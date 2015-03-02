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Slow West

Строго на запад, 2015

2015 / Великобритания / Новая Зеландия
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джей Кавендиш — молодой и наивный парень, приехавший из Шотландии на Дикий Запад в поисках своей возлюбленной, Роуз Росс, которая была вынуждена сбежать родной страны вместе со своим отцом. В качестве проводника к нему нанимается местный охотник за головами по имени Сайлас. Вдвоем они движутся на запад, к новому дому Россов. Джей еще не в курсе, что за их головы назначена награда в две тысячи долларов, а его спутником движет жажда этой наживы. 

  • На одном из плакатов о розыске изображена знаменитая фотография американского генерала времен Гражданской войны Роберта Ли.
  • Изначально фильм планировали снимать на пленку, однако в итоге сняли на “цифру”.
  • Премьера фильма состоялась на кинофестивале “Сандэнс” в начале 2015 года — он был отмечен наградой “Гран При — Драма (Программа “Мировое кино”)”. 
  • Съемки фильма проходили в Твайзеле, в Новой Зеландии.
  • Число жертв в фильме — 17. 
  • Это первый игровой полнометражный фильм режиссера Джона Маклина.
  • Действие фильма происходит в 1870 году, но многие персонажи используют револьвер “Colt Peacemaker”, который был выпущен только в 1873 году.
  • В первой сцене фильма Джей говорит про пояс Ориона, но указывает на неправильное созвездие и обозначает неправильное расстояние. 

Фильм рассказывает историю 17-летнего паренька по имени Джей Кавендиш, который путешествует по всей американской границе в поисках девушки, которую он любит. В опасном приключении его сопровождает таинственный путешественник Сайлас.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 21 января 2016
Премьера онлайн 16 апреля 2015
Премьера в мире 2 марта 2015
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джон Маклин
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Рори МакКанн
Рори МакКанн
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Брук Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Строго на запад 5 постеров
Сандэнс Гран-при - драма (Программа «Мировое кино»)
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В фильмографии начинающего режиссёра и сценариста Джона Маклина значатся всего две короткометражки, а картина «Строго на запад» стала для него дебютом в полнометражном кино. К слову, в его первых работах в главной роли также выступил Майкл Фассбендер, которого с постановщиком связывают долгие годы дружбы, иначе вряд ли бы его лицо красовалось на постере не какого-нибудь очередного блокбастера, а всего лишь скромной пробы пера. Для широкого экрана он избрал непростой жанр вестерна,…
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Константин Поздняков 25 июля 2019, 09:19
Американские хеппиэнды мне нравятся больше, но фильм достойный.
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16 голосов
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саундтрек фильма Строго на запад
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