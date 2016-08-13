Кубо. Легенда о самурае, 2016

Продюсер мультфильмов «Паранорман, или Как приручить зомби», а также «Семейка монстров», Трэвис Найт, создаёт свою первую анимационную картину для широкого проката под названием «Кубо. Легенда о самурае». Сценарием занялись Марк Хеймс («Люди в чёрном 2»), Крис Батлер и Шеннон Тиндл («Дэнни-призрак»). Свои голоса героям подарили такие известные актёры, как Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости», «Адвокат дьявола»), Арт Паркинсон из сериала «Игра престолов», Рэйф Файнс («Список Шиндлера», «Гарри Поттер и Дары смерти»), а также Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол»).
Кубо привык рассказывать всем невероятные истории, но он и не мог предположить, что однажды они станут реальностью. Древние духи возвратились в этот мир, и только он, представитель волшебного рода, сможет противостоять им. Мать отправляет мальчика на поиски артефакта, который поможет одолеть врага. Вместе с ним на поиски идёт духовный хранитель, который оказывается своенравной обезьяной. По пути они встречают верных товарищей, а за каждым поворотом поджидают враги. Сумеют ли спутники отыскать то, что им необходимо, и одолеть ужасное зло?
- Сценарист Крис Батлер уже работал с Трэвисом Найтом на съёмках мультфильма «Паранорман, или Как приручить зомби»
- У мультфильма «Кубо. Легенда о самурае» есть альтернативное название - «Кубо и две струны»
- Режиссёр Трэвис Найт является президентом компании Laika Entertainment, которая занялась производством не только его дебютного проекта, но также выпустила такие мультфильмы, как «Семейка монстров», «Коралина» и «Паранорман, или Как приручить зомби». Она специализирунтся на создании кукольной анимации
Кубо - наследник великого рода, но когда возвратились духи прошлого, жаждущие мести, на его защиту отважилась встать лишь странная парочка хранителей. И теперь для Кубо единственный шанс на спасение – найти магические доспехи отца, легендарного самурая.
Одной ненастной ночью у берегов маленькой деревушки разбивается лодка. Сквозь шум ветра и шелест волн, слышится детский плач и… Читать дальше…