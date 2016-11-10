Бременские разбойники, 2016

О «Бременских музыкантах» слышали все без исключения, а вот про разбойников из славного города Бремена пока ещё неизвестно никому. Благодаря фантазии сценариста Саввы Минаева и стараниям режиссёра Алексея Лукьянчиков, вы познакомитесь с мультипликационным творением, которое можно назвать сводным братом одного из любимых советских мультфильмов. Персонажей озвучили узнаваемые актёры, среди которых участница шоу «Голос» Дина Гарипова, актёр Максим Матвеев («Контрибуция», «Любит не любит») и Владимир Кошевой из сериала «Преступление и наказание».
Перед вами совершенно новые герои, среди которых отважный Трубин Гуд, кот Зигмунд, пёс по кличке Баскервиль, петушок Петруччо и ослица Гретхен. Вместе они являются командой, которая забирает деньги у коварных Министров, дабы отдать их беднякам. А всё делом в том, что после пропажи Короля, его владения оказались в руках двух мошенников, которые обманывают Принцессу и растрачивают казну на собственные нужды. Но теперь нашлись те, кто готов бросить им вызов ради достижения общего блага! Однако необходимо ещё рассказать обо всём Принцессе, иначе справедливость не восторжествует.
- У мультфильма «Бременские разбойники» появится не только 3D-версия, но и англоязычная, специально для проката зарубежом
- «Бременские разбойники» является дебютом в кино для сценариста Саввы Минаева
- Изначально режиссёром картины должен был стать Святослав Ушаков («Звёздные собаки: Белка и Стрелка», «Волшебник Изумрудного города»), но его заменил дебютант Лукьянчиков
- Музыка к мультфильму написана Аркадием Укупником
Среди высохших рек и выжженных лесов раскинулось Королевство, где не поют птицы, не доются коровы, а люди живут в постоянном страхе и нищете. А все потому, что 18 лет назад в результате дворцового переворота к власти пришли хитрые и жадные Министры. Неповиновение новым законам жестоко карается, и никто не осмеливается перечить Королевской охране. Никто, кроме благородного разбойника Трубин Гуда, который грабит Министров и раздаёт награбленное бедным. А помогают ему в этом его верные друзья: кот Зигмунд, пес Баскервиль, петух Петруччо и ослица Гретхен. В то время как жители Королевства слагают о нём легенды, а Министры готовы отдать за его голову любую награду, сам Трубин Гуд мечтает лишь о том, чтобы вернуть Королевство к прежнему процветанию.