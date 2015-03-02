Строго на запад, 2015

Джей Кавендиш — молодой и наивный парень, приехавший из Шотландии на Дикий Запад в поисках своей возлюбленной, Роуз Росс, которая была вынуждена сбежать родной страны вместе со своим отцом. В качестве проводника к нему нанимается местный охотник за головами по имени Сайлас. Вдвоем они движутся на запад, к новому дому Россов. Джей еще не в курсе, что за их головы назначена награда в две тысячи долларов, а его спутником движет жажда этой наживы.
Фильм рассказывает историю 17-летнего паренька по имени Джей Кавендиш, который путешествует по всей американской границе в поисках девушки, которую он любит. В опасном приключении его сопровождает таинственный путешественник Сайлас.