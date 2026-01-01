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Архив премьер 1957 года

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1 января 1957
Опять двойка, Борис Степанцев, Евгений Райковский, СССР
7 января 1957
Без вести пропавший, Исаак Шмарук, СССР
9 февраля 1957
Поэт, Борис Барнет, СССР
14 марта 1957
Верлиока, Александра Снежко-Блоцкая, СССР Волк и семеро козлят, Петр Носов, СССР
18 марта 1957
Солдаты, Александр Иванов, СССР
23 марта 1957
Сказка о снегурочке, Владимир Дегтярев, СССР Привет друзьям, Дмитрий Бабиченко, СССР
24 марта 1957
Храбрый олененок, Леонид Аристов, Ольга Ходатаева, СССР
27 марта 1957
Девочка и крокодил, Иосиф Гиндин, Исаак Менакер, СССР
26 апреля 1957
Салемские ведьмы, Раймон Руло, Франция / Германия
27 апреля 1957
Высота, Александр Зархи, СССР
5 мая 1957
Отряд Трубачева сражается, Илья Фрэз, СССР
16 мая 1957
Модельерша, Винсент Миннелли, США
23 мая 1957
Дон Кихот, Григорий Козинцев, СССР
31 мая 1957
Неповторимая весна, Александр Столпер, СССР В некотором царстве…, Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов, СССР
9 августа 1957
Девушка с маяка, Григорий Крикун, СССР
31 августа 1957
Дон Сезар де Базан, Иосиф Шапиро, СССР
1 сентября 1957
Чудесница, Александр Иванов, СССР
24 сентября 1957
Сестры, Григорий Рошаль, СССР
22 октября 1957
Снежная королева, Лев Атаманов, СССР
1 ноября 1957
Огненные версты, Самсон Самсонов, СССР
2 декабря 1957
Поединок, Владимир Петров, СССР
9 декабря 1957
Борец и клоун, Борис Барнет, Константин Юдин, СССР
16 декабря 1957
Ночной патруль, Владимир Сухобоков, СССР
23 декабря 1957
Дом, в котором я живу, Лев Кулиджанов, СССР
26 декабря 1957
Белая акация, Георгий Натансон, СССР
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