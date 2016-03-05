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Мое дикое сердце
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My Feral Heart

Мое дикое сердце, 2016

2016 / Великобритания
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Фильм «Мое дикое сердце» — это глубокое исследование характера главного героя, вполне самостоятельного молодого человека с синдромом Дауна по имени Люк, которому предстоят радикальные перемены в жизни, новая дружба и новые испытания. В результате тяжелой утраты Люк оказывается в новой, пугающей среде, но неожиданно получает поддержку от раздражительного, но житейски мудрого заступника — местного богатого наследника, который борется с собственными проблемами и страхами. Дружба крепнет, выявляя сокрытые тайны, которые становятся весьма опасными для судьбы Люка. Благодаря силе актерской игры, глубокому пониманию темы и современному киноязыку фильм не оставит зрителей равнодушным.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 марта 2016
Премьера в мире 5 марта 2016
Возраст 12+
Режиссер
Джейн Галл
В ролях
Пикси Ле Нот
Сюзанна Хэмилтон
Даррен Кент
Даррен Кент
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мое дикое сердце 1 постер
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