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Скуби-Ду! и проклятье демона скорости
Scooby-Doo! And WWE: Curse of the Speed Demon
Скуби-Ду! и проклятье демона скорости, 2016
2016 / США
Трейлер
6.0
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12
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
анимация
комедия
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о выходе в прокат
6.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2016
Премьера в России
22 июля 2016
Премьера в мире
22 июля 2016
Возраст
6+
Режиссер
Тим Дивар
В ролях
Мирослав Барнышев
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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саундтрек мультфильма
Скуби-Ду! и проклятье демона скорости
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