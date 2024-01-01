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1 января 2024
Бременские музыканты
, Алексей Нужный, Россия
Не скажу
, Пётр Яковлев, Россия
Холоп 2
, Клим Шипенко, Россия
Химера
, Аличе Рорвахер, Италия
Астроскоп. Смотрим на звезды
, Доха, Южная Корея
4 января 2024
Астрал. Новые души
, Гинанти Рона, Индонезия
Каменщик
, Ренни Харлин, США
Человек-невидимка. Возвращение легенды
, Пол Дадбридж, Великобритания
Ада
, Станислав Светлов, Россия
Отпуск по-корейски
, Хэ Шумин, Сингапур / Южная Корея
11 января 2024
Проклятие дома с призраками
, Джэми Хупер, Великобритания
Турбозавры. Год дракона
, Алексей Котеночкин, Россия
Мистер Блейк к Вашим услугам
, Жиль Легардинье, Франция
Стальная хватка
, Шон Дуркин, США
Последний наемник
, Роберт Лоренц, США
Спасти Санту
, Хоакин Масон, Испания
12 января 2024
Несмотря ни на что
, Эрдал Мурат Акташ, Германия / Испания / Турция
18 января 2024
Из глубины
, Клаудио Фах, США
Вака — заколдованный воин
, Син Сюйхуэй, Китай
Хануман
, Прасантх Варма, Индия
Воздух
, Алексей Герман-младший, Россия
Вкус страха
, Ан Сан-хун, Лим Дэ-ун, Юн Ын-гён, Ким Ён-гюн, Chae Yeojoon, Южная Корея
Лето во Франции
, Марк Де Хлоя, Нидерланды
Танцуй, Селёдка!
, Александра Лупашко, Россия
Вурдалак
, Адриен Бо, Франция
Большая гонка. Лянча против Ауди
, Стефано Мордини, Италия / Великобритания
Задира
, Шарлотт Риган, Великобритания
Белая птица. Новое чудо
, Марк Форстер, США
Дорога в один конец
, Люк Спарк, Австралия
Остров изгоев
, Томас Бидеген, Франция / Исландия / Бельгия
24 января 2024
Тимир
, Николай Корякин, Россия
25 января 2024
Мечты робота
, Пабло Бергер, Испания / Франция
Армия мертвых в Пусане
, Ким Ен-ван, Южная Корея
Мастер и Маргарита
, Михаил Локшин, Россия
Панические атаки
, Иван И. Твердовский, Россия
Иллюзия превосходства
, Spencer Brown, Великобритания
Плохие парни
, Джон Сталберг, США
Нерешительный жених
, Джорджио Амато, Италия
Приключения динозавров
, Юй Чжун, Китай
Сталкер
, Стив Джонсон, США
Истребитель
, Сиддхарт Ананд, Индия
Присцилла: Элвис и я
, София Коппола, США
Демон, приди: Новый ритуал
, Чан Хуу Тан, Вьетнам
27 января 2024
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 165. Мультиков всегда мало
, Екатерина Полякова, Рената Аймалетдинова, Рафаэль Тер-Саргсян, Элина Волгина, Антон Худяков, Татьяна Новикова, Мила Румянцева, Мария Коршунова, Россия
1 февраля 2024
Избави нас. Одержимые
, Кру Эннис, Ли Рой Кунц, США
В теле убийцы
, Ким Джэ-хун, Южная Корея
Брат 3
, Валерий Переверзев, Россия
Моё прекрасное несчастье 2
, Роджер Камбл, США
Прочь из этого дома
, Гарри Оуэнс, США
Молли и ботан
, Энди Палмер, США
Я — медведь
, Кирилл Кемниц, Россия
Конец славы
, Марюс Вайсберг, Россия
Правда
, Максим Кузнецов, Россия
Багровый рассвет
, Эндрю Бейрд, Великобритания / США
Кривая дорога
, Джефф Дарлинг, Великобритания
Детка
, Ирина Бас, Россия
Как приручить монстров
, Лорена Арес, Испания
Идеальные дни
, Вим Вендерс, Германия / Япония
8 февраля 2024
Спуск в бездну
, Матьё Тури, Франция
Поцелуй
, Билле Аугуст, Дания
Демоны внутри
, Расигыт Суккарн, Конгдей Джатуранрасаме, Таиланд
Астрал. Ритуал Малум
, Энтони ДиБлейси, Италия
Звериный рейс
, Сержиу Машадо, Рене Вейю, Бразилия / Индия
Гениальная афера
, Kim-Wai Yuen, Гонконг
Три мушкетёра: Миледи
, Мартин Бурбулон, Франция
Элла и Черный Ягуар
, Жиль Де Мэтр, Франция
Дьявол в деталях. Дело Миранды
, Мишель Дэннер, США
Мармелад
, Кейр О’Доннелл, США
День открытых дверей
, Россия
Портной из Бруклина
, Евгений Серов, Россия
Миссия в Москве
, Херман Яу, Китай
9 февраля 2024
Моя девушка робот
, Амит Джоши, Арадхана Ах, Индия
14 февраля 2024
Между нами лето
, Юрий Шаров, Россия
Тайное влечение
, Стася Толстая, Россия
Лед 3
, Юрий Хмельницкий, Россия
Рецепт любви
, Чан Ань Хунг, Франция
Выжившие. Бетонная утопия
, Ом Тхэ-хва, Южная Корея
15 февраля 2024
Джестер
, Колин Кравчук, Джонни Мерсер, США
Знакомьтесь, пёс
, Роберт Седлачек, Чехия
Одна жизнь
, Джеймс Хоу, Великобритания
Супер Крылья. Фильм
, Чон Гиль-хун, Южная Корея
Алиса в стране кошмаров
, Ричард Джон Тейлор, Великобритания
20 февраля 2024
Válka policajtů
, Рудольф Бирман, Чехия
22 февраля 2024
Идеальные друзья
, Мэтт Уинн, Великобритания
Природа любви
, Монья Шокри, Канада / Франция
Ночной рейд
, Ричард Сомес, Филиппины
Детектив Табо
, Мара Эйбль-Эйбесфельдт, Германия
Командир
, Александр Гурьянов, Тимур Хван, Россия
Свет
, Антон Коломеец, Россия
Сезон Охоты. Суперкоманда
, Ван Ци, Китай / США
Нечисть
, Альберто Корредор, Франция / Германия / США
Любовь без памяти
, Нам Дэ-джун, Южная Корея
23 февраля 2024
МУЛЬТ в кино. Выпуск №166. Совершенно новый выпуск
, Элина Волгина, Мария Коршунова, Россия
29 февраля 2024
Май декабрь
, Тодд Хейнс, США
Форсаж в Паттайе
, Сор Санчай, Таиланд
Границы безумия
, Алехандро Рохас, Хуан Себастьян Васкес, Испания
Первая Ведьма: Реинкарнация
, Тавиват Вантха, Таиланд
Он+Она
, Александра Франк, Россия
Пила. Джокер
, Ховард Дж. Форд, Великобритания
Долгожданный рассвет
, Саверио Костанзо, Италия
Красные комнаты
, Паскаль Планте, Канада
В Арктику
, Леонид Круглов, Россия
Прошлые жизни
, Селин Сон, Южная Корея / США
Кот и пёс
, Рем Кериси, Франция
Лонки - великий обманщик
, Ом Ён-щик, США
Любовь до последнего
, Фернан Мирас, Аргентина / Уругвай
Аквариум
, Илья Шагалов, Россия
7 марта 2024
Не смотри туда
, Майкл Бафаро, Канада
Онегин
, Сарик Андреасян, Россия
Клаустрофобы: Инсомния
, Иэн Хант-Даффи, Ирландия
Кунг-фу Панда 4
, Майк Митчелл, Stephanie Stine, США
Сказка о красавице Весне
, Марта Сантовьякова Герликова, Дарья Груба, Чехия
Алые паруса
, Пьетро Марчелло, Франция / Италия
Адам и Ева
, Илья Фарфель, Россия
Любовь со второго взгляда
, Олжас Нурбай, Россия
9 марта 2024
Роман Костомаров. Рожденный дважды
, Михаил Щедринский, Россия
10 марта 2024
Тени Гойи
, Хосе Луис Лопес-Линарес, Испания / Франция / Португалия
14 марта 2024
Заклятье. Шестое чувство
, Luis Javier Henaine, Мексика
Позывной "Пассажир"
, Илья Казанков, Россия
Герой наших снов
, Кристоффер Боргли, США
Фрау
, Любовь Мульменко, Россия
Первая дуэль
, Венсан Перес, Франция
Демоны дома Гарретов
, Paris Zarcilla, Великобритания
Неспящие в Сеуле
, Пак Пом-су, Южная Корея
Белый-белый снег
, Вилюра Исяндавлетова, Россия
Бал сумасшедших
, Арно де Пальер, Франция
Валентина
, Чело Лоурейро, Испания
Киберпанк 2049: битва роботов
, Тайвань
15 марта 2024
Боец
, Сагар Амбре, Пушкар Оджха, Индия / США
21 марта 2024
Теория простых чисел
, Anna Novion, Франция / Швейцария
Стражи вселенной: как приручить динозавров
, Peng Liu, Китай
Немая жизнь. История женщины в черном
, Владислав Козлов, США
Нежный восток
, Шон Прайс Уильямс, США
Омен. Непорочная
, Майкл Мохан, США
Летучий корабль
, Илья Учитель, Россия
Территория зла
, Уильям Юбэнк, Австралия / США
Обнажённая муза Пьера Боннара
, Мартен Прово, Бельгия / Франция
Крутые яйца: Миссия «Пингвин»
, Габриэль Рива Паласио Алатристе, Родольфо Рива Паласио Алатристе, Мексика
Лето. Нулевые
, Сергей Илютин, Россия
Лучшая жизнь
, Франческа Аркибуджи, Франция / Италия
22 марта 2024
Мадгаон Экспресс
, Кунал Кхему, Индия
23 марта 2024
МУЛЬТ в кино 167. Фокус-покус
, Алексей Игнатов, Татьяна Новикова, Антон Худяков, Россия
28 марта 2024
Отважный Бим и пернатые колокольчики
, Том ван Гестель, Бельгия
Резня
, Роман Полански, Франция / Германия / Польша
Я — капитан
, Маттео Гарроне, Бельгия / Франция / Италия / Люксембург
Сказки Гофмана
, Тина Баркалая, Россия
(Не)бывшие
, Стефан Бризе, Франция
Ненормальный
, Илья Маланин, Россия
Вождь орков
, Стюарт Бреннан, Великобритания
Материнский инстинкт
, Бенуа Деломм, США
Уиджи. Потустороннее измерение
, Карлос Гоития, Гильермо Локхарт, Андрес Борги, David Ferino, Ryan Graff, Maximilian Niemann, Jerónimo Rocha, Arie Socorro, Новая Зеландия / Аргентина
29 марта 2024
Экипаж
, Раджеш Кришнан, Индия
4 апреля 2024
Поездка в Милан
, Эудженио Каппуччо, Италия
Спринтер
, Чхве Сын-ён, Южная Корея
Хитмен. Последнее дело
, Майкл Китон, США
Гении
, Джеймс Марш, Бельгия / Венгрия / Великобритания
Артур, ты король
, Саймон Селлан Джоунс, США
Домовой
, Андрей Загидуллин, Россия
Золото Умальты
, Андрей Богатырев, Россия
Ведьма. Деревня проклятых
, Джоко Анвар, Индонезия / Южная Корея / США
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
, Ариан Луи-Сейз, Канада
Предчувствие
, Бертран Бонелло, Франция
Белое пластиковое небо
, Тибор Баноцки, Шарольта Сабо, Франция / Венгрия / Словакия
Формула популярности
, Али Шер, США
Охота на киллера
, Джон Кейес, Ирландия / Великобритания / США
5 апреля 2024
На краю света. Камчатка
, Spencer Frost, Guy Willimont, Австралия
11 апреля 2024
Фея и белый кит
, Чэнь Вэйцзянь, Чэнь Си, Китай
Падение империи
, Алекс Гарленд, Великобритания / США
Паранормальные явления. Мост призраков
, Лестер Ши, Тайвань
Легенда о русалке
, Цинь Пэнфэй, Китай
Туман
, Наталия Гугуева, Россия
Золото Рейна
, Фатих Акин, Германия
Карина
, Марианна Сиэгэн, Россия
Собачья жизнь: Друзья навек
, Ван Сяоле, Китай
Дождь из мужчин
, Каролин Виньяль, Франция
Отражение тьмы
, Серик Бейсеу, Россия
Джойка
, Джеймс Напье, США / Новая Зеландия
Дыши!
, Стефон Бристоль, США
За пределами. Снежные псы
, Михаил Мороз, Россия
Я — кот
, Розалия Селецки, Венгрия
След киллера
, Терри МакДонаф, США / Великобритания
Неожиданные связи
, Жюльен Эрве, Франция
Манкимэн
, Дев Патель, США
Рай под ногами матерей
, Руслан Акун, Кыргызстан
Андрей Рублев. Воспоминания о фильме
, Андрей Тарковский мл., Россия
18 апреля 2024
Сто лет тому вперед
, Александр Андрющенко, Россия
Город тайн: Исчезнувшая
, Роберт Коннолли, Австралия
Паутина страха
, Себастьян Ваничек, Франция
Ти-Рекс. Король динозавров
, Шан Мин, Сы Линь, Китай
Судная ночь в Аркадии
, Бенжамин Брюэр, Ирландия / США / Канада
По Фрейду
, Мэтт Браун, США / Великобритания
За пределами. Семьдесят первый
, Дмитрий Плотников, Россия
Кровь в обмен на пыль
, Род Блэкхёрст, США
Чайка
, Полина Лазарева, Россия
Любовь на миллион
, Киони Ваксман, США
Меч короля
, Николай Арсель, Дания / Норвегия / Швеция
20 апреля 2024
МУЛЬТ в кино. Выпуск №168. Идем на пикник
, Никита Чернов, Ольга Алфёрова, Алексей Миронов, Россия
21 апреля 2024
Разлука
, Хасан Демирташ, Турция
25 апреля 2024
Астрал. Шепот мертвых
, Ави Суряди, Индонезия / Южная Корея
За пределами. Оставить след
, Иван Андрианов, Россия
Суворовец 1944
, Денис Казанцев, Россия
Собачий побег
, Devan, Индия
Неприличные гости
, Гога Мамаджанян, Россия
За пределами. Над водой
, Петр Барабака, Россия
Почему ты?
, Александр Прост, Россия
Приключения Панды
, Рихард Клаус, Карстен Килерих, Дания / Нидерланды
Зло не существует
, Рюсукэ Хамагути, Япония
Пушистые спасатели: Новая команда
, Рикард Куссо, Таня Венсан, Австралия
Наследник
, Ксавье Легран, Бельгия / Канада / Франция
Блиндаж
, Марк Горобец, Россия
Сталкер. Черная плесень
, Джон Пата, США
1 мая 2024
Всемирный потоп
, Mahalia Belo, Великобритания
Любви не бывает?
, Дмитрий Фикс, Россия
Идеальная зависимость
, Кастилло Лэндон, Германия / Швейцария / США
Ужас Амитивилля: Мотель призраков
, Майк Уилуэн, Билли Кристиан, Индонезия / Сингапур
2 мая 2024
Агент 9. Миссия: уничтожить
, Азиф Акбар, Бангладеш / США
Битва за Родину
, Талгат Теменов, Россия / Казахстан
Память
, Мишель Франко, Мексика / Великобритания / США
Потрошитель. Наследие
, Анте Новакович, США
Выжить в Калахари
, Мукунда Майкл Дьюил, США
Спящие псы
, Адам Купер, Австралия
Жизнь вверх ногами
, Сесилия Миниукки, США
Реальная история Уиннер
, Тина Саттер, США
4 мая 2024
Таро: Карта смерти
, Spenser Cohen, Anna Halberg, США
Каскадеры
, Дэвид Литч, США
8 мая 2024
Марс Экспресс
, Жереми Перен, Франция
9 мая 2024
Тревожный звонок
, Оливер Пирн, Великобритания
Черная вдова. Укус смерти
, Кия Роуч-Тернер, Австралия / США
Бугимен. Царство мертвых
, Ким Гван-бин, Южная Корея
Как я встретил ее маму
, Егор Сальников, Россия
Красные ленты
, Дмитрий Белосохов, Россия
Чистильщик бассейнов
, Крис Пайн, США
Даааааали!
, Квентин Дюпьё, Франция
Обитель лжи
, Мэттью Торонто, США
Шпион на всю голову
, Майкл Заико Холл, США
Семь черных бумаг
, Анатолий Колиев, Россия
10 мая 2024
Девичник в честь развода
, Хайди Вайцер, США
Шрикант
, Тушар Хиранандани, Индия
11 мая 2024
Планета обезьян: Новое царство
, Уэс Болл, США
13 мая 2024
Министерство неджентльменских дел
, Гай Ричи, США
16 мая 2024
Каждый мечтает о собаке
, Ольга Беляева, Россия
Пацан против всех
, Мориц Мор, США / Германия / ЮАР
Реинкарнация. Демоны желаний
, Дэвид Джеймс, США
Приговор
, Диас Бертис, Казахстан
Кунг-фу тигр
, Цзоу И, Стэнли Цан, Китай
Обитель страха
, Алек Тибальди, США
7 дней, 7 ночей
, Айк Кбеян, Россия
BTOB. Будем вместе!
, Jinchul Kim, Южная Корея
Я не киллер
, Ричард Линклейтер, США
18 мая 2024
Огненный лис
, Дмитрий Шпиленок, Россия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №169. Лето - пора мультиков
, Ольга Прокопович, Антон Тимофеев, Алина Золотарёва, Дмитрий Копытин, Юлия Чайка, Россия
Воображаемые друзья
, Джон Красински, США
23 мая 2024
Сладкая парочка
, Ли Хан, Южная Корея
Нужды путешественника
, Хон Сан-су, Южная Корея
Обряд. Во власти демона
, Азхар Кинои Лубис, Индонезия
Пушистый вояж
, Кевин Донован, Готтфрид Рудт, Канада / ЮАР / США
Сама любовь
, Джейми Адамс, США
Мечта с подвохом
, Пол Дектор, США
Нелюбимка
, Станислав Сорокин, Россия
Майор Гром: Игра
, Олег Трофим, Россия
Заклятье. Мертвые воды
, Южная Корея
Пробуждение зла
, Том Аризменди, Остин Паркс Стюарт, США
25 мая 2024
Гарфилд
, Марк Диндал, США
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
, Джордж Миллер, США
30 мая 2024
Мертвые не причиняют боли
, Вигго Мортенсен, Мексика / Великобритания / США
Суперпташки: Улетная миссия
, Нестор Ф. Дэннис, Италия
Круиз. В поисках сокровищ
, Боб Уилберс, Нидерланды
Винни Пух: Кровь и мёд 2
, Рис Фрейк-Уотерфилд, Великобритания
Незнакомцы. Начало
, Ренни Харлин, Румыния / США
Монтессори: Воспитание любовью
, Леа Тодоров, Франция / Италия
Я помню
, Nan Zhou, Китай
(Не)идеальные мужчины
, Италия
Сплетение судеб
, Летисия Коломбани, Бельгия / Канада / Франция / Италия
Галопом к мечте
, Шон Веллинг, США
Как стать королём
, Дамиан Ромэй, Канада / США
Манюня: Приключения в Москве
, Денис Гуляр, Россия
31 мая 2024
Мистер и Миссис Махи
, Шаран Шарма, Индия
6 июня 2024
Непослушники
, Владимир Котт, Россия
Шах и мат
, Начо Г. Велилья, Испания
Пушкин и... Михайловское. Начало
, Екатерина Гаврюшкина, Россия
Асфальтовые джунгли
, Жан-Стефан Совер, США
Научи меня жить
, Акан Сатаев, Казахстан
Астрал. Ночь в могиле
, Джоко Анвар, Индонезия
Последний дракон
, Сальвадор Симо, Ли Цзяньпин, Китай / Испания
Сплит. Звезда на грани
, Ю Ён-сн, Южная Корея
На краю земли
, Ли Тамахори, Австралия / Новая Зеландия / Великобритания
Полночь с дьяволом
, Камерон Кернс, Колин Кернс, Австралия / ОАЭ / США
Сказочный патруль. Шоу продолжается
, Антон Ланшаков, Россия
7 июня 2024
Мунджья
, Aditya Sarpotdar, Индия
8 июня 2024
Плохие парни до конца
, Адиль Эль Арби, Билал Фалла, США
12 июня 2024
Девятые врата: Пандемониум
, Quarxx, Франция
Голос из космоса
, Феликс Биндер, Германия
Бар МоскваЧики
, Анарио Мамедов, Россия
Опасные воды
, Йоахим Хеден, Швеция / Великобритания
10 жизней
, Крис Дженкинс, США
13 июня 2024
Загадка волшебного острова
, Mans van den Berg, Нидерланды
Проклятие. Зов могилы
, Чан Джэ-хён, Южная Корея
Подарок
, Кристиан Диттер, США
Вторая жизнь Гарольда Фрая
, Хетти Макдональд, Великобритания
Папа
, Тони Голдуин, США
Заклятье. Шепот ведьм
, Серик Бейсеу, Россия
Игра королевы
, Карим Айнуз, Великобритания
Хозяин алтайских гор
, Вадим Витовцев, Илья Цыганов, Россия
Мужик-медведь
, Пак Сон-ун, Южная Корея
14 июня 2024
Чанду чемпион
, Кабир Кхан, Индия
15 июня 2024
Головоломка 2
, Пит Доктер, США
17 июня 2024
Паб «Старый дуб»
, Кен Лоуч, Бельгия / Франция / Великобритания
20 июня 2024
Пять фунтов искупления
, Phil Allocco, Великобритания / США
Тур с Иванушками
, Марк Горобец, Россия
Остров Возрождения
, Айсулу Онаран, Казахстан
Не_жилец
, Майкл Дэй, США
Паранормальные явления. Поместье призраков
, Мэттью Батлер, Великобритания
Пришельцы
, Дон-Хун Чхве, Южная Корея
Проклятие демона
, Папхангкорн Пунчантарак, Таиланд
Медвежий переполох
, Эдуардо Шульдт, Перу
Маленькая девочка в голубом
, Мона Ашаш, Бельгия / Франция
Три богатыря. Ни дня без подвига
, Александра Шоха, Екатерина Салабай, Россия
В поисках Адама
, Irving Franco, США
Семейный переполох
, Евгения Юстус, Россия
Болеро. Душа Парижа
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Мне тебя обещали
, Иван Оганесов, Казахстан
Последний материк
, Василиса Юренкова, Григорий Ярошенко, Россия
На расстоянии удара
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Время есть!
, Диана Кади, Россия
Одна дома: Великолепная пятерка
, Руслан Паушу, Россия
Пятница 13-е. Новая глава
, Брюс Уэмпл, США
Совсем ошалели
, Ольга Френкель, Россия
Лесные спасатели
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Мой сосед — монстр
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Три Кота. Зимние каникулы
, Дмитрий Высоцкий, Россия
Белл-лейк. Озеро демонов
, Колтон Трэн, США
Черный замок
, Кирилл Кузин, Беларусь / Россия
Баба Яга спасает новый год
, Карен Захаров, Армен Ананикян, Россия
Операция «Кровавая охота»
, Луис Мэндилор, Таиланд / США
19 декабря 2024
Братья
, Марк Горобец, Россия
Форсаж. Полный вперед!
, Джеймс Клэйтон, Канада
P.S. Верю в любовь
, Райан Смит, Великобритания / США
Домовенок Кузя
, Виктор Лакисов, Россия
Побег
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Новогоднее чудо
, Оксана Сташенко, Россия
Ёлки 11
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Красавчик под прикрытием, или Супершпион
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Остров пропавших девчонок
, Анн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт, Мексика / США
Первая ведьма. Новые души
, Тавиват Вантха, Таиланд
21 декабря 2024
Крейвен-охотник
, Джей Си Чендор, США
Властелин колец: Война рохирримов
, Кэндзи Камияма, Япония / США
25 декабря 2024
Бэби Джон
, Kalees, Индия
26 декабря 2024
Иван Царевич и Серый Волк 6
, Константин Феоктистов, Дарина Шмидт, Россия
Партенопа
, Паоло Соррентино, Франция / Италия
Новогодние истории зверушек
, Camille Alméras, Ceylan Beyoglu, Natalia Chernysheva , Haruna Kishi , Caroline Attia Larivière, Olesya Shchukina , Франция
Быть лучше: История Робби Уильямса
, Майкл Грэйси, США / Австралия
Последний Ронин
, Макс Шишкин, Россия
Расхитители гробниц. Страж императора
, Yilin Dai, Китай
Энди Уорхол. Мечта по-американски
, Lubomir Slivka, Словакия
28 декабря 2024
Муфаса: Король лев
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31 декабря 2024
Небриллиантовая рука
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Как приручить дракона
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