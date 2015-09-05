Детство лидера, 2016

Актёр Брэйди Корбет, игравший в картинах «Пока мы молоды», «Загадочная кожа» и «Меланхолия», представляет свой режиссёрский дебют. В его фильме «Детство лидера» снялись такие популярные актёры, как Роберт Паттинсон («Сумерки», «Милый друг»), обладательница «Оскара» за фильм «Артист» Беренис Бежо, звезда «Нимфоманки» Ларса фон Триера Стейси Мартин и Лиам Каннингэм из «Игры престолов».
В центре сюжета фильма «Детство лидера» вымышленный фашистский лидер. Его отец работает дипломатом в США и в 1918 году приезжает вместе с семьёй во Францию, чтобы стать частью важного события — подписания Версальского мирного договора. Как вы знаете, он должен положить конец кровопролитной войне. Сын политика впитывает всё происходящее вокруг и выстраивает собственные убеждения. Это приводит к зарождению ужасного человека, который не приемлет ничего, кроме фашизма.
- Со-автором сценария фильма стала Мона Фастволд Лерче, которая приходится режиссёру женой
- Фильм «Детство лидера» был показан в рамках Международного фестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» в июне 2016 года. Также он одержал уже 5 побед на других фестивалях, в числе которых есть награда Венецианского кинофестиваля
- Картина «Детство лидера» является вольной экранизацией одноимённого рассказа Жана-Поля Сартра
- Брэйди Корбет начал работу над сценарием ещё около десяти лет назад, однако отложил его, так как считал фильм слишком масштабным для дебюта
- По словам Корбета, сценарий вдохновлён такими фильмами, как «Мушетт», «Барри Линдон»,«Под солнцем Сатаны», «Дерево для башмаков» и «День гнева»
1918 год. Еще немного, и фашизм заявит о себе в полный голос. Маленький Прескотт живет с родителями во Франции. Его отец работает на правительство США, которое участвует в Версальских переговорах и не всегда действует в белых перчатках. То, чему ребенок становится свидетелем, оказывает решающее воздействие на формирование его личности, и на свет появляется монстр, не уступающий в своих тоталитарных амбициях самым известным тиранам ХХ столетия.