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Кубо. Легенда о самурае Кубо. Легенда о самурае
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Kubo and the Two Strings

Кубо. Легенда о самурае, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продюсер мультфильмов «Паранорман, или Как приручить зомби», а также «Семейка монстров», Трэвис Найт, создаёт свою первую анимационную картину для широкого проката под названием «Кубо. Легенда о самурае». Сценарием занялись Марк Хеймс («Люди в чёрном 2»), Крис Батлер и Шеннон Тиндл («Дэнни-призрак»). Свои голоса героям подарили такие известные актёры, как Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости», «Адвокат дьявола»), Арт Паркинсон из сериала «Игра престолов», Рэйф Файнс («Список Шиндлера», «Гарри Поттер и Дары смерти»), а также Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол»).

Кубо привык рассказывать всем невероятные истории, но он и не мог предположить, что однажды они станут реальностью. Древние духи возвратились в этот мир, и только он, представитель волшебного рода, сможет противостоять им. Мать отправляет мальчика на поиски артефакта, который поможет одолеть врага. Вместе с ним на поиски идёт духовный хранитель, который оказывается своенравной обезьяной. По пути они встречают верных товарищей, а за каждым поворотом поджидают враги. Сумеют ли спутники отыскать то, что им необходимо, и одолеть ужасное зло?

- Сценарист Крис Батлер уже работал с Трэвисом Найтом на съёмках мультфильма «Паранорман, или Как приручить зомби»

- У мультфильма «Кубо. Легенда о самурае» есть альтернативное название - «Кубо и две струны»

- Режиссёр Трэвис Найт является президентом компании Laika Entertainment, которая занялась производством не только его дебютного проекта, но также выпустила такие мультфильмы, как «Семейка монстров», «Коралина» и «Паранорман, или Как приручить зомби». Она специализирунтся на создании кукольной анимации

Кубо - наследник великого рода, но когда возвратились духи прошлого, жаждущие мести, на его защиту отважилась встать лишь странная парочка хранителей. И теперь для Кубо единственный шанс на спасение – найти магические доспехи отца, легендарного самурая.

7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 20 октября 2016
Премьера онлайн 22 ноября 2016
Премьера в мире 13 августа 2016
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Трэвис Найт
Трэвис Найт
Все актеры и съемочная группа
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Древняя Япония, земля колдунов и самураев. На живописном утёсе над морской ширью в пещере обитает одноглазый мальчик. Днём развлекает публику в соседней деревне, по вечерам ухаживает над лишь изредко приходящей в себя матерью. Идиллия сомнительна, юное сердце требует перемен - и те внезапно приходят в обличии злых духов, отправляя Кубо в долгий путь с ожившим оберегом в качестве защитника. Кадр из фильма «Кубо. Легенда о самурае» Трэвис Найт, президент хорошо известной в…
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