Детство лидера, 2016

Актёр Брэйди Корбет, игравший в картинах «Пока мы молоды», «Загадочная кожа» и «Меланхолия», представляет свой режиссёрский дебют. В его фильме «Детство лидера» снялись такие популярные актёры, как Роберт Паттинсон («Сумерки», «Милый друг»), обладательница «Оскара» за фильм «Артист» Беренис Бежо, звезда «Нимфоманки» Ларса фон Триера Стейси Мартин и Лиам Каннингэм из «Игры престолов».

В центре сюжета фильма «Детство лидера» вымышленный фашистский лидер. Его отец работает дипломатом в США и в 1918 году приезжает вместе с семьёй во Францию, чтобы стать частью важного события — подписания Версальского мирного договора. Как вы знаете, он должен положить конец кровопролитной войне. Сын политика впитывает всё происходящее вокруг и выстраивает собственные убеждения. Это приводит к зарождению ужасного человека, который не приемлет ничего, кроме фашизма.