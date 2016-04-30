Оповещения от Киноафиши
Пламенная трагедия Штрауса об одержимой идеей мести греческой царевне появится на сцене Мет в постановке Патриса Шеро. Последняя работа режиссера, умершего в 2014 году – совместная постановка Мет, театра «Ла Скала» и фестиваля в Экс-ан-Провансе, и в Нью-Йорке ее будет восстанавливать многолетний ассистент ШероВенсан Юге. За пульт встанет Эса-Пекка Салонен, дебютировавший в Мет в 2009 году также в содружестве с Шеро – их предыдущей совместной работой была опера Яначека «Из мертвого дома». «Электру» исполнит звездный состав артистов: Нина Штемме в заглавной роли, Вальтрауд Майер в роли Клитемнестры, матери Электры и объекта ее ярости, а Адриана Печёнка – в роли сестры Электры, Хрисофемиды. Брата Электры, Ореста, исполнит Эрик Оуэнс, а в роли узурпатора Эгиста в Мет дебютирует немецкий тенор Буркхард Ульрих.
Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 30 апреля 2016
Дата выхода
1 августа 2016 Россия CoolConnections 16+
1 августа 2016 Казахстан
30 апреля 2016 США
1 августа 2016 Украина
Производство The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Другие названия
R. Strauss: Elektra
Режиссер
Патрис Шеро
Патрис Шеро
В ролях
Нина Штемме
Адриана Печёнка
Вальтрауд Майер
Буркхард Ульрих
Эрик Оуэнс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.4
Оцените 10 голосов
8.4 IMDb
