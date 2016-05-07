Мертвые души, 2016

В рамках федерального проекта «Театральная Россия», зрители кинотеатров более чем 60 городов России, увидят в прямой трансляции поэму о Чичиков в 2 актах и 2 томах. В спектакле «Мёртвые души», который поставил Сергей Арцибашев, есть и юмор, и романтика, и сатира, которая придётся по душе разному поколению зрителей. Будет интересно увидеть школьникам, и сравнить прочитанную книгу с воплощёнными героями на сцене «Маковки».

Впервые в сценической истории «Мертвых душ» на сцене воплощены оба тома поэмы: хрестоматийный Первый и дошедший в отрывках Второй. Замысел Гоголя раскрывается в его подлинности: герои произведения предстают перед зрителями не как карикатуры (так их называла «прогрессивная» критика на протяжении полутора веков), а как живые люди со своими слабостями и своей болью, радостями и бедами.