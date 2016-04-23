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Шекспир жив
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Шекспир жив, 2016

2016 / Великобритания
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Среди участников заявлены также обладатель Грэмми в категории «Джаз» Грегори Портер, американский певец и композитор Руфус Уэйнрайт и знаменитый британский тенор Йен Бостридж, «отвечающие» за вокальную составляющую вечера.

Единственный в своем роде концерт-посвящение приурочен к 400-летней годовщине со дня смерти величайшего поэта и драматурга. В постановке представлены отрывки из шекспировских пьес, бесспорно оказавших влияние на развитие музыки, танца, оперы, музыкального театра и комедии.

По словам художественного руководителя RSC – Грегори Дорана, лучшие актеры современности исполняют лучшие театральные сцены всех времен. Ведущие – Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт. В шоу также принимают участие труппы Королевского балета, Английской национальной оперы, The Orchestra of the Swan и Бирмингемский королевский балет.

7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 апреля 2016
Премьера в мире 23 апреля 2016
Возраст 12+
Режиссер
Грегори Доран
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Джуди Денч
Джуди Денч
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Дэвид Суше
Дэвид Суше
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шекспир жив 1 постер
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