензия
В 2013 году на экраны вышел «Далласский клуб покупателей», который не только продемонстрировал новые грани талантов Мэттью МакКонахи и Джареда Лето, но и раскрыл широкой публике талант Жана-Марка Валле. Следующий фильм режиссёра, экранизация романа «Дикая» с Риз Уизерспун, собрал уже не так много оваций, однако всё равно пополнил копилку удачных проектов Валле. И уже на следующий год на Международном фестивале в Торонто состоялась премьера его новой картины…
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Ирина Слепнева 4 июля 2016, 11:46
Чудесный фильм,прекрасная работа актеров.Особенно Джейка Джилленхола,передавшего все тонкости эмоций душевной боли,утраты.Фильм полон настроения… Читать дальше…
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Умер режиссер «Даллаского клуба покупателей» Жан-Марк Валле Причина смерти не уточняется.
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27 декабря 2021 15:20
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29 июня 2016 13:18
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