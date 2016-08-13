Кубо. Легенда о самурае, 2016

Продюсер мультфильмов «Паранорман, или Как приручить зомби», а также «Семейка монстров», Трэвис Найт, создаёт свою первую анимационную картину для широкого проката под названием «Кубо. Легенда о самурае». Сценарием занялись Марк Хеймс («Люди в чёрном 2»), Крис Батлер и Шеннон Тиндл («Дэнни-призрак»). Свои голоса героям подарили такие известные актёры, как Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости», «Адвокат дьявола»), Арт Паркинсон из сериала «Игра престолов», Рэйф Файнс («Список Шиндлера», «Гарри Поттер и Дары смерти»), а также Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол»).

Кубо привык рассказывать всем невероятные истории, но он и не мог предположить, что однажды они станут реальностью. Древние духи возвратились в этот мир, и только он, представитель волшебного рода, сможет противостоять им. Мать отправляет мальчика на поиски артефакта, который поможет одолеть врага. Вместе с ним на поиски идёт духовный хранитель, который оказывается своенравной обезьяной. По пути они встречают верных товарищей, а за каждым поворотом поджидают враги. Сумеют ли спутники отыскать то, что им необходимо, и одолеть ужасное зло?