Топ-модель, 2016

Это второй полнометражный фильм датчанина Мадса Маттисена, дебютировавшего в 2011-ом с лентой «Крепыш». Одним из продюсеров стала Мария Гаде Денессен, сотрудничавшая с Ларсом фон Триером на съёмках его знаменитой «Нимфоманки». Главную роль исполнила начинающая актриса Мария Палм, и это её дебют в кино. А вот её напарника сыграл Эд Скрейн, который не так давно засветился в качестве главного антагониста в «Дэдпуле».

Молодая датская модель по имени Эмма борется за свое место в мире моды. Ее путешествие в город моды, Париж, и гламурная жизнь топ-модели превращаются в настоящую драму, когда Эмма встречает привлекательного и модного фотографа Шейна Уайта. Эмме начинает нравиться ее образ жизни, а рядом с Шейном перед ней наконец начинают открываться двери модной индустрии. Но вскоре наивная девушка обнаруживает, что любовь также имеет мрачные грани, и перед ее мечтами становится поведение Шейна и ее собственные темные желания…