Мое дикое сердце, 2016

Фильм «Мое дикое сердце» — это глубокое исследование характера главного героя, вполне самостоятельного молодого человека с синдромом Дауна по имени Люк, которому предстоят радикальные перемены в жизни, новая дружба и новые испытания. В результате тяжелой утраты Люк оказывается в новой, пугающей среде, но неожиданно получает поддержку от раздражительного, но житейски мудрого заступника — местного богатого наследника, который борется с собственными проблемами и страхами. Дружба крепнет, выявляя сокрытые тайны, которые становятся весьма опасными для судьбы Люка. Благодаря силе актерской игры, глубокому пониманию темы и современному киноязыку фильм не оставит зрителей равнодушным.