Шекспир жив, 2016

Среди участников заявлены также обладатель Грэмми в категории «Джаз» Грегори Портер, американский певец и композитор Руфус Уэйнрайт и знаменитый британский тенор Йен Бостридж, «отвечающие» за вокальную составляющую вечера.

Единственный в своем роде концерт-посвящение приурочен к 400-летней годовщине со дня смерти величайшего поэта и драматурга. В постановке представлены отрывки из шекспировских пьес, бесспорно оказавших влияние на развитие музыки, танца, оперы, музыкального театра и комедии.

По словам художественного руководителя RSC – Грегори Дорана, лучшие актеры современности исполняют лучшие театральные сцены всех времен. Ведущие – Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт. В шоу также принимают участие труппы Королевского балета, Английской национальной оперы, The Orchestra of the Swan и Бирмингемский королевский балет.