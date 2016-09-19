С кем можно поговорить, 2016

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о выходе в прокат О фильме Портрет современных людей, которые разучились друг с другом разговаривать. Развернуть 6.4 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 2016 Премьера в России 19 сентября 2016 Премьера в мире 19 сентября 2016 Возраст 16+ Режиссер Лю Юйлинь В ролях Мао Хай Ли Цянь Лю Пэй Все актеры и съемочная группа

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