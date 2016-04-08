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Джульетта Джульетта
Киноафиша Фильмы Джульетта
Julieta

Джульетта, 2016

2016 / Испания
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Джульетта» легендарного испанца Педро Альмодовара («Возвращение», «Всё о моей матери») был показан на Каннском кинофестивале. Сценарий, как и всегда, режиссёра написал самостоятельно, но в этот раз ещё и при помощи коллеги Элис Манро. В фильме снялись известные в Испании актёры, среди которых Адриана Угарте («Пальмы в снегу»), Росси де Пальма («Женщины на грани нервного срыва», «Разомкнутые объятия»), Мишель Хеннер («Лунный флаг»).

В полной страсти картине «Джульетта» перед вами предстанут две женщины, между которыми расстояние в 30 лет. Постаревшая Джульетта в поисках пропавшей дочери приезжает в Мадрид, где она провела свою молодость. Там она лицом к лицу встречается со своей прошлой сущностью, молодой и счастливой красавицей, жизнь которой со временем кардинально изменилась. В этом водовороте воспоминаний и старых встреч она вновь отыщет дорогу к себе и к своему сердцу.

- Росси де Пальма является одной из актрис, которые чаще других появлялись в картинах Альмодовара. Она играла в таких фильмах режиссёра, как «Разомкнутые объятия», «Кука», «Женщины на грани нервного срыва», «Цветок моей тайны» и «Свяжи меня»

- Актёры Адриана Угарте и Даниэль Грао снялись вместе в фильме «Пальмы в снегу»

- Продюсером картины и исполнителем одной из ролей является брат постановщика Агустин Альмодовар. Вместе с актёром Дарио Грандинетти, сыгравшим в «Джульетте», он появлялся в картине «Поговори с ней»

- На самом деле название фильма переводится «Хульета», но для адаптации под русский язык было выбрано более близкое отечественному зрителю «Джульетта». Изначально же картина и вовсе называлась «Безмолвие»

- В основу фильма легли рассказы писательницы Элис Манро

Дочь Джульетты таинственным образом исчезает. В попытке отыскать ее следы она возвращается в Мадрид и вспоминает свою бурную юность, любовь и страшную трагедию, которая отдалила ее от дочери. Призрак прошлого терзает ее в настоящем.

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 августа 2016
Премьера в мире 8 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Адриана Угарте
Адриана Угарте
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Мишель Хеннер
Мишель Хеннер
Инма Куэста
Инма Куэста
Дарио Грандинетти
Дарио Грандинетти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джульетта 3 постера
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Джульетта смотреть онлайн

Джульетта
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за 1 рубль
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Колготки синего цвета, под растянутым свитером – бесшабашное мини. И волосы, которые съела перекись. Да, существом она была очень странным, странным и милым. Не менее странной осталась она и через 30 лет – растрепанный плащ «Здравствуй, молодость», кроссовки на босу ногу. И та же перекись. Вот только милота куда-то ушла – Джульетта давно постарела и на отражение в зеркале давно махнула рукой. Устала жить. Устала ждать. И верить тоже устала. Адриана Угарте в…
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