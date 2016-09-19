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С кем можно поговорить
Yi ju ding yi wan ju
С кем можно поговорить, 2016
2016 / Китай
6.4
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
О фильме
Портрет современных людей, которые разучились друг с другом разговаривать.
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6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2016
Премьера в России
19 сентября 2016
Премьера в мире
19 сентября 2016
Возраст
16+
Режиссер
Лю Юйлинь
В ролях
Мао Хай
Ли Цянь
Лю Пэй
Все актеры и съемочная группа
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