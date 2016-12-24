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Три богатыря и Морской царь Три богатыря и Морской царь
Киноафиша Фильмы Три богатыря и Морской царь

Три богатыря и Морской царь, 2016

2016 / Россия
6.8 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Мультфильмы о похождениях Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца от самой известной анимационной студии в стране «Мельница» стали уже своего рода несменной традицией. Постановщиком картины «Три богатыря и Морской царь» вновь выступил Константин Феоктистов, создатель двух предыдущих частей. Сценарий написал Александр Боярский, который принимает участие в каждом новом проекте студии. Он же выступил в качестве продюсера вместе с Сергеем Сельяновым («Брат», «Алёша Попович и Тугарин змей»). 

В мультфильме «Три богатыря и Морской царь», как вы уже догадались, события развернутся в самом сердце морских глубин. Дело в том, что богатырские жёны попали в плен к злодею, и наши герои отправляются на спасательную миссию. Вместе с ними вернутся и другие любимые персонажи, причём представлены они будут в несколько новых образах. Например, князь Владимир тут будет пиратом, а говорящий конь Юлий перевоплотится, кто бы мог подумать, в морского конька! В общем, не пропустите очередную порцию веселья от лучших мультипликаторов страны.

На церемонии вручения первой российской индустриальной премии в области анимации и лицензирования “Мультимир”, которая состоялась 31 мая 2017, мультфильм получил три награды. “Три богатыря и Морской царь” был признал “Лучшим российским полнометражным фильмом” по версии и жюри, и зрителей, а конь Юлий победил в номинации “Лучший герой российского анимационного фильма”.

При бюджете в 4 000 000 долларов кассовые сборы мультфильма в России составили 14 134 274 долларов.

Картина, которая висит на стене во дворце Морского Царя, – это пародия на картину “Бонапарт на перевале Сен-Бернар” французского художника Жака-Луи Давида.

На Украине “Три богатыря и Морской царь” не были допущены к прокату.

Мультфильм вышел в прокат в странах Прибалтики: в Латвии он собрал 15 539 долларов, а в Эстонии – 23 291 доллар. Литовские эксперты по безопасности, информационной войне и контрпропаганде сочли “Трех богатырей и Морского царя” “пропагандистскими и сеющими выборочную правду”, но в итоге мультик был допущен к показу и собрал в прокате 13 402 доллара.

Мультфильм был создан студией “Мельница” и компанией СТВ при поддержке Фонда кино.

Студия анимации “Мельница” открылась в Мельничном переулке в Санкт-Петербурге в середине 1990-х годов. По легенде, именно месторасположение подарило идею для названия студии. Третий этаж был отведен создателям классической рисованной анимации и среди сотрудников назывался “богатырским”: тут появились и “Карлик Нос”, и “Сказка про Федота Стрельца”, и три части “Ивана Царевича и Серого Волка”, и “Крепость”, и франшиза про богатырей.

Торжественный премьерный показ мультфильма, на который пришли российские знаменитости, состоялся 24 декабря 2016 года, а на широкие экраны “Три богатыря и Морской царь” вышли в первый день Нового 2017 года. Спустя два месяца, в марте 2017, мультик показали по телевидению.

Продюсер Александр Боярский подарил свой голос персонажу Кикиморы, а также озвучил вокальные партии Добрыни Никитича.

За девять лет, с момента выхода “Алеша Поповича и Тугарина Змея” в 2005 году, серию мультфильмов про богатырей посмотрели 23 миллиона зрителей.

Пресс-секретарь студии “Мельница” Марина Безпалько рассказала, что на создание одного мультфильма обычно тратится минимум год и три месяца. Начинается производство с написания сценария, после чего в звукоцехе в черновом варианте записываются все диалоги. Только после этого режиссер начинает заниматься раскадровкой и аниматиком, чтобы схематично донести свой замысел до команды, в которую входят специалисты по лейауту, аниматоры,прорисовщики, художника-графики и художники по фонам. Несмотря на помощь современной техники, многим аниматорам по привычке удобнее рисовать на кальке: на одно движение уходит от 12 до 24 рисунков.

До выхода мультфильма о богатырях и Морском царе режиссер Константин Феоктистов уже успел поработать над “Тремя богатырями на дальних берегах” (2012), которые стали его дебютом в анимации, и “Тремя богатырями: Ход конем” (2014). Восьмую часть – “Три богатыря и принцесса Египта” (2017) – также поставил Феоктистов. А к Новому 2021 году к выходу готовится его “Конь Юлий и большие скачки”, над которым Константин работал вместе с Дариной Шмидт (“Смешарики”, “Лунтик и его друзья”, “Барбоскины”).

В советские времена на 10-минутный анимационный ролик выделялся год: сейчас за это время студия “Мельница” может подготовить полноценный полуторачасовой мультфильм.

По мнению некоторых историков, реальными прототипами трех богатырей являются воевода Добрыня, монах-силач Илия Печерский и боярин Попович, сын попа из Ростова.

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и “залатать бюджет”. Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.

 

6.8 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 декабря 2016
Премьера в мире 24 декабря 2016
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Константин Феоктистов
Константин Феоктистов
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Олег Куликович
Олег Куликович
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Все актеры и съемочная группа
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Три богатыря и Морской царь
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вот уже более 10 лет Петербургская студия «Мельница» радует нас мультфильмами о богатырях. Показывая нам сначала сольники каждого из них, затем совместные приключения аки «Мстители». И всё это было подано очень интересно, учитывая особенности российской аудитории. Не было ни намека на плагиат зарубежных мультфильмов, ни вопросов к графике. Но, как это часто бывает, студия не смогла вовремя остановиться и продолжала зарабатывать на успешных персонажах в ущерб их…
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Дусенгай Ермуханов 7 января 2017, 13:54
Ув.Админ-Какова цена билета на фильм/Три богатыря и морской царь\в10-50?
😐 😐 😐 😐
rim1977 5 января 2017, 12:54
Мультик классный +5 советую пойти всей семьёй . Кинотеатр в Чистополе на 3-.На креслах номерков нет ,пол сеанса выясняли кто где сидит .Шумоизоляция… Читать дальше…
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