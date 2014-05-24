Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ошибка времени Ошибка времени
Киноафиша Фильмы Ошибка времени
Time Lapse

Ошибка времени, 2014

2014 / США
6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Этот фильм знакомит зрителей с начинающим режиссёром и сценаристом Брэдли Кингом. В 2004 году вышла его первая и единственная короткометражка, после чего последовало долгое затишье, в 2014 году окончившееся премьерой полнометражной картины «Ошибка времени». Этот фантастический триллер привлёк к себе внимание молодых актёров, среди которых Даниэль Панабэйкер, Мэтью О’Лири и Джордж Финн. Также в съёмках принял участие Джон Рис-Дэвис, известный большинству в качестве гнома Гимли из «Властелина колец».

 

Трое друзей, Келли, Финн и Джаспер, делят между собой квартиру в небольшом пансионе, а Финн к тому же является сотрудником в этом самом жилом комплексе. Келли подрабатывает в кафе, а свободное время посвящает писательству, а Джаспер и вовсе безработный, а свой нелегальный доход спускает, делая ставки на собачьи бега. Однажды троица наведывается в соседнюю квартиру, где живёт один учёный, который не объявлялся на протяжении долгого времени, и, следовательно, не платит аренду. Выхода не остается, кроме как проникнуть в жилище. Однако мистера Беззеридиса внутри не оказывается, зато взгляд товарищей приковывает странное приспособление, направленное в сторону их же квартиры. Внимательно изучив его, они обнаруживают, что аппарат делает каждодневные снимки, отображающие следующий день. Поначалу это играет им на руку, но позже фотографии становятся всё более странными, что приводит к череде запутанных и страшных событий.

Финн, Кэлли и Джаспер — трое друзей, живущих в одной квартире загородного жилого комплекса. Каждый из них мечтает о великом будущем. Финн работает менеджером апартаментов, но хочет посвятить жизнь рисованию, Келли пишет рассказы, но вынуждена работать официанткой, Джаспер промышляет темными делишками и ставками на собачьих бегах, мечтая при этом крупно разбогатеть.

Однажды будущее окажется гораздо ближе чем они ожидали. В комнате соседа-ученого друзья находят странное изобретение — машину, которая раз в сутки делает фотографию их гостиной… На этих снимках изображено то, что случится завтра. Теперь все мечты начинают сбываться… Вот только новые фотографии все больше обескураживают и пугают героев…

6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 3 марта 2016
Премьера онлайн 20 июля 2016
Премьера в мире 24 мая 2014
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Брэдли Кинг
В ролях
Даниэль Панабэйкер
Даниэль Панабэйкер
Мэтью О’Лири
Джордж Финн
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Эймин Джозеф
Эймин Джозеф
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Жизнь Адель
Жизнь Адель (2013)
7.347826
Фильм находится в подборках
Фильмы про путешествия во времени Фильмы про путешествия во времени
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Фильмы про изобретения Фильмы про изобретения
Фильмы о путешествиях во времени Фильмы о путешествиях во времени
Постер фильма Ошибка времени 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ошибка времени смотреть онлайн

Ошибка времени
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Жизнь Адель
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Со временем шутки плохи Кадр из фильма «Ошибка времени» От ошибок не застрахован никто, особенно начинающие режиссёры в своих первых работах. А если картина ещё и низкобюджетная, то в первую очередь стоит задуматься о сильном сценарии, который отвлечёт особо искушённых современными наворотами зрителей. Именно тут и споткнулся Брэдли Кинг, для которого «Ошибка времени» стала первой полнометражной лентой в карьере. Сама по себе идея вполне хороша и любопытна, однако её…
Читать
Пока нет отзывов Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Ошибка времени
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 21 Новый выпуск нашего еженедельного видеообзора расскажет, на какие киноновинки стоит сходить в кино. На этой неделе в прокат выходит долгожданный мультфильм "Зверополис", который безусловно понравится
Написать
2 марта 2016 00:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Приложение киноафиши