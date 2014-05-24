Ошибка времени, 2014

Этот фильм знакомит зрителей с начинающим режиссёром и сценаристом Брэдли Кингом. В 2004 году вышла его первая и единственная короткометражка, после чего последовало долгое затишье, в 2014 году окончившееся премьерой полнометражной картины «Ошибка времени». Этот фантастический триллер привлёк к себе внимание молодых актёров, среди которых Даниэль Панабэйкер, Мэтью О’Лири и Джордж Финн. Также в съёмках принял участие Джон Рис-Дэвис, известный большинству в качестве гнома Гимли из «Властелина колец».

Трое друзей, Келли, Финн и Джаспер, делят между собой квартиру в небольшом пансионе, а Финн к тому же является сотрудником в этом самом жилом комплексе. Келли подрабатывает в кафе, а свободное время посвящает писательству, а Джаспер и вовсе безработный, а свой нелегальный доход спускает, делая ставки на собачьи бега. Однажды троица наведывается в соседнюю квартиру, где живёт один учёный, который не объявлялся на протяжении долгого времени, и, следовательно, не платит аренду. Выхода не остается, кроме как проникнуть в жилище. Однако мистера Беззеридиса внутри не оказывается, зато взгляд товарищей приковывает странное приспособление, направленное в сторону их же квартиры. Внимательно изучив его, они обнаруживают, что аппарат делает каждодневные снимки, отображающие следующий день. Поначалу это играет им на руку, но позже фотографии становятся всё более странными, что приводит к череде запутанных и страшных событий.