Эластико, 2016

Перед вами дебютный фильм Михаила Расходникова "Эластико", снятый в содружестве с компанией Enjoy movies. В главных ролях у начинающего режиссёра засветились узнаваемые актёры, среди которых Дмитрий Власкин ("Физрук"), Ирина Антоненко ("Фантом"), Алексей Маклаков ("Офицеры"), Александр Фролов ("Решала", "Чайник"), Владимир Епифанцев ("Я остаюсь", "Непобедимый"), Никита Волков ("Две женщины"), Никита Павленко ("Пятница") и другие.

В центре сюжета фильма "Эластико" парень по имени Матвей, который больше, чем футбол, любит лишь свою девушку Дашу. Он живёт в небольшом городке, где очень трудно сделать успешную карьеру, и поэтому он выбирает криминальную дорожку с лёгкой подачи своего друга Каши. Даша всячески выступает против выбора Матвея, однако всё равно остаётся с ним. Однажды Матвею предлагают отправиться в Москву, где у него есть шанс попасть в футбольный клуб Премьер. Но он не может оставить девушку, так как у неё появился настырный ухажёр Вадим, который в глазах окружающих выглядит куда более подходящей пассией.