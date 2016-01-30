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The Model

Топ-модель, 2016

2016 / Дания
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это второй полнометражный фильм датчанина Мадса Маттисена, дебютировавшего в 2011-ом с лентой «Крепыш». Одним из продюсеров стала Мария Гаде Денессен, сотрудничавшая с Ларсом фон Триером на съёмках его знаменитой «Нимфоманки». Главную роль исполнила начинающая актриса Мария Палм, и это её дебют в кино. А вот её напарника сыграл Эд Скрейн, который не так давно засветился в качестве главного антагониста в «Дэдпуле».

Молодая датская модель по имени Эмма борется за свое место в мире моды. Ее путешествие в город моды, Париж, и гламурная жизнь топ-модели превращаются в настоящую драму, когда Эмма встречает привлекательного и модного фотографа Шейна Уайта. Эмме начинает нравиться ее образ жизни, а рядом с Шейном перед ней наконец начинают открываться двери модной индустрии. Но вскоре наивная девушка обнаруживает, что любовь также имеет мрачные грани, и перед ее мечтами становится поведение Шейна и ее собственные темные желания…

  • В главной роли дебютировала Мария Палм, датская и международная фотомодель, которая вела кампании для таких брендов, как Marc by Marc Jacobs, Diesel, YSL, H&M, Etro, Zara и L'Oreal, а также для редакционных статей для таких журналов, как Vogue, ELLE и Harper's Bazaar.
  • Перед съемками режиссер и сценарист фильма Мадс Матиесен исследовал мир высокой моды, общался со многими моделями и модными фотографами, и в процессе понял, что правдоподобно главную роль сможет исполнить лишь настоящая манекенщица.
  • Когда начались съемки, создатели фильма наняли настоящих букеров из Парижа. Они также начали сотрудничество с французским журналом L’Officiel, что по-особому стилизовало съемки. На съемочной площадке находились профессиональные модные стилисты, которые также появлялись и в кадре.

Когда начинающая модель из глубинки Эмма получает приглашение в одно из ведущих модных агентств, она, ни секунды не сомневаясь, отправляется навстречу своей мечте в Париж. На одной из фотосессий она встречает успешного и привлекательного фотографа Шейна Уайта в которого влюбляется. Однако мир моды диктует свои условия и то, что поначалу складывалось для нее как сказка, начинает постепенно перерастать в опасную одержимость и настоящий ночной кошмар.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 мая 2016
Премьера онлайн 6 января 2022
Премьера в мире 30 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Мадс Маттисен
Мадс Маттисен
В ролях
Мария Палм
Мария Палм
Эд Скрейн
Эд Скрейн
Ивонник Мюллер
Ивонник Мюллер
Кристиан Абарт
Кристиан Абарт
Доминик Оллберн
Доминик Оллберн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Топ-модель 2 постера
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Топ-модель
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Модельные страсти в Париже Сюжет новой картины режиссёра Мадса Маттисена крутится вокруг начинающей модели Эммы, которая приезжает в Париж, чтобы стать топ-моделью. Её мечта — выступить на неделе моды от бренда Шанель. Но на пути к этой мечте она вынуждена столкнуться с бизнесом, который не терпит скромниц, и с людьми из этого бизнеса, что, пожалуй, самое опасное. Сюжет включает в себя стандартные проблемы: мечта, предательство, алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи,…
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4 мая 2016 14:18
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