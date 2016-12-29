Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Future Shorts. Метаморфозы
Киноафиша Фильмы Future Shorts. Метаморфозы
Future Shorts. Метаморфозы

Future Shorts. Метаморфозы, 2016

2016 / Великобритания / Нидерланды / Швейцария / Франция / Болгария / Швеция / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Зимняя программа Future Shorts Метаморфозы — как контрастный душ Шарко или катание на американских горках: ошеломляющий и бодрящий аттракцион. Рядом с гротескной мульткомедией о пройдохе, который с самой Вселенной накоротке, — дельная семейная драма об отце и сыне. Космическая опера в стиле электро-поп соседствует с жестким реализмом из Восточной Европы, изысканная фантазийная драма о голландской виолончелистке — со взрывным адреналиновым доком о байкерах-экстремалах, а ироничный шведский триллер о людях и водных процедурах — с поэтической британской психоделикой. Но своя сквозная тема есть во всей коллекции короткометражных шедевров —это наши страхи и способы борьбы с ними.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 декабря 2016
Премьера в мире 29 декабря 2016
Возраст 18+
Прокатчик Utopia Pictures
Похожие фильмы
Rom Com Shorts 2
Rom Com Shorts 2 (2017)
0
Постер фильма Future Shorts. Метаморфозы 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши