Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 1994
Архив премьер 1994 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 1994
Французский вальс
, Сергей Микаэлян, Россия
Дожди в океане
, Юрий Мамин, Виктор Аристов, Россия
Третий не лишний
, Россия
Русская симфония
, Константин Лопушанский, Россия
Жили-были
, Николай Титов, Россия
Самолет летит в Россию
, Алексей Капилевич, Россия
Рысь идет по следу
, Агаси Бабаян, Россия
Колечко золотое, букет из алых роз
, Дмитрий Долинин, Россия
Гагарин
, Россия
Три сестры
, Сергей Соловьев, Германия / Россия
Певица Жозефина и мышиный народ
, Сергей Маслобойщиков, Украина
Замок
, Алексей Балабанов, Россия / Франция / Германия
2 января 1994
Прохиндиада 2
, Александр Калягин, Россия
3 января 1994
Беловы
, Виктор Косаковский, Россия
10 января 1994
Нагие из Нью-Йорка
, Дэниел Олгрант, США
14 января 1994
Железная воля
, Чарльз Хейд, США
Перекресток
, Марк Райделл, США
20 января 1994
Четыре свадьбы и одни похороны
, Майк Ньюэлл, Великобритания
25 января 1994
Эйс Вентура: розыск домашних животных
, Том Шэдьяк, США
26 января 1994
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
, Оливер Стоун, США
30 января 1994
Приключения Присциллы, королевы пустыни
, Стефан Эллиотт, Великобритания / Австралия
31 января 1994
Непристойное предложение
, Эдриан Лайн, США
1 февраля 1994
Год собаки
, Семён Аранович, Россия
4 февраля 1994
Увлеченья
, Кира Муратова, Россия
11 февраля 1994
Побег
, Роджер Дональдсон, США / Япония
16 февраля 1994
Анна: от шести до восемнадцати
, Никита Михалков, Россия / Франция
18 февраля 1994
Реальность кусается
, Бен Стиллер, США
В смертельной опасности
, Стивен Сигал, США
21 февраля 1994
Соммерсби
, Джон Эмиел, Франция / США
23 февраля 1994
Принц Ютландии
, Гэбриел Аксел, Великобритания / Германия / Дания / Нидерланды / Франция
27 февраля 1994
Телохранитель
, Мик Джексон, США
1 марта 1994
Сделано в Америке
, Ричард Бенджамин, Франция / США
4 марта 1994
Фарфоровая луна
, Джон Бэйли, США
Жадность
, Джонатан Линн, США
11 марта 1994
Подручный Хадсакера
, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США
Телохранитель Тесс
, Хью Уилсон, США
13 марта 1994
Сердце тьмы
, Николас Роуг, США
25 марта 1994
Газета
, Рон Ховард, США
Клерки
, Кевин Смит, США
30 марта 1994
Джимми-Голливуд
, Барри Левинсон, США
31 марта 1994
Мумия жива
, Джерри О’Хара, США
1 апреля 1994
Беглец
, Эндрю Дэвис, США
2 апреля 1994
Приключения Марка Твена
, Уилл Винтон, США
Аладдин
, Джон Маскер, США
5 апреля 1994
Освободите Вилли
, Саймон Уинсер, Франция / США
6 апреля 1994
Москиты
, Кларк Брэндон, США
15 апреля 1994
Том и Вив
, Брайан Гилберт, США / Великобритания
22 апреля 1994
Плохие девчонки
, Джонатан Каплан, США
29 апреля 1994
Когда мужчина любит женщину
, Луис Мандоки, США
Услуга
, Дональд Петри, США
1 мая 1994
В осаде
, Эндрю Дэвис, США / Франция
Состояние невесомости
, Мацей Дрыгас, Польша
Утомленные солнцем
, Никита Михалков, Франция / Россия
2 мая 1994
Окончательный анализ
, Фил Джоану, США
11 мая 1994
Ворон
, Алекс Пройас, США
16 мая 1994
Кукловод
, Юрий Зельцер, Великобритания
18 мая 1994
Чужие
, Джеймс Кэмерон, США / Великобритания
20 мая 1994
Мэверик
, Ричард Доннер, США
21 мая 1994
Список Шиндлера
, Стивен Спилберг, США
23 мая 1994
Флинтстоуны
, Брайан Левант, США
25 мая 1994
Полицейский из Беверли-Хиллз 3
, Джон Лэндис, США
2 июня 1994
Смертельное оружие 3
, Ричард Доннер, США
3 июня 1994
Человек эпохи Возрождения
, Пенни Маршалл, США
4 июня 1994
Я люблю неприятности
, Чарльз Шайер, США
6 июня 1994
Мастер и Маргарита
, Юрий Кара, Россия
Колесо любви
, Эрнест Ясан, Россия
Я свободен, я ничей
, Валерий Пендраковский, Россия
10 июня 1994
Скорость
, Ян Де Бонт, США
Родители
, Рон Ховард, США
Полицейская академия 7: Миссия в Москве
, Алан Меттер, США
17 июня 1994
Как справиться с отцом
, Ховард Дойч, США
20 июня 1994
Сквозь оливы
, Аббас Киаростами, Франция / Иран
24 июня 1994
Уайатт Эрп
, Лоуренс Кэздан, США
Шоппинг
, Пол У. С. Андерсон, Великобритания / Япония
30 июня 1994
Великие и неповторимые
, Павел Рагозинский, Россия
1 июля 1994
Тень
, Рассел Малкэй, США
2 июля 1994
Нострадамус
, Роджер Кристиан, Франция / Великобритания / Румыния
12 июля 1994
Правдивая ложь
, Джеймс Кэмерон, США
14 июля 1994
Хороший человек в Африке
, Брюс Бересфорд, США / ЮАР
22 июля 1994
Норт
, Роб Райнер, США
Лэсси
, Дэниел Питри, США
28 июля 1994
Разрушитель
, Марко Брамбилла, США
1 августа 1994
Непрощенный
, Клинт Иствуд, США
Вечно молодой
, Стив Майнер, США
Подмена
, Блейк Эдвардс, США
3 августа 1994
Ешь, пей, мужчина, женщина
, Энг Ли, США / Тайвань
Прямая и явная угроза
, Филлип Нойс, США
4 августа 1994
Тема для разговора
, Лассе Халльстрем, США
15 августа 1994
Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад
, Питер Сигал, США
19 августа 1994
Цвет ночи
, Ричард Раш, США
24 августа 1994
Голубое небо
, Стив Яконелли, США
31 августа 1994
Карманные деньги
, Ричард Бенджамин, США
2 сентября 1994
Маленькая Одесса
, Джеймс Грэй, США
5 сентября 1994
Волшебная история Жасмин
, Алан Заслов, США
7 сентября 1994
Миссис Паркер и порочный круг
, Алан Рудольф, США / Канада
9 сентября 1994
Дракула
, Фрэнсис Форд Коппола, США
10 сентября 1994
Ваня с 42-й улицы
, Луи Маль, США
Среди акул
, Джордж Хуанг, США
12 сентября 1994
Баскетбольные мечты
, Стив Джеймс, США
Телевикторина
, Роберт Редфорд, США
15 сентября 1994
Японский городовой
, Джефри Ливай, США
16 сентября 1994
Патруль времени
, Питер Хайамс, США / Канада / Япония
17 сентября 1994
Только ты
, Норман Джуисон, США
23 сентября 1994
Я и мафия
, Фрэнк Рэйноне, США
Эд Вуд
, Тим Бертон, США
Урок Фауста
, Ян Шванкмайер, Чехия / Франция / Великобритания
28 сентября 1994
Лев с седой бородой
, Андрей Хржановский, Россия
7 октября 1994
Специалист
, Луис Льоса, США / Перу
Техасская резня бензопилой. Возвращение
, Ким Хенкел, США
21 октября 1994
Волшебник изумрудного города
, Павел Арсенов, Россия
Любовный роман
, Гленн Гордон Кэрон, США
23 октября 1994
Недоверие
, Андрей Некрасов, Россия
28 октября 1994
Дорога на Вэлвилл
, Алан Паркер, США
4 ноября 1994
Путаница
, Питер МакКарти, США
Война
, Джон Эвнет, США
Двойной дракон
, Джеймс Юкич, США
9 ноября 1994
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
, Нил Джордан, США
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
, Иржи Мензель, Чехия / Великобритания / Франция / Италия / Россия
11 ноября 1994
Неспящие в Сиэтле
, Нора Эфрон, США
14 ноября 1994
Курочка Ряба
, Андрей Кончаловский, Россия / Франция
18 ноября 1994
Чудо на 34-й улице
, Лес Мэйфилд, США
23 ноября 1994
Легенды осени
, Эдвард Цвик, США
Повелитель страниц
, Пиксоут Хант, Джо Джонстон, США
Джуниор
, Айвэн Райтман, США
25 ноября 1994
Последний киногерой
, Джон МакТирнан, США
28 ноября 1994
Разоблачение
, Барри Левинсон, США
6 декабря 1994
Тупой и еще тупее
, Питер Фаррелли, США
9 декабря 1994
Клиент
, Джоэл Шумахер, США
Зона высадки
, Джон Бэдэм, США
Алиса здесь больше не живет
, Мартин Скорсезе, США
14 декабря 1994
Нелл
, Майкл Аптед, США
Маска
, Чак Расселл, США
21 декабря 1994
Маленькие женщины
, Джиллиан Армстронг, США
Богатенький Ричи
, Дональд Петри, США
Совершенно чокнутый
, Нора Эфрон, США
22 декабря 1994
Неглубокая могила
, Дэнни Бойл, Великобритания
23 декабря 1994
Смерть и девушка
, Роман Полански, США / Франция / Великобритания
На исходе дня
, Джеймс Айвори, США / Великобритания
24 декабря 1994
Дураков нет
, Роберт Бентон, США
28 декабря 1994
Безумие короля Георга
, Николас Хайтнер, Великобритания
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ограбить Лондон
Отзывы
2025, Великобритания, боевик, криминал, драма
За любовь
Отзывы
2026, Россия, комедия
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
В СССР тоже сняли «Назад в будущее», только без делориана: забытая фантастика, которую «американские сценаристы сперли у нас»
22 года зрители неправильно понимали финал «72 метров»: что случилось с подводниками после спасения Маковецкого
Короткометражка о новых Бонни и Клайде длится всего 7 минут: рискует побить рекорд «Очень странных дел» на Netflix
В настоящем «Колобке» драмы больше, чем в «Хатико»: если бы зрителям раскрыли тайный смысл, фильм бы превратился в драму
Устали ждать продолжения годами? Эти 7 мини-сериалов уже закончены, а рейтинги доходят до 8,2 — никаких «ждите второй сезон»
Один отзыв от Кинга — и весь мир побежал смотреть этот российский сериал: не зря Netflix заплатил за права $1 500 000
Женщин понять сложно, тест пройти — еще сложнее: угадайте 6 фильмов СССР по цитате о прекрасных дамах
The New York Times назвала лучший триллер XXI века: Финчер умудрился сделать из великой книги еще более великий фильм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить