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Киноафиша Фильмы Мертвые души

Мертвые души, 2016

2016 / Россия
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О фильме

В рамках федерального проекта «Театральная Россия», зрители кинотеатров более чем 60 городов России, увидят в прямой трансляции поэму о Чичиков в 2 актах и 2 томах. В спектакле «Мёртвые души», который поставил Сергей Арцибашев, есть и юмор, и романтика, и сатира, которая придётся по душе разному поколению зрителей. Будет интересно увидеть школьникам, и сравнить прочитанную книгу с воплощёнными героями на сцене «Маковки».

Впервые в сценической истории «Мертвых душ» на сцене воплощены оба тома поэмы: хрестоматийный Первый и дошедший в отрывках Второй. Замысел Гоголя раскрывается в его подлинности: герои произведения предстают перед зрителями не как карикатуры (так их называла «прогрессивная» критика на протяжении полутора веков), а как живые люди со своими слабостями и своей болью, радостями и бедами.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 мая 2016
Премьера в мире 7 мая 2016
Возраст 12+
Прокатчик Театральная Россия
Режиссер
Сергей Арцибашев
В ролях
Сергей Удовик
Сергей Удовик
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Людмила Соловьева
Все актеры и съемочная группа
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