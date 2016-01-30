Топ-модель, 2016

Это второй полнометражный фильм датчанина Мадса Маттисена, дебютировавшего в 2011-ом с лентой «Крепыш». Одним из продюсеров стала Мария Гаде Денессен, сотрудничавшая с Ларсом фон Триером на съёмках его знаменитой «Нимфоманки». Главную роль исполнила начинающая актриса Мария Палм, и это её дебют в кино. А вот её напарника сыграл Эд Скрейн, который не так давно засветился в качестве главного антагониста в «Дэдпуле».
Молодая датская модель по имени Эмма борется за свое место в мире моды. Ее путешествие в город моды, Париж, и гламурная жизнь топ-модели превращаются в настоящую драму, когда Эмма встречает привлекательного и модного фотографа Шейна Уайта. Эмме начинает нравиться ее образ жизни, а рядом с Шейном перед ней наконец начинают открываться двери модной индустрии. Но вскоре наивная девушка обнаруживает, что любовь также имеет мрачные грани, и перед ее мечтами становится поведение Шейна и ее собственные темные желания…
Когда начинающая модель из глубинки Эмма получает приглашение в одно из ведущих модных агентств, она, ни секунды не сомневаясь, отправляется навстречу своей мечте в Париж. На одной из фотосессий она встречает успешного и привлекательного фотографа Шейна Уайта в которого влюбляется. Однако мир моды диктует свои условия и то, что поначалу складывалось для нее как сказка, начинает постепенно перерастать в опасную одержимость и настоящий ночной кошмар.