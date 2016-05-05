Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Западня Западня
Киноафиша Фильмы Западня
Vorogayt

Западня, 2016

2016 / Армения
мало голосов Оцените
1 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Имя Романа Мушегяна уже давно стало известным в Армении, благодаря сериалу «Ловушка». Именно этот сериал и стал основой для нового фильма «Западня», который в оригинале называется «Ворогайт». Сценарист Арут Гукасян столкнулся с непростой задачей, ведь ему пришлось уместить историю, которая пронеслась сквозь несколько сезонов, в формат полнометражного фильма. До этого он уже сотрудничал с режиссёром над его картиной «Мёртвый лес». Главную роль исполнил Артуюн Мовсисян, а также в ленте сыграл Артур Дарбинян, который активно снимается в Америке, правда, пока только на вторых планах.

Центральным персонажем является Овик в исполнении Мовсисяна. Когда-то давно он был очень чувствительным к окружающей действительности художником с добрым сердцем. Но времена изменились, и ему пришлось кардинально изменить свою жизнь. Теперь он глава ереванской мафии и сделает всё, что потребуется, ради спасения своей семьи. В фильме будут чередоваться эпизоды из его юности, а также из настоящего, что вносит в повествование необычный контраст. Это жестокая и правдивая история о преданности, любви, дружбе, свободе и, главное, о человеческих судьбах, которые оказались в ловушке обстоятельств.

Главный герой фильма — знаменитый спортсмен, он бросил спорт ради искусства, однако судьба подготовила для него нечто иное. Появившись не по своей воле в криминальном мире, герой фильма старается оставаться верным человеческому началу.

Защищая свою возлюбленную, герой оказывается в тюрьме. Тяжелая тюремная жизнь и её «законы» не сгибают его, а, наоборот, делают еще сильнее. Выйдя из тюрьмы, он вновь оказывается перед жестоким выбором: на этот раз цена его свободы — жизнь друга…

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 мая 2016
Премьера в мире 5 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Постер фильма Западня 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Бандитский Ереван Сюжет «Западни» предпочитает не тратить зрительское время понапрасну и резко бросает нас на растерзание огромному количеству сюжетных перипетий и персонажей. Бывшего боксёра, который отошёл от спортивного насилия и полюбил рисовать цветы, обвиняют в преступлении (но мы-то знаем, что он защищал свою честь!) и сажают в тюрьму. Знакомая история? Но дело не в ней. Как только наивная аудитория начинает выстраивать с брутальным супергероем доверительные отношения, ей…
Читать
Пока нет отзывов Написать
1 голос
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши