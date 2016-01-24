Свадьба Джоши внезапно отменилась после того, как его невеста Рэйчел покончила с собой. Убитый горем жених как никогда нуждается в поддержке друзей, и поэтому решает не отменять запланированную тусовку в огромном загородном доме, арендованном для мальчишника. Девушки, алкоголь, наркотики — все пройдет как задумывалось, но главное — не вспоминать о случившемся.
Джош не хочет упустить отличную возможность воссоединиться со старыми друзьями на своем мальчишнике, который он решает устроить даже несмотря на отменившуюся свадьбу.
|24 января 2016
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|24 января 2016
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