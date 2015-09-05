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Детство лидера Детство лидера
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The Childhood of a Leader

Детство лидера, 2016

2016 / Великобритания / Венгрия / Франция
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Актёр Брэйди Корбет, игравший в картинах «Пока мы молоды», «Загадочная кожа» и «Меланхолия», представляет свой режиссёрский дебют. В его фильме «Детство лидера» снялись такие популярные актёры, как Роберт Паттинсон («Сумерки», «Милый друг»), обладательница «Оскара» за фильм «Артист» Беренис Бежо, звезда «Нимфоманки» Ларса фон Триера Стейси Мартин и Лиам Каннингэм из «Игры престолов».

В центре сюжета фильма «Детство лидера» вымышленный фашистский лидер. Его отец работает дипломатом в США и в 1918 году приезжает вместе с семьёй во Францию, чтобы стать частью важного события — подписания Версальского мирного договора. Как вы знаете, он должен положить конец кровопролитной войне. Сын политика впитывает всё происходящее вокруг и выстраивает собственные убеждения. Это приводит к зарождению ужасного человека, который не приемлет ничего, кроме фашизма.

- Со-автором сценария фильма стала Мона Фастволд Лерче, которая приходится режиссёру женой

- Фильм «Детство лидера» был показан в рамках Международного фестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» в июне 2016 года. Также он одержал уже 5 побед на других фестивалях, в числе которых есть награда Венецианского кинофестиваля

- Картина «Детство лидера» является вольной экранизацией одноимённого рассказа Жана-Поля Сартра

- Брэйди Корбет начал работу над сценарием ещё около десяти лет назад, однако отложил его, так как считал фильм слишком масштабным для дебюта 

- По словам Корбета, сценарий вдохновлён такими фильмами, как «Мушетт», «Барри Линдон»,«Под солнцем Сатаны», «Дерево для башмаков» и «День гнева»

1918 год. Еще немного, и фашизм заявит о себе в полный голос. Маленький Прескотт живет с родителями во Франции. Его отец работает на правительство США, которое участвует в Версальских переговорах и не всегда действует в белых перчатках. То, чему ребенок становится свидетелем, оказывает решающее воздействие на формирование его личности, и на свет появляется монстр, не уступающий в своих тоталитарных амбициях самым известным тиранам ХХ столетия.

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 сентября 2016
Премьера в мире 5 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Ребекка Дайан
Ребекка Дайан
Все актеры и съемочная группа
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Детство лидера смотреть онлайн

Детство лидера
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На экраны выходит режиссёрский дебют актёра Брейди Корбета, снимавшегося у Ноа Баумбаха, Оливье Ассайяса, Ларса фон Триера и Михаэля Ханеке. Фильм «Детство лидера» уже успел собрать большой урожай на известных кинофестивалях, в числе которых фестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» и Венецианский киносмотр. Более того, сам же Корбет написал к фильму сценарий, в соавторстве со своей супругой Моной Фастволд Лерче, и он же выступил в качестве продюсера. Загадкой остаётся…
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7 сентября 2016 12:12
Режиссерский дебют Брэйди Корбета «Детство лидера» примет участие в X Международном кинофестивале им. Андрея Тарковского «Зеркало» Фестиваль пройдет С 14 по 19 июня 2016 года в Ивановской области (Иваново, Плес, Юрьевец). Картина будет представлена в основном конкурсе Фестиваля. Фильм уже был удостоен 4 номинаций и 5 побед на
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25 мая 2016 12:45
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