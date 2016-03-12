Дональд плакал, 2016

У Питера (Уэйкман), финансиста из Нью-Йорка, умирает бабушка, и ему приходится на день вернуться в родной городок в штате Род-Айленд — позаботиться о прахе и продать семейный дом. В поезде Питер теряет кошелек, и дабы не задерживаться в городе надолго, с неохотой решает занять на обратную дорогу у школьного друга Дональда (режиссер и сценарист Аведисьян). Само собой, встреча с Дональдом оказывается делом непростым: друг детства, как выяснилось, мало изменился со школы — он все также живет на чердаке родительского дома, обклеенным постерами Kiss и порно-звезд, слушает хэви-метал и курит траву в их старом заповедном месте в промзоне. Сутки в компании Дональда оборачиваются для Питера нежеланным, но полным душевных подвижек психоделическим трипом, щемящим сердце и вынимающим мозг одновременно. «Дональд плакал» — без сомнения, одна из лучших независимых комедий последних лет, триумфально доказывающая, что сильное и профессионально сделанное кино можно снимать на гроши усилиями группы одержимых энтузиастов. Это фильм о том, что, по словам поэта Вордсворта, «ребенок — это отец человека», и что подростковые желания и наваждения остаются с нами навсегда, и что зачастую мы играем в жизни других роль, о значительности которой не догадываемся. «Я не чувствовал себя так клево лет пятнадцать», — заявляет, улыбаясь до ушей, Дональд своему закадычному корефану на их старинной площадке с веревочными качелями. Примерно те же добрые чувства пробуждает просмотр этого фильма — особенно у тех, кто не стесняется без страха и смущения взглянуть в собственное далекое прошлое.