Future Shorts. Метаморфозы, 2016

Зимняя программа Future Shorts Метаморфозы — как контрастный душ Шарко или катание на американских горках: ошеломляющий и бодрящий аттракцион. Рядом с гротескной мульткомедией о пройдохе, который с самой Вселенной накоротке, — дельная семейная драма об отце и сыне. Космическая опера в стиле электро-поп соседствует с жестким реализмом из Восточной Европы, изысканная фантазийная драма о голландской виолончелистке — со взрывным адреналиновым доком о байкерах-экстремалах, а ироничный шведский триллер о людях и водных процедурах — с поэтической британской психоделикой. Но своя сквозная тема есть во всей коллекции короткометражных шедевров —это наши страхи и способы борьбы с ними.