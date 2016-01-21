Режиссёр из Германии Кристиан Диттер выпускает свой второй американский фильм. После картины «С любовью, Рози» он решает и дальше развиваться в жанре мелодрамы. Но в этот раз он делает уклон в сторону комедии, о чём свидетельствует хотя бы привлечение звезды «Идеального голоса» Ребел Уилсон. Но главная роль в этом женском спектакле принадлежит отнюдь не ей. Центральным персонажем стала Дакота Джонсон, прославившаяся после нашумевших «50 оттенков серого». Помимо них, в ленте приняли участие Элисон Бри и Лесли Манн, уже давно освоившие роли в романтических историях.
Элис в исполнении Дакоты отчасти напоминает её же персонажа из той самой картины, которая вышла в День святого Валентина годом ранее. Она вновь не знает, как правильно вести себя с мужчинами, довольно сдержанна и никогда не умела получать от жизни настоящее наслаждение. Но поездка в Нью-Йорк переворачивает её привычный уклад с ног на голову. Только там она встречает не Кристиана Грея, а отвязную толстушку без комплексов по имени Робин. Та становится неким проводником героини в жизнь одиноких девушек и бурных вечеринок. Элис пытается почерпнуть опыт окружающих её представительниц прекрасного пола и погружается в их беззаботный образ жизни. Ей предстоит осознать, что для настоящего счастья необходимо научиться любить собственное одиночество.
- Вместо Дакоты Джонсон главную роль должна была сыграть Лили Коллинз;
- Дэн Стивенс покинул проект ради съемок в фильме «Красавица и чудовище»;
- Дакота Джонсон и Николас Браун уже трижды снимались вместе;
- Фильм снят по роману Лиз Туччилло, сценаристки культового сериала «Секс в большом городе»;
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