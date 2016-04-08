Джульетта, 2016

Фильм «Джульетта» легендарного испанца Педро Альмодовара («Возвращение», «Всё о моей матери») был показан на Каннском кинофестивале. Сценарий, как и всегда, режиссёра написал самостоятельно, но в этот раз ещё и при помощи коллеги Элис Манро. В фильме снялись известные в Испании актёры, среди которых Адриана Угарте («Пальмы в снегу»), Росси де Пальма («Женщины на грани нервного срыва», «Разомкнутые объятия»), Мишель Хеннер («Лунный флаг»).
В полной страсти картине «Джульетта» перед вами предстанут две женщины, между которыми расстояние в 30 лет. Постаревшая Джульетта в поисках пропавшей дочери приезжает в Мадрид, где она провела свою молодость. Там она лицом к лицу встречается со своей прошлой сущностью, молодой и счастливой красавицей, жизнь которой со временем кардинально изменилась. В этом водовороте воспоминаний и старых встреч она вновь отыщет дорогу к себе и к своему сердцу.
- Росси де Пальма является одной из актрис, которые чаще других появлялись в картинах Альмодовара. Она играла в таких фильмах режиссёра, как «Разомкнутые объятия», «Кука», «Женщины на грани нервного срыва», «Цветок моей тайны» и «Свяжи меня»
- Актёры Адриана Угарте и Даниэль Грао снялись вместе в фильме «Пальмы в снегу»
- Продюсером картины и исполнителем одной из ролей является брат постановщика Агустин Альмодовар. Вместе с актёром Дарио Грандинетти, сыгравшим в «Джульетте», он появлялся в картине «Поговори с ней»
- На самом деле название фильма переводится «Хульета», но для адаптации под русский язык было выбрано более близкое отечественному зрителю «Джульетта». Изначально же картина и вовсе называлась «Безмолвие»
- В основу фильма легли рассказы писательницы Элис Манро
Дочь Джульетты таинственным образом исчезает. В попытке отыскать ее следы она возвращается в Мадрид и вспоминает свою бурную юность, любовь и страшную трагедию, которая отдалила ее от дочери. Призрак прошлого терзает ее в настоящем.