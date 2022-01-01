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1 января 1994
Русская симфония
, Константин Лопушанский, Россия
Гагарин
, Россия
Третий не лишний
, Россия
Три сестры
, Сергей Соловьев, Германия / Россия
Рысь идет по следу
, Агаси Бабаян, Россия
Певица Жозефина и мышиный народ
, Сергей Маслобойщиков, Украина
Французский вальс
, Сергей Микаэлян, Россия
Самолет летит в Россию
, Алексей Капилевич, Россия
Замок
, Алексей Балабанов, Россия / Франция / Германия
Дожди в океане
, Юрий Мамин, Виктор Аристов, Россия
Колечко золотое, букет из алых роз
, Дмитрий Долинин, Россия
3 января 1994
Беловы
, Виктор Косаковский, Россия
10 января 1994
Нагие из Нью-Йорка
, Дэниел Олгрант, США
14 января 1994
Перекресток
, Марк Райделл, США
Железная воля
, Чарльз Хейд, США
20 января 1994
Четыре свадьбы и одни похороны
, Майк Ньюэлл, Великобритания
25 января 1994
Эйс Вентура: розыск домашних животных
, Том Шэдьяк, США
26 января 1994
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
, Оливер Стоун, США
30 января 1994
Приключения Присциллы, королевы пустыни
, Стефан Эллиотт, Великобритания / Австралия
31 января 1994
Непристойное предложение
, Эдриан Лайн, США
1 февраля 1994
Год собаки
, Семен Аранович, Россия
4 февраля 1994
Увлеченья
, Кира Муратова, Россия
11 февраля 1994
Побег
, Роджер Дональдсон, США / Япония
16 февраля 1994
Анна: от шести до восемнадцати
, Никита Михалков, Россия / Франция
18 февраля 1994
Реальность кусается
, Бен Стиллер, США
В смертельной опасности
, Стивен Сигал, США
21 февраля 1994
Соммерсби
, Джон Эмиел, Франция / США
23 февраля 1994
Принц Ютландии
, Гэбриел Аксел, Великобритания / Германия / Дания / Нидерланды / Франция
27 февраля 1994
Телохранитель
, Мик Джексон, США
1 марта 1994
Сделано в Америке
, Ричард Бенджамин, Франция / США
4 марта 1994
Фарфоровая луна
, Джон Бэйли, США
Жадность
, Джонатан Линн, США
11 марта 1994
Подручный Хадсакера
, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США
Телохранитель Тесс
, Хью Уилсон, США
13 марта 1994
Сердце тьмы
, Николас Роуг, США
25 марта 1994
Газета
, Рон Ховард, США
Клерки
, Кевин Смит, США
30 марта 1994
Джимми-Голливуд
, Барри Левинсон, США
31 марта 1994
Мумия жива
, Джерри О’Хара, США
1 апреля 1994
Беглец
, Эндрю Дэвис, США
2 апреля 1994
Аладдин
, Джон Маскер, США
Приключения Марка Твена
, Уилл Винтон, США
5 апреля 1994
Освободите Вилли
, Саймон Уинсер, Франция / США
6 апреля 1994
Москиты
, Кларк Брэндон, США
15 апреля 1994
Том и Вив
, Брайан Гилберт, США / Великобритания
22 апреля 1994
Плохие девчонки
, Джонатан Каплан, США
29 апреля 1994
Когда мужчина любит женщину
, Луис Мандоки, США
Услуга
, Дональд Петри, США
1 мая 1994
Утомленные солнцем
, Никита Михалков, Франция / Россия
В осаде
, Эндрю Дэвис, США / Франция
Состояние невесомости
, Мацей Дрыгас, Польша
2 мая 1994
Окончательный анализ
, Фил Джоану, США
11 мая 1994
Ворон
, Алекс Пройас, США
16 мая 1994
Кукловод
, Юрий Зельцер, Великобритания
18 мая 1994
Чужие
, Джеймс Кэмерон, США / Великобритания
20 мая 1994
Мэверик
, Ричард Доннер, США
21 мая 1994
Список Шиндлера
, Стивен Спилберг, США
23 мая 1994
Флинтстоуны
, Брайан Левант, США
25 мая 1994
Полицейский из Беверли-Хиллз 3
, Джон Лэндис, США
2 июня 1994
Смертельное оружие 3
, Ричард Доннер, США
3 июня 1994
Человек эпохи Возрождения
, Пенни Маршалл, США
4 июня 1994
Я люблю неприятности
, Чарльз Шайер, США
6 июня 1994
Колесо любви
, Эрнест Ясан, Россия
Мастер и Маргарита
, Юрий Кара, Россия
Я свободен, я ничей
, Валерий Пендраковский, Россия
10 июня 1994
Родители
, Рон Ховард, США
Полицейская академия 7: Миссия в Москве
, Алан Меттер, США
Скорость
, Ян Де Бонт, США
17 июня 1994
Как справиться с отцом
, Ховард Дойч, США
20 июня 1994
Сквозь оливы
, Аббас Киаростами, Франция / Иран
24 июня 1994
Уайатт Эрп
, Лоуренс Кэздан, США
Шоппинг
, Пол У. С. Андерсон, Великобритания / Япония
30 июня 1994
Великие и неповторимые
, Павел Рагозинский, Россия
1 июля 1994
Тень
, Рассел Малкэй, США
2 июля 1994
Нострадамус
, Роджер Кристиан, Франция / Великобритания / Румыния
12 июля 1994
Правдивая ложь
, Джеймс Кэмерон, США
14 июля 1994
Хороший человек в Африке
, Брюс Бересфорд, США / ЮАР
22 июля 1994
Норт
, Роб Райнер, США
Лэсси
, Дэниел Питри, США
28 июля 1994
Разрушитель
, Марко Брамбилла, США
1 августа 1994
Вечно молодой
, Стив Майнер, США
Непрощенный
, Клинт Иствуд, США
Подмена
, Блейк Эдвардс, США
3 августа 1994
Ешь, пей, мужчина, женщина
, Энг Ли, США / Тайвань
Прямая и явная угроза
, Филлип Нойс, США
4 августа 1994
Тема для разговора
, Лассе Халльстрем, США
15 августа 1994
Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад
, Питер Сигал, США
19 августа 1994
Цвет ночи
, Ричард Раш, США
24 августа 1994
Голубое небо
, Стив Яконелли, США
31 августа 1994
Карманные деньги
, Ричард Бенджамин, США
2 сентября 1994
Маленькая Одесса
, Джеймс Грэй, США
5 сентября 1994
Волшебная история Жасмин
, Алан Заслов, США
7 сентября 1994
Миссис Паркер и порочный круг
, Алан Рудольф, США / Канада
9 сентября 1994
Дракула
, Фрэнсис Форд Коппола, США
10 сентября 1994
Ваня с 42-й улицы
, Луи Маль, США
Среди акул
, Джордж Хуанг, США
12 сентября 1994
Телевикторина
, Роберт Редфорд, США
Баскетбольные мечты
, Стив Джеймс, США
15 сентября 1994
Японский городовой
, Джефри Ливай, США
16 сентября 1994
Патруль времени
, Питер Хайамс, США / Канада / Япония
17 сентября 1994
Только ты
, Норман Джуисон, США
23 сентября 1994
Урок Фауста
, Ян Шванкмайер, Чехия / Франция / Великобритания
Я и мафия
, Фрэнк Рэйноне, США
Эд Вуд
, Тим Бертон, США
28 сентября 1994
Лев с седой бородой
, Андрей Хржановский, Россия
7 октября 1994
Специалист
, Луис Льоса, США / Перу
Техасская резня бензопилой. Возвращение
, Ким Хенкел, США
21 октября 1994
Любовный роман
, Гленн Гордон Кэрон, США
Волшебник изумрудного города
, Павел Арсенов, Россия
23 октября 1994
Недоверие
, Андрей Некрасов, Россия
28 октября 1994
Дорога на Вэлвилл
, Алан Паркер, США
4 ноября 1994
Двойной дракон
, Джеймс Юкич, США
Путаница
, Питер МакКарти, США
Война
, Джон Эвнет, США
9 ноября 1994
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
, Иржи Мензель, Чехия / Великобритания / Франция / Италия / Россия
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
, Нил Джордан, США
11 ноября 1994
Неспящие в Сиэтле
, Нора Эфрон, США
14 ноября 1994
Курочка Ряба
, Андрей Кончаловский, Россия / Франция
18 ноября 1994
Чудо на 34-й улице
, Лес Мэйфилд, США
23 ноября 1994
Повелитель страниц
, Пиксоут Хант, Джо Джонстон, США
Джуниор
, Айвэн Райтман, США
Легенды осени
, Эдвард Цвик, США
25 ноября 1994
Последний киногерой
, Джон МакТирнан, США
28 ноября 1994
Разоблачение
, Барри Левинсон, США
6 декабря 1994
Тупой и еще тупее
, Питер Фаррелли, США
9 декабря 1994
Алиса здесь больше не живет
, Мартин Скорсезе, США
Клиент
, Джоэл Шумахер, США
Зона высадки
, Джон Бэдэм, США
14 декабря 1994
Нелл
, Майкл Аптед, США
Маска
, Чак Расселл, США
21 декабря 1994
Совершенно чокнутый
, Нора Эфрон, США
Богатенький Ричи
, Дональд Петри, США
Маленькие женщины
, Джиллиан Армстронг, США
22 декабря 1994
Неглубокая могила
, Дэнни Бойл, Великобритания
23 декабря 1994
На исходе дня
, Джеймс Айвори, США / Великобритания
Смерть и девушка
, Роман Полански, США / Франция / Великобритания
24 декабря 1994
Дураков нет
, Роберт Бентон, США
28 декабря 1994
Безумие короля Георга
, Николас Хайтнер, Великобритания
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