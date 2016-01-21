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В активном поиске

, 2016
How to Be Single
США / мелодрама, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма В активном поиске
6.6
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Факты

О фильме

Режиссёр из Германии Кристиан Диттер выпускает свой второй американский фильм. После картины «С любовью, Рози» он решает и дальше развиваться в жанре мелодрамы. Но в этот раз он делает уклон в сторону комедии, о чём свидетельствует хотя бы привлечение звезды «Идеального голоса» Ребел Уилсон. Но главная роль в этом женском спектакле принадлежит отнюдь не ей. Центральным персонажем стала Дакота Джонсон, прославившаяся после нашумевших «50 оттенков серого». Помимо них, в ленте приняли участие Элисон Бри и Лесли Манн, уже давно освоившие роли в романтических историях.

Элис в исполнении Дакоты отчасти напоминает её же персонажа из той самой картины, которая вышла в День святого Валентина годом ранее. Она вновь не знает, как правильно вести себя с мужчинами, довольно сдержанна и никогда не умела получать от жизни настоящее наслаждение. Но поездка в Нью-Йорк переворачивает её привычный уклад с ног на голову. Только там она встречает не Кристиана Грея, а отвязную толстушку без комплексов по имени Робин. Та становится неким проводником героини в жизнь одиноких девушек и бурных вечеринок. Элис пытается почерпнуть опыт окружающих её представительниц прекрасного пола и погружается в их беззаботный образ жизни. Ей предстоит осознать, что для настоящего счастья необходимо научиться любить собственное одиночество.

- Вместо Дакоты Джонсон главную роль должна была сыграть Лили Коллинз;

- Дэн Стивенс покинул проект ради съемок в фильме «Красавица и чудовище»;

- Дакота Джонсон и Николас Браун уже трижды снимались вместе;

- Фильм снят по роману Лиз Туччилло, сценаристки культового сериала «Секс в большом городе»;

Женщина пишет книгу о незамужних девушках и оказывается втянутой в историю во время своих исследований за рубежом…

В ролях

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Alice
Элисон Бри
Элисон Бри
Lucy
Лесли Манн
Лесли Манн
Meg
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Robin
Дэймон Уайанс мл.
Дэймон Уайанс мл.
David
Николас Браун
Николас Браун
Josh
Андерс Холм
Андерс Холм
Tom
Джейк Лэси
Джейк Лэси
Ken
Джейсон Манцукас
Джейсон Манцукас
George
Колин Джост
Paul
Режиссер Кристиан Диттер
Сценарист Эбби Кон, Марк Силверштейн, Дэна Фокс, Лиз Туччилло
Композитор Фил Айслер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 19 февраля 2016
Премьера в мире 21 января 2016
Дата выхода
11 февраля 2016 Россия КАРО Премьер 16+
21 января 2016 Австралия
8 апреля 2016 Австрия
11 февраля 2016 Азербайджан
11 февраля 2016 Аргентина
11 февраля 2016 Беларусь
10 февраля 2016 Бельгия
12 февраля 2016 Болгария
3 марта 2016 Бразилия
12 февраля 2016 Великобритания
11 февраля 2016 Венгрия
7 апреля 2016 Германия
18 февраля 2016 Гонконг
11 февраля 2016 Греция
11 февраля 2016 Дания
11 февраля 2016 Израиль
12 февраля 2016 Индия
12 февраля 2016 Испания
11 февраля 2016 Италия
11 февраля 2016 Казахстан
12 февраля 2016 Канада
12 февраля 2016 Литва
11 февраля 2016 Нидерланды
12 февраля 2016 Польша
11 февраля 2016 Португалия
12 февраля 2016 Румыния
12 февраля 2016 США
11 февраля 2016 Сингапур
11 февраля 2016 Словакия
8 февраля 2016 Тайвань
11 февраля 2016 Украина
2 марта 2016 Франция
21 апреля 2016 Чехия
11 февраля 2016 Чили
12 февраля 2016 Швеция
12 февраля 2016 Эстония
MPAA R
Бюджет $38 000 000
Сборы в мире $112 543 513
Производство New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Flower Films (II)
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 22 голоса
6.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2653 В жанре «мелодрама»  317 В жанре «комедия»  692 В фильмах США  1610 В фильмах 2016 года  119
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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В активном поиске - Трейлер
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Цитаты

[Я думал, что время, когда мы одни, — это как раз время, чтобы научиться быть с самим собой.]
[Но насколько хорошо мы вообще хотим уметь быть одни?]
[Не опасно ли так привыкнуть быть одному, что упустишь шанс быть с кем-то по-настоящему классным?]

Наша рецензия

Так поступают все чокнутые! Да здравствует женская логика! Устав быть любимой и любить, скромняшка Элис (Дакота Джонсон), невесть с какого перепугу, решает со счастьем завязать. Не навсегда – на время. «Я никогда не была одна, - прошелестела девушка-ромашка любимому. – Хочу попробовать». Причем заметьте: не приключений ей захотелось, а «почувствовать себя одинокой», посидеть в тоске и печали. «Тоска-печаль», однако, оказалась не столь заманчивым…

Отзывы о фильме

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