Три богатыря и Морской царь, 2016

На церемонии вручения первой российской индустриальной премии в области анимации и лицензирования “Мультимир”, которая состоялась 31 мая 2017, мультфильм получил три награды. “Три богатыря и Морской царь” был признал “Лучшим российским полнометражным фильмом” по версии и жюри, и зрителей, а конь Юлий победил в номинации “Лучший герой российского анимационного фильма”.

При бюджете в 4 000 000 долларов кассовые сборы мультфильма в России составили 14 134 274 долларов.

Картина, которая висит на стене во дворце Морского Царя, – это пародия на картину “Бонапарт на перевале Сен-Бернар” французского художника Жака-Луи Давида.

На Украине “Три богатыря и Морской царь” не были допущены к прокату.

Мультфильм вышел в прокат в странах Прибалтики: в Латвии он собрал 15 539 долларов, а в Эстонии – 23 291 доллар. Литовские эксперты по безопасности, информационной войне и контрпропаганде сочли “Трех богатырей и Морского царя” “пропагандистскими и сеющими выборочную правду”, но в итоге мультик был допущен к показу и собрал в прокате 13 402 доллара.

Мультфильм был создан студией “Мельница” и компанией СТВ при поддержке Фонда кино.

Студия анимации “Мельница” открылась в Мельничном переулке в Санкт-Петербурге в середине 1990-х годов. По легенде, именно месторасположение подарило идею для названия студии. Третий этаж был отведен создателям классической рисованной анимации и среди сотрудников назывался “богатырским”: тут появились и “Карлик Нос”, и “Сказка про Федота Стрельца”, и три части “Ивана Царевича и Серого Волка”, и “Крепость”, и франшиза про богатырей.

Торжественный премьерный показ мультфильма, на который пришли российские знаменитости, состоялся 24 декабря 2016 года, а на широкие экраны “Три богатыря и Морской царь” вышли в первый день Нового 2017 года. Спустя два месяца, в марте 2017, мультик показали по телевидению.

Продюсер Александр Боярский подарил свой голос персонажу Кикиморы, а также озвучил вокальные партии Добрыни Никитича.

За девять лет, с момента выхода “Алеша Поповича и Тугарина Змея” в 2005 году, серию мультфильмов про богатырей посмотрели 23 миллиона зрителей.

Пресс-секретарь студии “Мельница” Марина Безпалько рассказала, что на создание одного мультфильма обычно тратится минимум год и три месяца. Начинается производство с написания сценария, после чего в звукоцехе в черновом варианте записываются все диалоги. Только после этого режиссер начинает заниматься раскадровкой и аниматиком, чтобы схематично донести свой замысел до команды, в которую входят специалисты по лейауту, аниматоры,прорисовщики, художника-графики и художники по фонам. Несмотря на помощь современной техники, многим аниматорам по привычке удобнее рисовать на кальке: на одно движение уходит от 12 до 24 рисунков.

До выхода мультфильма о богатырях и Морском царе режиссер Константин Феоктистов уже успел поработать над “Тремя богатырями на дальних берегах” (2012), которые стали его дебютом в анимации, и “Тремя богатырями: Ход конем” (2014). Восьмую часть – “Три богатыря и принцесса Египта” (2017) – также поставил Феоктистов. А к Новому 2021 году к выходу готовится его “Конь Юлий и большие скачки”, над которым Константин работал вместе с Дариной Шмидт (“Смешарики”, “Лунтик и его друзья”, “Барбоскины”).

В советские времена на 10-минутный анимационный ролик выделялся год: сейчас за это время студия “Мельница” может подготовить полноценный полуторачасовой мультфильм.

По мнению некоторых историков, реальными прототипами трех богатырей являются воевода Добрыня, монах-силач Илия Печерский и боярин Попович, сын попа из Ростова.