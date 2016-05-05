Западня, 2016

Имя Романа Мушегяна уже давно стало известным в Армении, благодаря сериалу «Ловушка». Именно этот сериал и стал основой для нового фильма «Западня», который в оригинале называется «Ворогайт». Сценарист Арут Гукасян столкнулся с непростой задачей, ведь ему пришлось уместить историю, которая пронеслась сквозь несколько сезонов, в формат полнометражного фильма. До этого он уже сотрудничал с режиссёром над его картиной «Мёртвый лес». Главную роль исполнил Артуюн Мовсисян, а также в ленте сыграл Артур Дарбинян, который активно снимается в Америке, правда, пока только на вторых планах.

Центральным персонажем является Овик в исполнении Мовсисяна. Когда-то давно он был очень чувствительным к окружающей действительности художником с добрым сердцем. Но времена изменились, и ему пришлось кардинально изменить свою жизнь. Теперь он глава ереванской мафии и сделает всё, что потребуется, ради спасения своей семьи. В фильме будут чередоваться эпизоды из его юности, а также из настоящего, что вносит в повествование необычный контраст. Это жестокая и правдивая история о преданности, любви, дружбе, свободе и, главное, о человеческих судьбах, которые оказались в ловушке обстоятельств.