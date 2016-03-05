Мое дикое сердце, 2016

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о выходе в прокат О фильме Фильм «Мое дикое сердце» — это глубокое исследование характера главного героя, вполне самостоятельного молодого человека с синдромом Дауна по имени Люк, которому предстоят радикальные перемены в жизни, новая дружба и новые испытания. В результате тяжелой утраты Люк оказывается в новой, пугающей среде, но неожиданно получает поддержку от раздражительного, но житейски мудрого заступника — местного богатого наследника, который борется с собственными проблемами и страхами. Дружба крепнет, выявляя сокрытые тайны, которые становятся весьма опасными для судьбы Люка. Благодаря силе актерской игры, глубокому пониманию темы и современному киноязыку фильм не оставит зрителей равнодушным. Развернуть 6.9 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 2016 Премьера в России 5 марта 2016 Премьера в мире 5 марта 2016 Возраст 12+ Режиссер Джейн Галл В ролях Пикси Ле Нот Сюзанна Хэмилтон Даррен Кент Все актеры и съемочная группа 1 постер

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