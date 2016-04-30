Пламенная трагедия Штрауса об одержимой идеей мести греческой царевне появится на сцене Мет в постановке Патриса Шеро. Последняя работа режиссера, умершего в 2014 году – совместная постановка Мет, театра «Ла Скала» и фестиваля в Экс-ан-Провансе, и в Нью-Йорке ее будет восстанавливать многолетний ассистент ШероВенсан Юге. За пульт встанет Эса-Пекка Салонен, дебютировавший в Мет в 2009 году также в содружестве с Шеро – их предыдущей совместной работой была опера Яначека «Из мертвого дома». «Электру» исполнит звездный состав артистов: Нина Штемме в заглавной роли, Вальтрауд Майер в роли Клитемнестры, матери Электры и объекта ее ярости, а Адриана Печёнка – в роли сестры Электры, Хрисофемиды. Брата Электры, Ореста, исполнит Эрик Оуэнс, а в роли узурпатора Эгиста в Мет дебютирует немецкий тенор Буркхард Ульрих.

