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Бременские разбойники Бременские разбойники
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Бременские разбойники, 2016

2016 / Россия
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

О «Бременских музыкантах» слышали все без исключения, а вот про разбойников из славного города Бремена пока ещё неизвестно никому. Благодаря фантазии сценариста Саввы Минаева и стараниям режиссёра Алексея Лукьянчиков, вы познакомитесь с мультипликационным творением, которое можно назвать сводным братом одного из любимых советских мультфильмов. Персонажей озвучили узнаваемые актёры, среди которых участница шоу «Голос» Дина Гарипова, актёр Максим Матвеев («Контрибуция», «Любит не любит») и Владимир Кошевой из сериала «Преступление и наказание».

Перед вами совершенно новые герои, среди которых отважный Трубин Гуд, кот Зигмунд, пёс по кличке Баскервиль, петушок Петруччо и ослица Гретхен. Вместе они являются командой, которая забирает деньги у коварных Министров, дабы отдать их беднякам. А всё делом в том, что после пропажи Короля, его владения оказались в руках двух мошенников, которые обманывают Принцессу и растрачивают казну на собственные нужды. Но теперь нашлись те, кто готов бросить им вызов ради достижения общего блага! Однако необходимо ещё рассказать обо всём Принцессе, иначе справедливость не восторжествует.

- У мультфильма «Бременские разбойники» появится не только 3D-версия, но и англоязычная, специально для проката зарубежом

- «Бременские разбойники» является дебютом в кино для сценариста Саввы Минаева

- Изначально режиссёром картины должен был стать Святослав Ушаков («Звёздные собаки: Белка и Стрелка», «Волшебник Изумрудного города»), но его заменил дебютант Лукьянчиков

- Музыка к мультфильму написана Аркадием Укупником

Среди высохших рек и выжженных лесов раскинулось Королевство, где не поют птицы, не доются коровы, а люди живут в постоянном страхе и нищете. А все потому, что 18 лет назад в результате дворцового переворота к власти пришли хитрые и жадные Министры. Неповиновение новым законам жестоко карается, и никто не осмеливается перечить Королевской охране. Никто, кроме благородного разбойника Трубин Гуда, который грабит Министров и раздаёт награбленное бедным. А помогают ему в этом его верные друзья: кот Зигмунд, пес Баскервиль, петух Петруччо и ослица Гретхен. В то время как жители Королевства слагают о нём легенды, а Министры готовы отдать за его голову любую награду, сам Трубин Гуд мечтает лишь о том, чтобы вернуть Королевство к прежнему процветанию.

4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 ноября 2016
Премьера в мире 10 ноября 2016
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Лукьянчиков
В ролях
Дина Гарипова
Дина Гарипова
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
Владимир Антоник
Владимир Антоник
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Бременские разбойники 1 постер
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Бременские разбойники смотреть онлайн

Бременские разбойники
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Наша рецензия
В Королевстве некогда царила идиллия: страной правил гуманный и справедливый Король, везде били фонтаны счастья (в буквальном смысле). Радужная переливающаяся жидкость дарила процветание и радость всем жителям, которые черпали ее ведрами и горя не знали. Но однажды длиннобородый правитель исчезает, и его царское кресло делят между собой два министра. Один явно потакает чревоугодию и не выпускает из рук жирного окорока, а другой настолько инфантилен, женственен и жеманен, что, кажется, вот-вот…
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Олечка Милина 19 ноября 2016, 10:14
есть в 3d
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