Эластико, 2016

Перед вами дебютный фильм Михаила Расходникова "Эластико", снятый в содружестве с компанией Enjoy movies. В главных ролях у начинающего режиссёра засветились узнаваемые актёры, среди которых Дмитрий Власкин ("Физрук"), Ирина Антоненко ("Фантом"), Алексей Маклаков ("Офицеры"), Александр Фролов ("Решала", "Чайник"), Владимир Епифанцев ("Я остаюсь", "Непобедимый"), Никита Волков ("Две женщины"), Никита Павленко ("Пятница") и другие.
В центре сюжета фильма "Эластико" парень по имени Матвей, который больше, чем футбол, любит лишь свою девушку Дашу. Он живёт в небольшом городке, где очень трудно сделать успешную карьеру, и поэтому он выбирает криминальную дорожку с лёгкой подачи своего друга Каши. Даша всячески выступает против выбора Матвея, однако всё равно остаётся с ним. Однажды Матвею предлагают отправиться в Москву, где у него есть шанс попасть в футбольный клуб Премьер. Но он не может оставить девушку, так как у неё появился настырный ухажёр Вадим, который в глазах окружающих выглядит куда более подходящей пассией.
- В 2016 году выходят ещё два проекта, в которых в качестве режиссёра значится Михаил Расходников: "Марсианин" и "Второй шанс"
- Картина "Эластико" является дебютом в кино для Михаила Расходникова
- Сценарий к картине написали Жаргал Бадмацыренов, Евгений Замалиев и Александр Кузьминов, которые работали вместе над фильмами "Решала" и "Чайник"
- Фильм снимался в Бурятии и в Москве
- Одна из главных сцен в картине снималась на стадионе "Открытие Арена", который принадлежит футбольному клубу "Спартак"
- "Эластико" - это футбольный термин, подразумевающий обман защищающего игрока
Матвей — простой парень из провинциального города. Он вырос с друзьями «на районе», здесь же встретил свою любовь — Дашу. От других Матвея отличают уникальные физические данные — крепкие ноги, мощная дыхалка, поразительная выносливость. Свой талант он использует, выигрывая со своей командой всех в дворовом футболе… и в мелких криминальных авантюрах, которые ему подгоняет друг Каша (герой фильма «Решала»). Любимую девушку Дашу это очень беспокоит, и она всячески пытается оградить своего парня от необратимой ошибки. А подруги пытаются убедить Дашу бросить Матвея, ведь у нее даже есть перспективный вариант — обеспеченный ухажер Вадим. Неожиданно у Матвея появляется просто сказочная возможность поехать на смотр в Москву в футбольный клуб Премьер — лиги, но он не хочет оставлять Дашу, когда рядом «вьется» Вадим. А для того, чтобы взять её с собой, нужно достать деньги.
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