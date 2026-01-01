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Скоро в прокате «Моана»
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1 января 1957
Опять двойка
, Борис Степанцев, Евгений Райковский, СССР
7 января 1957
Без вести пропавший
, Исаак Шмарук, СССР
9 февраля 1957
Поэт
, Борис Барнет, СССР
14 марта 1957
Верлиока
, Александра Снежко-Блоцкая, СССР
Волк и семеро козлят
, Петр Носов, СССР
18 марта 1957
Солдаты
, Александр Иванов, СССР
23 марта 1957
Сказка о снегурочке
, Владимир Дегтярев, СССР
Привет друзьям
, Дмитрий Бабиченко, СССР
24 марта 1957
Храбрый олененок
, Леонид Аристов, Ольга Ходатаева, СССР
27 марта 1957
Девочка и крокодил
, Иосиф Гиндин, Исаак Менакер, СССР
26 апреля 1957
Салемские ведьмы
, Раймон Руло, Франция / Германия
27 апреля 1957
Высота
, Александр Зархи, СССР
5 мая 1957
Отряд Трубачева сражается
, Илья Фрэз, СССР
16 мая 1957
Модельерша
, Винсент Миннелли, США
23 мая 1957
Дон Кихот
, Григорий Козинцев, СССР
31 мая 1957
Неповторимая весна
, Александр Столпер, СССР
В некотором царстве…
, Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов, СССР
9 августа 1957
Девушка с маяка
, Григорий Крикун, СССР
31 августа 1957
Дон Сезар де Базан
, Иосиф Шапиро, СССР
1 сентября 1957
Чудесница
, Александр Иванов, СССР
24 сентября 1957
Сестры
, Григорий Рошаль, СССР
22 октября 1957
Снежная королева
, Лев Атаманов, СССР
1 ноября 1957
Огненные версты
, Самсон Самсонов, СССР
2 декабря 1957
Поединок
, Владимир Петров, СССР
9 декабря 1957
Борец и клоун
, Борис Барнет, Константин Юдин, СССР
16 декабря 1957
Ночной патруль
, Владимир Сухобоков, СССР
23 декабря 1957
Дом, в котором я живу
, Лев Кулиджанов, СССР
26 декабря 1957
Белая акация
, Георгий Натансон, СССР
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