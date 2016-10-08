In the robot skies, 2016

Еще недавно это было фантастикой, а сегодня они занимаются военной разведкой и доставкой пиццы, следят за преступниками и снимаются в клипах поп-звезд. Дроны расширили наш взгляд на мир, позволив увидеть то, что раньше было доступно немногим. В своем аудио-визуальном шоу режиссер, спекулятивный архитектор и футуролог Лиам Янг показывает наш мир и общество глазами дронов, рассказывает историю развития технологии беспилотников от лица самих летающих машин и фантазирует об их будущем. «In the robot skies» — это живой кинематографический перформанс, объединяющий мощный видеоряд, сторителлинг и живое музыкальное сопровождение от молодого британского экспериментатора «Forest Swords». Он расскажет историю развития технологии беспилотников от лица самих летающих машин и представит сценарии их ближайшего будущего. В основу необычного проекта легла фантастическая короткометражка Янга «In the robot skies» — первый в истории художественный фильм, целиком снятый с помощью пред-программированных дронов.