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Дональд плакал Дональд плакал
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Donald Cried

Дональд плакал, 2016

2016 / США
6.6 Оцените
10 голосов
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О фильме

У Питера (Уэйкман), финансиста из Нью-Йорка, умирает бабушка, и ему приходится на день вернуться в родной городок в штате Род-Айленд — позаботиться о прахе и продать семейный дом. В поезде Питер теряет кошелек, и дабы не задерживаться в городе надолго, с неохотой решает занять на обратную дорогу у школьного друга Дональда (режиссер и сценарист Аведисьян). Само собой, встреча с Дональдом оказывается делом непростым: друг детства, как выяснилось, мало изменился со школы — он все также живет на чердаке родительского дома, обклеенным постерами Kiss и порно-звезд, слушает хэви-метал и курит траву в их старом заповедном месте в промзоне. Сутки в компании Дональда оборачиваются для Питера нежеланным, но полным душевных подвижек психоделическим трипом, щемящим сердце и вынимающим мозг одновременно. «Дональд плакал» — без сомнения, одна из лучших независимых комедий последних лет, триумфально доказывающая, что сильное и профессионально сделанное кино можно снимать на гроши усилиями группы одержимых энтузиастов. Это фильм о том, что, по словам поэта Вордсворта, «ребенок — это отец человека», и что подростковые желания и наваждения остаются с нами навсегда, и что зачастую мы играем в жизни других роль, о значительности которой не догадываемся. «Я не чувствовал себя так клево лет пятнадцать», — заявляет, улыбаясь до ушей, Дональд своему закадычному корефану на их старинной площадке с веревочными качелями. Примерно те же добрые чувства пробуждает просмотр этого фильма — особенно у тех, кто не стесняется без страха и смущения взглянуть в собственное далекое прошлое.

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 сентября 2016
Премьера в мире 12 марта 2016
Возраст 16+
Режиссер
Крис Аведисян
В ролях
Джесси Уокман
Луиза Краузе
Тайрон Алком
Тед Арсиди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дональд плакал 2 постера
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