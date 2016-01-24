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Постер фильма Джоши
5.9
Джоши - Трейлер
Киноафиша Фильмы Джоши
5.9

Джоши

, 2016
Joshy
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Джоши
5.9
Джоши - Трейлер
Джоши  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Свадьба Джоши внезапно отменилась после того, как его невеста Рэйчел покончила с собой. Убитый горем жених как никогда нуждается в поддержке друзей, и поэтому решает не отменять запланированную тусовку в огромном загородном доме, арендованном для мальчишника. Девушки, алкоголь, наркотики — все пройдет как задумывалось, но главное — не вспоминать о случившемся. 

  • Производство фильма длилось 15 дней. Большая часть диалогов в фильме была импровизацией. Сценарий фильма составлял всего 20 страниц.
  • Роль Лорен Грэм могла быть больше, но актриса не смогла уделить проекту необходимое количество времени из-за сильной занятости.
  • По словам Томаса Миддлдитча, его собственный мальчишник был очень похож на тот, что показан в фильме, за исключением смерти невесты, разврата и слез.
  • Второе совместная работа Томаса Миддлдича, Адама Палли и Элисон Бри после фильма “Голые перцы”.
  • Третья совместная работа Джейка Джонсона и Джо Сванберга. Ранее они снимались в фильмах “Собутыльники” и “В поисках огня”.
  • Ник Кролл и Дженни Слейт появлялись в качестве приглашенных звезд в сериале “Парки и зоны отдыха”, в котором снималась Обри Плаза.
  • Слоган фильма: “Свадьба отменяется. Вечеринка начинается”.

Джош не хочет упустить отличную возможность воссоединиться со старыми друзьями на своем мальчишнике, который он решает устроить даже несмотря на отменившуюся свадьбу.

В ролях

Томас Миддлдитч
Томас Миддлдитч
Josh
Адам Палли
Адам Палли
Ari
Алекс Росс Перри
Adam
Ник Кролл
Ник Кролл
Eric
Бретт Гельман
Бретт Гельман
Greg
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Jodi
Лорен Грэм
Лорен Грэм
Katee
Обри Плаза
Обри Плаза
Jen
Джо Сванберг
Aaron
Крис Сванберг
Крис Сванберг
Anita
Режиссер Джефф Бэйна
Сценарист Джефф Бэйна
Композитор Девендра Банхарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 12 августа 2016
Премьера в мире 24 января 2016
Дата выхода
24 января 2016 Россия 18+
24 января 2016 Казахстан
24 января 2016 Украина
12 августа 2016 Швеция 15
MPAA R
Производство American Zoetrope, Bow and Arrow Entertainment, Destro Films
Другие названия
Joshy, Bachelor party, Joshy - Ein voll geiles Wochenende, Un weekend al limite, Zűrös hétvége, Джоши, ジョシーとさよならの週末

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 декабря 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Джоши - Трейлер
Джоши Трейлер
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Цитаты

Adam Ей нравятся безнадёжные сломленные мужики, которым нечего предложить?
Jodi Большинству американок это и в кайф.

Отзывы о фильме

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